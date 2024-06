Si a fin de año se levanta el cepo, podrían quedar para liquidar unos US$5000 millones

Escuchar

Los productores esperan la salida del cepo como un nuevo hito a partir del cual podrán decidir las ventas de sus granos, con la esperanza de tener un tipo de cambio único y sin la interferencia de los distintos dólares alternativos como factores de distorsión. Esperar la salida del cepo para decidir más ventas puede demorar varios meses y en el proceso, mientras tanto, los productores podrán perder excelentes oportunidades de venta de sus cosechas.

Las condiciones para salir del cepo serían, entre otras, la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el aumento de las reservas del Banco Central vía aumento en el ingreso de divisas y el saneamiento de las cuentas del BCRA.

El miércoles pasado el oficialismo logró el dictamen en el Senado para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. El Gobierno debe esperar a las próximas semanas para discutir el proyecto en el recinto. Una vez que se apruebe deberán volver a Diputados donde se espera que no haya complicaciones.

Como vemos, la salida del cepo no es algo automático y de rápida resolución, por ello vamos a analizar este tema en el terreno de las hipótesis de ocurrencia. Aprobada la Ley Bases y el paquete fiscal y saneadas las cuentas del BCRA, que necesariamente van a requerir de algún tiempo, podemos aventurar que la salida del cepo va a depender exclusivamente del aumento de las reservas del BCRA. El incremento de las mismas va a depender de la liquidación de las divisas de los exportadores, y estas a su vez dependen de las ventas de los granos de los productores. Y aquí está la trampa y el círculo vicioso que condiciona el momento de la salida del cepo: los productores esperan la salida del cepo para vender, pero la salida del cepo depende de los granos que vendan los productores para que los exportadores liquiden divisas. En esa conducta de los productores está la suerte del aumento de las reservas y por lo tanto el momento de la salida del cepo.

La historia reciente

Analizando la historia reciente, el ingreso de divisas en el período Enero-Abril 2024 llegó a un total de US$ 6432 millones, un aumento de casi US$1200 millones con respecto a igual período del 2023, año de la sequía. Si lo comparamos con el ingreso de US$ 11.098 millones del año previo anterior a la sequía (2022) la caída en el ingreso de divisas en esta campaña fue de US$ 4665 millones.

Si analizamos el ingreso de divisas en el periodo Junio-Diciembre de los últimos cuatro años, vemos que se mantiene en un nivel muy similar al ingreso de divisas como porcentaje del ingreso total en ese año. En el 2020 se liquidaron US$ 15.256 millones (75%), en el 2021, US$ 23.052 millones (70%), en el 2022 US$ 29.340 millones (73%) y en el 2023 US$14.504 millones. Si tomamos el mismo patrón y estimamos un porcentaje del 73% de ingreso de divisas en el periodo Junio-Diciembre para esta cosecha 2024, se llega a un ingreso de US$ 17.000 millones.

Este es el dato clave para el ministro Caputo, de acuerdo nuestras propias proyecciones: en el periodo Junio-Diciembre podría llegar a los US$ 17.000 mil millones, asumiendo que se sale del cepo en el mes de diciembre. Con esta hipótesis, podrían quedar para fin de año, un saldo de granos y divisas sin liquidar por entre US$4000 y US$5000 millones.

El autor es presidente de Pablo Adreani y Asoc.