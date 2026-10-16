Soja: las decisiones antes de la siembra que pueden definir la sanidad del cultivo

Antes de que la soja asome sobre la superficie, una parte de su sanidad ya está en juego. La semilla que llega al lote puede cargar patógenos capaces de afectar la germinación y el vigor inicial, mientras que el suelo y el cultivo antecesor suman otras variables que pueden condicionar la implantación.

Por eso, la estrategia sanitaria empieza bastante antes de pensar en una aplicación de fungicidas sobre el cultivo. El primer paso es conocer qué se está sembrando y en qué ambiente se lo va a hacer.

“Cuando manejamos sistemas siempre tenemos un punto inicial, que es el cultivo antecesor”, explicó Leticia Borghi, gerente de Producto para Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Biológicos de Bayer, durante una capacitación técnica realizada en Pergamino.

El equipo técnico de Bayer durante la jornada de capacitación en Pergamino.

No es un dato menor. Una soja que llega después del trigo, por ejemplo, puede encontrarse con situaciones en las que la presencia de gusano blanco obligue a evaluar una protección específica desde la semilla. En ese sentido no existe una receta única, la decisión depende de los antecedentes y del riesgo concreto de cada lote.

La semilla, bajo la lupa

El análisis sanitario de la semilla permite detectar parte de esos problemas antes de entrar al campo. Allí pueden aparecer patógenos presentes en el propio material o asociados a las condiciones de almacenamiento.

A esa información hay que sumarle lo que ocurre debajo del suelo. Algunos organismos capaces de comprometer el nacimiento de las plantas permanecen en el lote y pueden transformarse en un problema durante la implantación.

“Tenemos que tratar la semilla de soja para disminuir la carga fúngica que tenemos sobre ella y evitar problemas de emergencia a campo”, señaló Borghi. El objetivo es llegar a una emergencia rápida y pareja, con plantas que conserven su vigor durante las primeras etapas.

Leticia Borghi, gerente de Producto para Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Biológicos de Bayer.

Dentro de ese manejo también aparece la inoculación. Las bacterias incorporadas a la semilla favorecen la formación de nódulos y la fijación biológica de nitrógeno, un proceso central para que la soja pueda cubrir parte de sus necesidades del nutriente.

La protección frente a insectos del suelo, en cambio, vuelve a depender del escenario particular: qué cultivo hubo antes, cuándo se va a sembrar y en qué condiciones se encuentra el lote.

La próxima soja puede sembrarse sobre este suelo donde ahora vemos rastrojo de maíz.

No es lo mismo tratar hoy y sembrar hoy que hacerlo una semana antes

A la cuestión sanitaria se suma un aspecto mucho más operativo, pero igualmente importante. ¿Cuánto tiempo pasará entre el tratamiento de la semilla y la siembra?

No todos los establecimientos trabajan con la misma logística. Algunos pueden tratar la semilla y utilizarla durante la jornada; otros necesitan prepararla con anticipación, transportarla y recién después llevarla al lote.

Sobre esa diferencia Bayer estructuró su línea Acceleron. Basic combina inoculante y protección fungicida para esquemas en los que el tratamiento y la siembra se realizan el mismo día. Essential amplía ese intervalo hasta siete días y apunta a planteos que necesitan mayor anticipación.

Complete agrega protección insecticida para plagas que pueden comprometer la implantación, entre ellas gusanos blancos y gusanos alambre.

Cereales de invierno tratados con Acceleron.

Más que elegir un paquete de manera aislada, la definición pasa por hacer coincidir la protección con el problema que efectivamente puede aparecer y con la forma en que se organiza la siembra.

Cuando el cultivo ya está en pie

El tratamiento de semillas, sin embargo, no cierra la discusión sanitaria. Algunos patógenos pueden estar presentes desde el inicio y manifestarse recién cuando el cultivo avanzó en su desarrollo. Ahí el protagonismo pasa al monitoreo.

En campañas con mayor disponibilidad de humedad pueden generarse condiciones más favorables para el desarrollo de enfermedades. Cuando la soja entra en etapas reproductivas, la decisión de aplicar debería contemplar qué variedad se sembró, qué tratamiento recibió la semilla, cómo evolucionó el ambiente y qué está ocurriendo efectivamente en el lote.

Entre las alternativas que Bayer propone para ese momento se encuentra Iblon Pro, un fungicida formulado con isoflucypram, protioconazole y trifloxystrobin, orientado al control de enfermedades de fin de ciclo como mancha marrón y mancha púrpura de la semilla.

Cereales de invierno tratados con Iblon Pro.

Pero nuevamente el producto aparece después del diagnóstico. El momento de intervención debe surgir de la evolución de la enfermedad, el estado del cultivo y las condiciones particulares del lote.

“La recomendación es anticiparse al avance de los patógenos y evitar que el tratamiento llegue cuando el daño ya está instalado”, remarcó Borghi.

La lógica atraviesa toda la campaña: antes de la siembra, mirar la semilla y reconstruir la historia del lote; una vez implantado el cultivo, volver al campo y observar. Entre una etapa y otra, la estrategia sanitaria se construye con información y con la capacidad de intervenir en el momento oportuno.

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