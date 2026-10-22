Sergio Iraeta reconoció que hay impuestos y aranceles que afectan a la industria de la nutrición animal: “Estamos trabajando en eso”

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, reconoció que todavía hay cuestiones impositivas y arancelarias pendientes de resolver para la industria de la nutrición animal, especialmente en lo referido a la importación de insumos críticos para la elaboración de alimentos balanceados. Durante su intervención en el Congreso de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), el funcionario aseguró que esos temas están bajo análisis del Gobierno y destacó las herramientas de financiamiento e inversión disponibles para el sector.

“Hay cuestiones por resolver, el tema de los impuestos, de los aranceles a la importación de bienes críticos para las mezclas de raciones y demás, está en carpeta, lo tenemos para estudiar, lo tenemos sobre la mesa y estamos trabajando en eso”, expresó el funcionario frente a un salón colmado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires donde se realiza el evento.

El secretario no precisó qué impuestos o posiciones arancelarias podrían revisarse ni anticipó plazos para eventuales modificaciones. Sin embargo, dejó en claro que el planteo realizado por los representantes de la actividad forma parte de los asuntos que el Gobierno tiene pendientes de análisis.

En ese contexto, destacó la relación entre el sector público y el privado y sostuvo que existe un escenario favorable para avanzar en los temas que preocupan a las empresas. “Hoy la relación entre lo privado y lo público, en términos productivos, es positiva, es buena, va por el buen camino. Podemos dialogar, podemos hablar, en definitiva, podemos progresar”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con el financiamiento para la compra de alimentos destinados a la producción animal. “Entendiendo que la financiación es básica para el desarrollo de todas las actividades y, por supuesto, también para la de esta cadena, con Banco Nación se ha implementado una línea de crédito, a través de Conecta Banco Nación, para la compra de todo lo que tiene que ver con alimentación animal, de balanceados, con un plazo de 90 días y 0% de tasa”, indicó.

A sala llena, el secretario de Agricultura abrió el Congreso

Según explicó, la herramienta surge de un convenio entre la entidad bancaria y las empresas de nutrición animal. “Este es un convenio que se ha hecho entre Banco Nación y las empresas de nutrición animal. Es un avance”, señaló.

El funcionario también hizo referencia a los instrumentos disponibles para promover las inversiones de las empresas medianas. En particular, mencionó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y las posibilidades de amortización acelerada.

“Les hago un comentario respecto del RIMI, respecto de las posibilidades que tienen las medianas empresas de amortizar de manera acelerada todos aquellos bienes que son amortizables”, expresó.

En la misma línea, consideró que todavía falta difundir los alcances de la legislación laboral. “Me da la sensación de que falta información, o por ahí nos falta a nosotros transmitir un poco más el hecho de que la ley de modernización laboral implica muchísimos beneficios en términos de búsqueda de personal, de toma de personal y lo que eso significa en términos de costos”, sostuvo.

Durante su discurso, Iraeta también defendió el papel de las cadenas agroalimentarias en la generación de empleo, divisas y desarrollo económico. En particular, cuestionó la idea de que las actividades vinculadas con la producción de alimentos tienen una capacidad limitada para crear puestos de trabajo. “Está muy desarrollado y muy comunicado el mito de que estas cadenas, las cadenas agroalimentarias, no generan trabajo. Todos los números lo contradicen”, afirmó.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta Caena

Y agregó: “Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Además de comida para la gente, además de comida para los animales, estas cadenas generan divisas, generan trabajo, generan desarrollo y generan progreso. Eso es lo que tenemos que promover, eso es lo que estamos promoviendo desde el Gobierno”.

En otro tramo, el secretario remarcó que la nutrición animal constituye el primer eslabón de una cadena que termina en la alimentación humana, por su incidencia en la producción de proteínas de origen animal. “No hay duda de que la nutrición animal es conceptualmente básica. No solo es básica, sino que es el principio de la cadena de la nutrición humana”, sostuvo.

El funcionario hizo referencia específicamente a la carne vacuna, el pollo, el cerdo y el pescado, pero también destacó el crecimiento de la demanda de alimentos para mascotas. Sobre este último segmento, señaló que la alimentación de perros y gatos se transformó en un mercado de creciente importancia para la industria. Según expresó, se trata de una actividad que “desde hace 10 o 15 años se ha transformado realmente en un mercado que tracciona muchísimo toda la producción de la nutrición animal”.

Iraeta admitió que existen dificultades para avanzar en determinadas cuestiones e insistió en que el Gobierno está trabajando para resolverlas. “Nos cuesta, hay cuestiones que son complejas de resolver. La mayoría de la gente lo entiende. Lo estamos resolviendo. Estamos yendo por buen camino”, señaló. También pidió confianza a los empresarios y representantes de la cadena.

Finalmente, el secretario cerró su exposición con una referencia al tango y a la alimentación animal, en un tono distendido. Después de advertir que su comentario no sería técnicamente ni políticamente correcto, recordó una frase que atribuyó a Carlos Gardel: “Pimentón y maíz molido no te han de faltar jamás”.