Alimentos

La pospandemia abre oportunidades para la producción agropecuaria argentina. "Una vez que se recuperen las economías del mundo, reaparecerá la demanda de materias primas y de alimentos, que la Argentina puede proveer", aseveró el consultor Carlos Etchepare, al hablar en un reciente webinar organizado por Agroeducación.

Recordó que "se pueden imprimir billetes, pero no alimentos" y agregó que "se pueden instalar fábricas después de la pandemia, pero no se pueden fabricar tierras". No obstante, advirtió que la recuperación del consumo será lenta. Por ejemplo, "en España ya hay libertad para circular, pero la población está asustada y consume sólo lo necesario; teme que no le alcance el dinero", advirtió Echepare, que nota, por ejemplo, que los españoles no cambiarán el automóvil en 2020, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años.

Estados presentes

La importancia de los alimentos queda evidenciada por las decisiones de Europa respecto de la Política Agrícola Común: en 2020 aumentará el presupuesto destinado ese programa para evitar que se desaliente la producción.

Según Echepare, en la pospandemia se revalorizarán las fronteras de cada país y perderá fuerza la globalización, para poder disponer libremente de los bienes que necesita cada sociedad (medicamentos, insumos, etc). En ese tiempo, la presencia de los estados continuará siendo importante, aún en los países más liberales, para canalizar subsidios y ayudas a las empresas y a las personas.

También vaticinó la aparición de nuevos líderes por el derrumbe de algunos gobiernos que no supieron enfrentar acertadamente el vendaval de contagios y la recesión económica, ante lo cual las sociedades impulsarán otros vientos políticos.