La firma Agroterra Lobería sufrió la rotura de tres silobolsas, dos de cebada y uno de trigo Crédito: Radio Ciudad Lobería

24 de julio de 2020

"No pensamos que esto iba a llegar a Lobería", contó Gabino Rodríguez. Dos noches atrás, rompieron dos silobolsas de cebada y uno de trigo en la chacra que compró hace poco más de seis meses con su socio, Saúl Iracheta, para hacer acopio de los cereales que producen en otros campos. Este último caso llevó a 99 la cantidad de silobolsas vandalizados en todo el país..

Los atacantes no robaron nada y el cereal se podrá recuperar por completo. "No se perdió nada porque es una apertura sobre la superficie y no se desmoronó", explicó Rodríguez, cuya empresa se llama Agroterra Lobería.

Según Jorge Arruabarrena, presidente de la Sociedad Rural de Lobería, el hecho significará un costo extra para los productores, ya que tendrán que secar el grano humedecido por la lluvia. "Sabían que iba a llover. Esperan para hacer el mayor daño posible", se lamentó Rodríguez.

Como muchos productores afectados, Rodríguez se apuró a explicar que usa el silobolsa porque lo necesita. "El año es largo. Si cosechás y vendés todo inmediatamente, desde acá hasta diciembre no tenés nada más", señaló y agregó que, con su socio, decidió invertir en un seguro para los silobolsas para prevenirse de posibles ataques a futuro.

Arruabarrena dijo que el acto no sucedió en una zona alejada: los silobolsas estaban a unos 150 metros de la ruta 227, que une Necochea con Tandil y la chacra afectada está a cinco kilómetros de la ciudad de Lobería.

"Tenemos planeada una reunión con el intendente y la patrulla rural para ver cómo van las cosas", contó Arruabarrena. El dirigente indicó que es la primera vez que sucede algo así en Lobería, aunque ya había habido casos de abigeato. "La patrulla rural funciona bastante bien, pero es muy difícil que los encuentren", dijo Arruabarrena, con la misma resignación que se escucha de tantos productores.