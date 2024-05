“Es impresionante”: la niña prodigio que puede ver lo que hay debajo del cuero de las vacas

Escuchar

RIACHUELO, Corrientes.- Recién está en 7º grado pero, con 12 años, Matilde Zurbriggen tiene claro lo que quiere ser cuando sea grande: veterinaria y genetista especializada en ganadería bovina. Cada vez que habla de la pasión que tiene por las vacas, detrás de los anteojos, sus ojos brillan y su sonrisa contagia.

El lunes pasado, llegó desde Rafaela, Santa Fe, junto a su padre Martín, para participar con la cabaña familiar Cuatro Zetas por primera vez de la Exposición Nacional de Braford con tres ejemplares, de los cuáles uno se consagró como el mejor ternero individual a corral. La cabaña tiene solo cuatro años, pero la devoción de la niña por los vacunos viene de mucho más atrás.

“Desde chiquitita iba al campo con papá. Pero recuerdo que a los siete años comencé a observar uno a uno los animales de pedigree y a interiorizarme por las líneas de sangre que traían”, dice la pequeña a LA NACION.

El haber venido a Corrientes para competir con otras cabañas de elite era un gran desafío y, llevarse puesto una cucarda en su debut, los llena de orgullo y satisfacción. “No es nuestra principal actividad para nada. Comenzamos por una cuestión de hacer algo para los chicos para que, con el paso de los años, vayan aprendiendo. Es una actividad donde en realidad, se aprende día a día y mucho se aprende de los errores por sobre todas las cosas”, explica Martín, ingeniero agrónomo.

Su padre relata que Matilde tiene una enorme atracción con las vacas, que se amansan con ella Gza. Zurbriggen

“Estos son momentos que comparto la pasión con mi hija. Fue Matilde la mentora del campeón, fue ella la que estuvo pensando cómo armar esa combinación que podría ser buena. Y acá esta el resultado”, agrega.

Según describe, la niña es una apasionada de las combinaciones, siempre tiene a mano un cuadernillo y un lápiz y, cuando puede “se pone a ver qué puede mejorar en cada vaca donante que tiene la cabaña con cada toro y así ir probando”.

Desde chica Matilde iba al campo con papá Gza. Zurbriggen

“Desde siempre cuando yo hablaba de determinados detalles morfológicos, ella escuchaba con mucha atención. Íbamos a una exposición y yo conversaba con otros ganaderos de líneas de aplomos, de cabeza, de frentes de los animales y Matilda observaba. Pero, después ella opinaba y veía detalles que realmente uno no distinguía y terminaba teniendo razón”, cuenta.

"Matilde tiene una virtud, un sexto sentido, ese golpe de vista para decir que tal animal tiene tal sangre o viene por tal toro", dice su padre Gza. Zurbriggen

En este sentido, relata que su hija tiene una enorme atracción con las vacas, que se amansan con ella: “En el campo, en las tardecitas de invierno en las que se baja pronto el sol, queremos regresar a casa y no la encontramos. Salimos a buscarla y siempre la encontramos echada junto con los animales, en armonía. Identifica perfectamente a cada uno de los ejemplares y ellos también la reconocen”.

“Además de ser mi gran compañera, es mi gran pequeña asesora. La hija superó al padre. Estas exposiciones son una gran escuela y me gusta que disfrutemos y aprendamos juntos. Ella es la que me lleva a la rastra”, destaca Martín Gza. Zurbriggen

Pero hay un detalle que llama mucho la atención a todos. “En las exposiciones de la raza como esta, sin ver el catálogo de un determinado animal, que son excepcionalmente de altísimo nivel, Matilde tiene una virtud, un sexto sentido, ese golpe de vista para decir que tal animal tiene tal sangre o viene por tal toro. Luego uno va a ver al catálogo y, si no está en la primera línea generacional, está en la segunda o en la tercera. El golpe de vista que tiene es impresionante. Heredó ese don, al margen de que pasa una gran cantidad de horas con los animales. Ve como de abajo del cuero, decimos entre nosotros. Es innato. Realmente llama la atención”, destaca.

Zurbriggen dice que su pequeña ya está definida: “Viene realmente con muchos cuerpos de ventaja por delante. Es lindo, emocionante verla cómo disfruta cada instante” Gza. Zurbriggen

Esta vuelta, la cabaña Cuatro Zetas decidió traer junto a la cabaña entrerriana y amiga Arasy un ternero, nacido de una combinación seleccionada por la pequeña. “Tiempo atrás fuimos al remate de la cabaña La Carreta y ni bien llegamos comenzamos a recorrer los corrales y en el primero estaba el toro pero ahí no me gustó. Pero después cuando ya salió a pista, me encantó y le insistí mucho a mi papá para comprarlo”, detalla Matilde.

Matilde Zurbriggen con un ejemplar de la cabaña familiar Gza. Zurbriggen

En cuanto a su futuro, Zurbriggen dice que su pequeña ya está definida: “Viene realmente con muchos cuerpos de ventaja por delante. Es lindo, emocionante verla cómo disfruta cada instante”.