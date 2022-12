Selección nacional: el arriesgado y sorprendente festejo en el techo de una cosechadora en plena acción

escuchar

La consagración de la selección nacional de fútbol en el Mundial de Qatar disparó el mismo domingo toda clase de festejos, como el de un hombre saltando arriba de la cabina de una cosechadora en funcionamiento mientras revoleaba una camiseta. La imagen se hizo viral y hasta generó un debate en Twitter entre quienes destacaron que el operario haya seguido con la cosecha y quienes lo criticaron por un supuesto riesgo por el lugar donde se encontraba. Fue en un lote de trigo en el sur bonaerense.

El festejo en el techo de una cosechadora en plena acción

“Se festeja en todos lados!!”, fue lo que escribió el ingeniero agrónomo Jorge A. Mendoza junto a un video en su cuenta de Twitter. Según las imágenes, quien capturó el insólito episodio está arriba de un tractor. Primero muestra una bandera argentina que flamea sujetada del techo de la cabina del equipo.

“Qué peligro”; “Podía festejar en el suelo sin arriesgar nada”; “Llega agarrar un pozo y se lo traga la máquina, qué peligro, qué loca está la gente”. Fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios que cuestionaron el comportamiento del maquinista.

Mendoza le contestó a uno de los usuarios que había criticado así el festejo: “Solos los del campo sabemos cuanto riesgo corrió este tipo. Figuración de la mano de la incoherencia”. Frente a dicho comentario, el hombre que compartió el video aclaró: “El conductor va bien parado y lejos del borde y es gente de campo!!.

En tanto, también hubo quienes lo apoyaron. “Esta es la gente que hace bien al país. Son la Selección del Campo, todo con trabajo y sacrificio !!”, escribió uno de los usuarios. “Felicitaciones a la gente de las maquinas y a todo el equipo que salió a trillar!!!”, fue otro mensaje.

Al igual que este hombre, muchos productores compartieron en redes sociales los festejos en el campo. “No hay nadie en el mundo que no tenga tu camiseta, sea la original, la trucha, la inventada o la imaginaria”, escribió Matías Mihura junto a la imagen de la cabina de un tractor que tiene escrito en uno de sus vidrios Messi y abajo un 10. Algo similar a lo que la periodista Sofía Martínez le dijo a Lionel Messi después de ganar a Croacia por 3-0 en la semifinales del Mundial: “No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha, la inventada o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo”.

“Vamos vamos, Argentina!!! Y mientras “el pueblo” festeja, acá vamos sacando los postes de los boyeros para terminar de sembrar...”, posteó otra seguidora de la red social en medio de los festejos por la Copa del Mundo.

