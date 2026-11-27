Aprender a montar antes que a caminar. Así fue la infancia de Amalita (11), que creció rodeada de caballos y siguiendo los pasos de sus padres y abuelos. Su hermana Paulina, también de 11 años, comenzó a montar a los tres, sobre un caballo mestizo llamado Barón. Y Rufina, la más pequeña, de apenas cuatro años, ya tiene sus propios caballos. En esta familia, la pasión por los animales se transmite de generación en generación.

De derecha a izquierda: Amalita, Paulina, Tuti y montados a caballo, Iván junto a Rufina.

En Cabaña Malaika, ubicada en Chascomús, provincia de Buenos Aires, los caballos son parte de la vida cotidiana. Allí se dedican a la cría del Petiso Argentino, una raza de menor alzada, especialmente valorada por su mansedumbre y versatilidad. Detrás de cada ejemplar hay años de selección, crianza y preparación, un trabajo que exige conocimientos, paciencia y una dedicación que va mucho más allá de las competencias.

Para conocer esta historia, viajamos a Chascomús a bordo de una Chevrolet S10, como parte de Legado de Campo, el proyecto documental que recorre Argentina para conocer a quienes mantienen vivas las tradiciones rurales.

Al frente de Malaika están Martina Nogués, a quien todos conocen como Tuti, e Iván Callegari. Ambos comparten una vida dedicada a los caballos, aunque llegaron a esta etapa por caminos diferentes. Ella pertenece a una familia de criadores y él encontró desde chico en los animales una pasión que terminó convirtiéndose en su oficio.

Pero los caballos también fueron responsables de que sus caminos se cruzaran. Se conocieron en la cabaña, mientras Iván trabajaba herrando unos ejemplares, y lo que comenzó como un encuentro inesperado terminó dando lugar a una familia ensamblada.

Mirada cómplice: más que pareja, Iván y Martina son un equipo.

Lo vi herrando. Tiene una paz y una mirada que dije: esto no lo puedo dejar pasar” — recuerda Tuti, que por entonces atravesaba un momento difícil de su vida personal.

Con el tiempo construyeron una relación que, según cuentan, se sostiene en esa pasión compartida. “Yo aprendí lo que es el amor de verdad con él”, confiesa emocionada. Iván también admite que Martina es su compañera incondicional de aventuras y de vida. Se complementan, cada uno con su personalidad, y comparten más que el trabajo, una forma de vivir.

Una tradición que comenzó mucho antes

La historia de los Nogués con los caballos se remonta varias generaciones atrás. “Yo soy la quinta generación de criadores. Arrancó mi bisabuelo y me crié en esto”, cuenta Tuti, que prácticamente no recuerda una etapa de su vida alejada de las monturas.

Entre los antecedentes familiares aparece Juan Bautista Nogués Miguens, bisabuelo de Amalita. La familia estuvo históricamente vinculada con los caballos Criollos, una actividad que fue pasando de padres a hijos y en la que cada generación incorporó sus propios intereses.

El Petiso Argentino tiene un vínculo especial con los niños. Muchas veces, son parte de la primera experiencia equina de los más pequeños en el campo.

El padre de Tuti, por ejemplo, continuó como jinete y se interesó especialmente por la morfología de los animales, es decir, sus características físicas y conformación. Ella, en cambio, comenzó a participar en pruebas funcionales y de rienda, en las que se evalúan los movimientos y las destrezas del caballo.

Con los años, esa tradición también encontró su lugar en la cría del Petiso Argentino, una raza que tiene una historia particular dentro de la actividad equina nacional.

En 1968 se creó su registro oficial en la Sociedad Rural Argentina, con el propósito de desarrollar animales aptos para iniciar a los niños en la equitación. Actualmente cuenta con cerca de 5000 ejemplares registrados y, aunque su alzada máxima es de 1,37 metros, se trata de un caballo versátil, utilizado tanto para actividades deportivas y recreativas como para determinadas tareas rurales.

Iván considera que buena parte del vínculo que existe con esta raza se explica por las experiencias de la infancia. Él mismo recuerda que su primer caballo fue un petiso argentino tordillo que le regaló un tío. “Creo que la fuerza que toma la raza y el empuje que tiene es porque todos aprendimos a andar a caballo en petiso”, reflexiona.

En el caso de Tuti, los recuerdos también comienzan sobre una montura. Aprendió a montar en una petisa llamada Novela, a la que todavía recuerda por su carácter difícil. Desde entonces, los caballos la acompañaron en cada etapa de su vida.

Actualmente, además de su trabajo en Malaika, preside la Asociación de Criadores de Petiso Argentino, una institución desde la cual busca promover la raza y acompañar a los establecimientos dedicados a su crianza. Es una tarea ad honorem que, según cuenta, implica organizar exposiciones, coordinar actividades y trabajar durante todo el año para fortalecer el sector.

