Diego Cifarelli, titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), seguirá al frente de la entidad hasta noviembre de 2024, cuando termine su mandato. Según se conoció, la decisión se dio luego de una asamblea que se realizó el jueves pasado entre los asociados de la industria en las instalaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quienes decidieron por unanimidad que se rechazara la renuncia que había puesto el directivo en medio de la controversia desatada internamente por el Fondo Estabilizador del Trigo (FETA).

La continuidad, en tanto, la acompañó un quórum de más del 80% de los votos asamblearios. La cita estaba prevista para las 12.30, según pudo reconstruir LA NACION, de una fuente que participó de la asamblea. “Uno de los puntos de la asamblea fue la renuncia, posdatado de la ALIM [Asamblea Latinoamericana de Industriales Molineros]. Previo de la asamblea, se había acordado que si él deseaba continuar podía continuar”, contó una fuente, quien reiteró que la decisión de la renuncia había surgido “más que nada por el FETA”, que en términos prácticos finaliza con el cambio de gobierno el 10 de este mes. Sin embargo, el mecanismo creado para compensar a los molinos por la bolsa de harina de 25 kilos que entregan a las panaderías, tiene vigencia hasta el 31 del corriente. El Gobierno de Javier Milei no tiene prevista la continuidad de este fondo.

“Se le pidió que continuara en el mandato. Dentro de todo salió bien. Él está conforme y nosotros también. Es un buen tipo y eso es un valor. Lo que sufrió en este tiempo fue el tironeo gubernamental que generó el FETA”, acotaron.

La votación no fue por voto por mano, sino por cantidad de personal ocupado, según aclararon. Es decir, que cada molino tiene una mano, pero esa mano pesa distinto en la asamblea, porque va de acuerdo con los Cuits adheridos a la empresa.

Cifarelli continuará en el cargo hasta noviembre del 2024

“FAIM tiene un presidente que no es un molinero, y a veces, no sabía qué hacer porque estaba de un lado y del otro. Al acercarse el fin de este fondo, las diferencias entre las partes desaparecieron”, contextualizaron.

La intención de la renuncia de Cifarelli era que los socios “estén unidos”. En la carta de renuncia había expresado: “Durante los últimos 15 meses he tenido que desviar totalmente el foco para lo cual he sido oportunamente contratado (proponer, gestionar y lograr políticas proactivas para el sector, etc., etc.), para avocarme a mediar entre los distintos asociados quienes tenían y tienen hoy, visiones estratégicas contrapuestas. Lo he intentado de diversas maneras, generando espacios de consenso y puntos de encuentro, buscando superar las discrepancias existentes. Desafortunadamente, una política pública en particular ha desmembrado un aspecto sagrado que los empresarios de este sector compartían, como lo es la confianza mutua entre colegas”.

Luego de conocerse sus motivaciones, contó a este medio, los empresarios lo hicieron dudar. “Esto se suavizó. No siguen las diferencias porque el esquema terminó. Ahora viene un tiempo de mucha incertidumbre”, completó. “Es un gran desafío para la agroindustria y más para la molinería lo que viene”, acotó y deslizó que el cambio de Gobierno “regeneró el entusiasmo”.

El mensaje

Luego de la asamblea, los asociados a FAIM recibieron un mensaje. “Estimados socios, quiero agradecerles el respaldo y respeto al trabajo realizado durante estos años demostrado hoy al rechazar de manera unánime mi renuncia. Sin duda, mi decisión de terminar mi mandato, el año que viene obedece no solo a este respaldo, sino también al sueño y deseo de volver a unir a nuestra industria ahora que vienen nuevos escenarios y desafíos que nos llenan de esperanza y también de incertidumbre”, expresó.

Y siguió: “Como les dije hoy, volvemos a poner en marcha las distintas comisiones zonales, trigo, comerciales, calidad, etc. para estar lo más cerca posible y también intentar reconstruir de a poco -aunque sé que llevará tiempo-, ese fuego sagrado que siempre caracterizó a nuestro sector”, resumió.