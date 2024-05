Pronóstico: cómo va a estar el clima durante junio, lluvias y temperaturas

Escuchar

Hace poco más de una semana que los productores iniciaron la siembra de trigo, mientras que la campaña de soja y maíz prácticamente ha llegado a su fin, marcada por fuertes retrasos debido a las inclemencias climáticas. En este escenario, a un día de comenzar junio, para este mes los expertos prevén lluvias de normales a escasas, siguiendo el patrón habitual. Un dato alentador es que se esperan para la región pampeana temperaturas ligeramente inferiores al promedio mensual. Este pronóstico es esperanzador, ya que representa una de las herramientas clave para combatir la plaga de la chicharrita, que este año ha afectado considerablemente la producción de maíz y existe temor sobre su persistencia el próximo año.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico climático para el trimestre junio-julio-agosto. Anticipó un invierno con temperaturas inferiores a lo normal en la región pampeana, sur del litoral y gran parte de la Patagonia, mientras que el noroeste y nordeste pueden tener temperaturas más suaves. Las precipitaciones se prevén escasas en Patagonia, la pampa húmeda y el noreste, mientras que el noroeste se encuentra en su estación seca.

En diálogo con LA NACION, el meteorólogo Leonardo de Benedictis indicó que para el próximo mes a nivel climático “hay dos características que hay que destacar”.

Por un lado, en relación a las lluvias, enfatizó que se espera que estén dentro de los promedios normales para el mes, lo que implica que serán típicas del mes de junio. En ese sentido, alertó que serán escasas, especialmente en el centro y norte argentino, mientras que prácticamente nulas para la zona central y solo significativas para el litoral oeste argentino. “Decir que vamos a tener características de lluvia dentro de los promedios es justamente decir que vamos a tener lluvias escasas en cuanto al volumen, pero que son acordes a la época del año”, apuntó.

Tendencia de temperatura para el trimestre junio-julio y agosto SMN

En cuanto a las temperaturas, De Benedictis señaló una particularidad: se espera que sean levemente inferiores al promedio mensual, aunque los primeros días del mes podrían presentar un pico máximo de temperatura por encima de los promedios. Sin embargo, aseguró que en el promedio general “estaríamos teniendo temperatura levemente por debajo de lo normal”.

De manera destacada, hizo hincapié en el contraste con mayo que fue extremadamente frío, lo que puede dar la impresión de que junio no será tan crudo. “Con esas características, hace que tengamos un junio que, por más que presente condiciones normales o levemente inferiores a lo normal, que no se aparta demasiado. Va a quedar la sensación de que mayo fue mucho más frío que junio, como que se adelantó el invierno, pero después el invierno no comenzó tan fuerte”, dijo.

En este marco, hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió la nueva actualización del Pronóstico Climático Trimestral, con las tendencias de temperaturas y precipitaciones. Informó sobre las condiciones medias con mayor probabilidad de ocurrir en los próximos 90 días.

En cuanto a las tendencias de temperatura para el invierno de 2024, señaló que las regiones donde es más probable que presente temperaturas inferiores a lo normal son amplias, incluyendo la región pampeana, el sur del litoral y gran parte de la Patagonia.

Tendencia de lluvias para el trimestre SMN

“El trimestre pasado ya se observaban algunas regiones del país con tendencia a presentar condiciones frías. En este nuevo trimestre, las zonas donde es más probable que el invierno sea con temperaturas inferiores a las normales son mucho más amplias”, subrayó el informe.

Sin embargo, se espera que el noroeste y nordeste de la Argentina experimenten un invierno más templado, con temperaturas superiores a la media para la época. “La tendencia de un invierno suave y con temperaturas superiores a las normales para la época se mantiene, tanto en el noroeste de Argentina como en el noreste”, indicó el SMN.

El organismo señaló que esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. “Además, es importante remarcar que la influencia de los forzantes de gran escala (El Niño/La Niña) estará debilitada, por lo que pueden predominar variaciones de algunos días o semanas durante este invierno. Por ello se recomienda consultar periódicamente los pronósticos en la escala diaria y semanal”, aclaró.

En cuanto a las precipitaciones, remarcó que se viene un invierno con pocas o escasas lluvias, especialmente en la Patagonia, pampa húmeda y en todo el nordeste del país, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal. “Será un invierno con pocas o escasas lluvias, especialmente en Patagonia, la pampa húmeda y en todo el nordeste del país. En estas regiones, el pronóstico climático indica lluvias inferiores a las normales para la estación del año”, detalló.