Cinco o seis años detrás de cada ejemplar

Criar un Petiso Argentino requiere tiempo y planificación. Todo comienza con la elección de los reproductores, una decisión en la que se evalúan las características que se buscan transmitir a las futuras crías: la conformación física, los movimientos y, especialmente, el temperamento.

Los petisos son un animal longevo, por lo que en muchas familias el mismo caballo que montó por primera vez un niño o niña, luego es el primero que montan sus hijos.

Después llegan los aproximadamente once meses de gestación y una etapa de crecimiento en la que cada ejemplar recibe los cuidados necesarios para su desarrollo. La alimentación, el manejo cotidiano, la doma y el entrenamiento forman parte de un proceso que puede extenderse durante varios años.

Iván conoce de cerca ese recorrido. Durante 25 años trabajó herrando caballos, una actividad a la que llegó después de haber estudiado Veterinaria. Con el tiempo fue profundizando su experiencia como criador y hoy participa en la preparación de los ejemplares que presentan en distintas exposiciones.

Para él, Palermo representa uno de los mayores reconocimientos a los que puede aspirar un criador argentino. “La Rural es la catedral. Cualquier criador de Argentina quiere tener su caballo expuesto en Palermo y lograr un premio es el mérito mayor que tiene un criador”, explica.

En Malaika conocen esa satisfacción. A lo largo de su trayectoria obtuvieron distintos reconocimientos, entre ellos campeonatos en Palermo, como el conseguido por el ejemplar Mitata Bombo Legüero.

Pero lo que se ve durante unos minutos en una pista es apenas el resultado de un proceso mucho más largo. “Desde el momento que vos decidís qué yegua vas a cruzar con qué padrillo, hasta que ese animal llega a una pista, son cinco o seis años”, explica Iván.

La preparación exige tiempo, recursos y una observación permanente. No alcanza con criar un buen caballo: también es necesario que reúna las condiciones buscadas por los jurados y que llegue a la competencia en el mejor estado posible.

En el campo el trabajo implica mucho más que montar. También se cuida, se acompaña y se aprende a entender a los animales.

“Capaz que en tu casa te encantó, lo ves hermoso, decís: ‘Este gana’, pero no sabés lo que llevan los demás”, señala. Y resume esa incertidumbre con una expresión conocida en el mundo rural: “Los pingos se ven en la pista”.

Una pasión que no siempre da ganancias

Aunque los premios aportan reconocimiento y pueden aumentar el valor de los reproductores y sus crías, sostener una cabaña también implica enfrentar costos que muchas veces no se recuperan.

Iván lo explica con una anécdota. Después de obtener un gran campeonato en Palermo, alguien les preguntó cuánto dinero habían ganado. “La pregunta es cuánto perdimos”, fue su respuesta.

El reconocimiento, aclara, permite ganar prestigio y mejorar la valoración de la descendencia de los ejemplares premiados. Pero eso no significa que la actividad resulte rentable por sí sola. “Básicamente es todo por amor a la tradición, al arte y a los caballos”, sostiene.

Por eso, ambos desarrollan otras tareas además de la crianza. Iván se dedica a la comercialización de hacienda y al asesoramiento de establecimientos agropecuarios. Tuti trabaja en actividades vinculadas con su familia y dedica buena parte de su tiempo a la asociación de criadores.

Martina e Iván aseguran que hacerse compañía en esta pasión es lo mejor que les pasó. Juntos, siguen tirando para adelante en una actividad que es mucho más que un trabajo.

El sueño de los dos es poder vivir en el campo y dedicarse por completo a los caballos. Sin embargo, reconocen que la realidad económica todavía no se los permite.

Aun así, no dejan de preparar ejemplares, participar en competencias y organizar los viajes que los llevan a distintos puntos del país. En ese esfuerzo cotidiano también encuentran una manera de compartir aquello que los apasiona.

Amalita, Paulina y Rufina: la nueva generación

En las hijas de la pareja se puede ver la continuidad de esa tradición. Amalita y Paulina, ambas de 11 años, crecieron entre caballos, entrenamientos y viajes a las exposiciones, aunque sus intereses van mucho más allá de las monturas.

Van a la escuela, practican acrobacia en tela, juegan al hockey y patinan. Sus días están llenos de actividades, pero siempre encuentran tiempo para los animales, que forman parte de sus vidas desde pequeñas.

Durante nuestra visita a Malaika, Paulina fue una de las encargadas de mostrarnos cómo se preparan los petisos antes de salir a montar. Primero hay que buscarlos, después colocar las matras debajo de la montura y acomodar los elementos necesarios para que tanto el animal como quien lo monta estén cómodos.

