Sobrepoblación de guanacos: productores del sur impulsan una solución de equilibrio con las ovejas

Escuchar

Un grupo de productores del sur se reunieron con autoridades de la cartera de Ambiente para buscar una solución ante la competencia que el guanaco plantea a la producción ovina en Chubut y Santa Cruz. Las provincias habían acercado una propuesta a partir del trabajo que vienen haciendo con las autoridades nacionales. Tienen pensado reunirse este miércoles con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta y están atentos a un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La reunión que realizaron los productores asociados a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) este martes fue con Ana Lamas, subsecretaria de Ambiente del Ministerio del Interior, y el director de la cartera, Federico Caeiro, con quienes vienen trabajando para controlar y manejar el guanaco en esas provincias. Buscan impulsar el aprovechamiento del guanaco en carnes y lana. “Esto tiene que ver con el mantenimiento y el cuidado de la fauna. Se refiere a que tenemos una población creciente e importante de guanacos, que hoy competían de una manera completa contra la producción ovina en la desertificación del suelo. Esto provocaba la posibilidad de abandono de campos, por tanto, la imposibilidad de producir y la necesidad de buscar algún manejo o aprovechamiento del guanaco. Se busca la sustentabilidad de ambas partes, tanto de la producción como de la fauna”, dijo Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Rurales de Chubut.

La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, y el director de la cartera, Federico Caeiro, recibieron a ruralistas de Río Negro, Nora Lavayén, Daniel Lavayen y Luis Sacco; Enrique Jamieson y César Guatti,, por Santa Cruz, y Osvaldo Luján, por Chubut Gentileza CRA

Actualmente hay una ley nacional de manejo de la fauna donde se considera al guanaco: se busca una posibilidad de modificación para actuar regionalmente. La Patagonia tiene una existencia de estos animales que supera los 4 millones: consideran que no se trata de una fauna en peligro de extinción. “Se busca una normativa que pueda ser viable en el aprovechamiento de la raza”, precisó.

Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Rurales de Chubut CRA

“El crecimiento de este animal es exponencial en el tiempo. Esto provoca un deterioro en el suelo, porque el productor de acuerdo con la capacidad de receptividad de los campos, ya sea por la lluvia o por pastizales, determina la capacidad de las ovejas. No lo puede hacer así por el guanaco, porque este va en forma creciente, combate a la producción ovina”, opinó. Es por eso que tanto las autoridades provinciales, productores y funcionarios nacionales trabajan para hallar una norma que permita el aprovechamiento total.

El problema de las nevadas

Luján es uno de los productores afectados por las nevadas de la Patagonia. Según contó, en la zona sur de Chubut hubo una caída importante de nieve que todavía se siente. “Después de 25 días de nieve todavía no tenemos acceso a los campos, por la cantidad de nieve que viene aparejada con la imposibilidad de poder llegar al establecimiento. A veces no se conoce lo que es la producción extensiva patagónica, que es el animal en el campo. Ahora, el pastizal natural está tapado por la nieve congelada. Es decir, no existe comida que pueda alimentar a esos animales”, subrayó.

El grado de afectación en la producción ganadera en la Patagonia se va a conocer recién en septiembre o cuando comience a bajar la cantidad de nieve que hoy cubre completamente el suelo. En Chubut están en riesgo más de 900.000 animales. Pero todavía no hay datos precisos sobre el perjuicio que se va a generar con las bajas temperaturas. Más allá de los animales, el daño ocasionado por el clima se da en la infraestructura de los campos. Este fenómeno también genera pérdidas a las pymes laneras que procesan la lana o frigoríficos. “La pérdida va a ser muy importante para el sector de todo lo que es Patagonia, especialmente, Chubut y Santa Cruz”, afirmó.

Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Rurales de Chubut

En este contexto, durante la reunión con Iraeta prevén plantear los desafíos que atraviesa la producción ovina en la Patagonia y la emergencia climática. “Tenemos problemas en lo económico: venimos con una diferencia en nuestro valor de la lana por la diferencia cambiaria que existe entre el dólar oficial y la inflación que de nuestros costos ha provocado el deterioro importante de la situación de establecimientos ganaderos. Estamos conversando en distintos temas que hacen a la producción ovina”, aseguró.

El productor agregó que entre los reclamos está previsto mencionar este miércoles la necesidad de acceder al dólar blend, dado que hoy no están alcanzados por el diferencial cambiario.

En noviembre de 2023 se formalizó el plan LanAr en el Boletín Oficial. Sin embargo, en medio del cambio de gobierno nunca se hicieron los desembolsos a los productores anotados para la primera tanda de pagos. “Estamos solicitando esto al Gobierno, en este momento sería un auxilio importante para la Patagonia, porque muchos de los productores que habían sido beneficiados por esta medida hoy están siendo afectados por la nieve. Sería una buena ayuda para el sector que se pagara esto, porque es una ley aprobada”, cerró.