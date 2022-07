Soja: qué hay detrás de los US$20.000 millones que habla el Gobierno

Estos días hemos visto circular por varios medios noticias, discursos del Presidente, algún periodista y algún líder político incitando a la violencia usando como “base” este número que, “supuestamente”, es lo que “tiene en su poder” “el agro, “el campo”: US$20.000 millones. Sumado a ese número se agregaron imágenes aéreas de silobolsas.

¿De dónde salen esos 20.000 millones de dólares mencionados? ¿Cómo es el cálculo? El cálculo para llegar a un valor “cercano” a eso evidentemente parte de estimar que “hay sin precio” cerca de 30 millones de toneladas de soja. Surge de tomar las estimaciones de producción que rondan en torno a 43 millones y restarle 12,4 millones de toneladas que tenían precio al 13 del actual, de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura.

Es importante remarcar que, de esas 30 millones de toneladas, no todas están en poder de los productores, ya que “negociadas en total, con precio y a fijar” sumaban 20,4 millones de toneladas. Es decir, parte de los silobolsas pueden estar en manos de compradores.

¿Qué valor por tonelada se toma? Evidentemente, el FOB promedio (harina/aceite/grano) al que vende la exportación. Con datos al viernes pasado, “estimativamente” podía considerarse entre 550/630.

¿De qué dólares habla? De los “reales”, a los qué se exporta. Exporta el exportador, no el productor. ¿Quién liquida divisas? La exportación. ¿Quién automáticamente, sin hacer nada, se queda con 33% de eso? El Estado. En el primer semestre fueron US$19.145 millones, récord histórico. ¿En qué se usaron? No sé, yo no tengo la respuesta, seguro los especialistas en economía local tienen ese dato.

¿Quién produjo la soja? El productor agrícola, que sembró soja hace 8 meses y la cosechó después de asumir todos los riesgos en mayo. ¿Quién los tiene? La soja que queda “sin precio” , o ya se entregó, o no, pero el que la produjo va a ir definiendo en base a compromisos asumidos o nuevos gastos inversiones para encarar la nueva campaña.

Si hacemos la cuenta de almacenero como la que anda circulando, sólo está definiendo cómo reinvertir en la producción un valor actual de US$4600 millones no 20.000 millones.

Paso a paso

Este es el detalle: número qué dice el Gobierno: 30 millones por FOB US$560/630=17.000/18.000 millones dólares. Redondeando para arriba, US$20.000 millones.

¿Cuánto es el valor qué hoy representa para el conjunto de productores agrícolas qué aún están definiendo si poner precio a esas 30 millones de toneladas de soja? A 30 millones de toneladas por US$375 (valor promedio viernes 22 julio) son US$11.250 millones. Para sorpresa, son casi US$9000 millones menos que los US$20.000 millones. Pero no todo queda ahí.

Esos US$375 son a tipo de cambio oficial. No es el mismo tipo de cambio al cual se vende FOB, que es el que toma el gobierno. Es decir que esos US$11.250 millones al tipo de cambio oficial serían equivalentes a US$4600 millones de los que comunica el gobierno.

Si bien es verdad que, finalmente cuando la soja ingrese al circuito comercial, podemos llegar a pensar en ventas al exterior, ingreso de nuevas divisas y los jugosos 33% para el Estado en concepto de derechos de exportación, la realidad es que hoy el productor qué aún tiene soja sin precio afronta una incertidumbre enorme, no sólo por el contexto local sino por el global qué suma muy malas noticias en el corto y mediano plazo.

Por eso es tan importante que desde todo el sector se aliente a aumentar el uso de estrategias que permitan capturar buenos valores cuando existen y evitar pérdidas de valor para toda la cadena y el país entero. Pierde el productor, pierde la cadena, pierde el país. Gana el productor, gana toda la cadena, gana todo el país.

La autora es analista del mercado de granos