Iván explica que, en el caso de las niñas, utilizan monturas más angostas que los recados tradicionales, lo que les permite tener un contacto más cercano con el caballo.

Paulina (derecha) y Amalita (izquierda) no son hermanas de sangre, pero se criaron como si lo fueran, y hoy son inseparables. Los gestos de una se pueden ver en la otra, fruto del tiempo que pasan juntas y la admiración mutua que sienten entre ellas.

Paulina conoce bien esos preparativos. Comenzó a montar a los tres años y, desde entonces, disfruta de las recorridas por el campo. “Aprendemos cosas nuevas, charlamos, vamos por los potreros y hablamos”, cuenta cuando le preguntan qué es lo que más le gusta de esas jornadas.

Amalia (quien prefiere que la llamen Amalita) es quien tiene más experiencia en las competencias. Con apenas un año ya había desfilado sobre un petiso en la pista de Palermo, y a los seis participó en el Mini Freno, una adaptación infantil de una prueba de destreza y morfología de la raza Criolla.

Hoy, con 11 años, sigue participando en competencias y tiene sus propias aspiraciones dentro de la actividad ecuestre. Entre sus objetivos está llegar algún día a la Copa Incentivo de Oro, una prueba para caballos Criollos que permite a los jinetes desarrollar sus habilidades antes de avanzar hacia competencias de mayor exigencia.

Paulina, en cambio, todavía no compite, pero se está preparando para comenzar y quiere seguir los pasos de su hermana. La acompaña a Palermo, la ayuda y observa atentamente lo que hace.

“Ella me enseña cosas también. A veces estoy con las riendas sueltas y me dice: ‘Tenés la rienda suelta’. Aprendo un montón de Amalita yo”, cuenta con naturalidad.

La menor de la familia, Rufina, también crece rodeada de caballos. Iván cuenta con que, a sus cuatro años, ya tiene casi más animales que él, en buena parte gracias a los regalos de su abuelo.

Para Tuti e Iván, ver a las chicas disfrutar de esa actividad tiene un significado especial. No solamente porque representa la continuidad de una tradición familiar, sino porque encuentran en los caballos una manera de transmitirles el valor del esfuerzo, la responsabilidad y el respeto por los animales.

Tuti reconoce que es exigente, especialmente con Amalita, pero asegura que lo más importante no está en los resultados. “En todas las fotos que le sacan en la jura siempre está sonriendo”, cuenta. Y cuando recuerda lo que significa verla disfrutar, Iván interviene con una reflexión que ambos comparten: incluso cuando no obtienen un premio, sienten que ganaron si ella termina feliz.

Un legado que busca continuar

En el campo, muchas tradiciones se transmiten a través de la experiencia. Se aprende observando, acompañando a los mayores y participando de las tareas cotidianas. Pero no todas las familias consiguen que las nuevas generaciones quieran continuar con la actividad.

Iván conoce casos de criadores que, después de dedicar años a desarrollar sus establecimientos, terminaron abandonando la cría porque no encontraron a alguien dispuesto a seguir con ese trabajo.

Por eso, cuando piensa en el futuro de sus hijas, espera que puedan mantener viva esa pasión que recibieron desde pequeñas. “Lo vemos todo el tiempo en un montón de criadores que nadie los sigue, nadie los acompaña, nadie quiere ayudar y dan de baja la cabaña y la cría”, reflexiona.

En Malaika, sin embargo, observa el entusiasmo de las chicas y confía en que la historia tenga continuidad. Paulina y Amalita ya tienen sus propios caballos, mientras que Rufina crece rodeada de los mismos animales que acompañaron a sus hermanas.

Tuti comparte ese deseo, aunque tiene clara una condición: que sus hijas sean felices con lo que hacen. “Esto tiene que hacerlas felices, porque el día que ya no son felices, ya está. Que disfruten desde ganar, perder, empatar, que valoren el esfuerzo que se hace también”, sostiene.

Quizás ahí esté el verdadero sentido de esta historia. En una familia que encontró en los caballos una forma de vida, pero que también reconoce que el legado no se transmite únicamente por llevar un apellido o continuar una actividad, sino por el deseo de compartirla.

Para Tuti e Iván, Malaika es el lugar donde trabajan, crían sus caballos y ven crecer a sus hijas. Pero también es el sitio donde comenzó su propia historia. “Acá nos conocimos y acá seguimos”, dice Iván.

La postal más linda: las chicas aseguran que, aunque viven en el pueblo y viajan seguido a la ciudad, su lugar en el mundo es en el campo con los animales.

Y mientras las nuevas generaciones empiezan a construir sus propios recuerdos, esa tradición que comenzó mucho antes que ellos encuentra una nueva oportunidad para continuar.

________________________________________________________