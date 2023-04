Tajante, Diana Mondino dijo que hay una “sequía de ideas”

escuchar

Diana Mondino se refirió a los efectos que va a generar la sequía en el sector agropecuario y afirmó que, aunque se tomaran ideas que pudieran dejar satisfechos a los productores, quedarán algunos interrogantes que plantear. La economista dijo que hay una “sequía de ideas”.

Durante el Seminario sobre las Oportunidades para el Desarrollo Federal, organizado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sostuvo que uno de los efectos de la sequía es que “todavía no hay condiciones de clima lo suficientemente húmedo para sembrar [la próxima campaña, que se inicia el mes que viene con el trigo]”. Otro efecto tiene que ver con los fondos de los productores para encarar la nueva campaña. “Tenemos que tener ideas para generar formas de créditos y entender que no es el productor tratando de perjudicar al Gobierno”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que “el campo está de rodillas” porque es un “sector que no se puede ir”. Agregó: “Efectivamente, nadie se lleva el campo, pero no se están haciendo las cosas que se deberían estar haciendo para poder mantener la calidad de nuestros suelos para mejorar. No hay fertilización, cuidado, ni todo el adelanto genético que deberíamos tener en las vacas”.

Diana Mondino durante su participación en el Seminario sobre Oportunidades para el Desarrollo Federal Hernán Zenteno - LA NACION

“Deberíamos saber que las vaquitas están flaquitas y cuando vino el toro lo sacaron corriendo, el año que viene no va a haber ternero y si no hay terneros, dentro de dos o tres años no va a haber asados. Eso no va a ser por el presidente de turno, sino por esta sequía”, afirmó.

Aseveró que se ha tenido una incomprensión muy grande del sector agropecuario por las condiciones de vida en todo lo que no son grandes urbes. “Había escuelas rurales, caminos rurales y una gran cantidad de cosas que se han ido degradando y cerrando”, remarcó.

Indicó que en las zonas rurales hay una gran cantidad de escuelas donde cuando hay lluvias “hay una semana de clases que sí y otra semana que no”. Por eso, dijo, hay una incomprensión muy grande de todo el sector agropecuario. “El argumento es que como es exportador o como es un recurso natural, se dice que hay que apoyar a otros sectores para que puedan crecer”, señaló.

La economista Diana Mondino, en el evento Hernán Zenteno

Entre otros problemas del sector agropecuario, dijo que “el dólar agro genera un problema de asimetría”. Agregó: “Hay que tener bastante más cuidado sobre qué cosas se puede hacer”.

En este contexto, habló de que hay que tener claridad en cuando hacia dónde se quiera ir. “Lo que tenemos es un serio problema macroeconómico, un gasto elevado, pero todas las soluciones son de dar subsidio a los problemas. Las pocas veces que el sector agropecuario tuvo créditos no son para poder trabajar en la próxima cosecha, sino acceder al tractor, [y] sin tener acceso a la semilla [por el financiamiento]”, afirmó.

Por último, dijo que la sequía que hay no es solo de lluvia, sino de ideas. “Nos hemos rendido, hemos dejado nuestros valores y que otro tome las decisiones por nosotros. Hemos dejado que se cierren escuelas en el campo y que trabajar la tierra está mal. Tenemos que involucrarnos, participar y demostrar que no tenemos sequía de ideas”, resumió.