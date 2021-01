"El presidente Fernandez y la vicepresidenta Cristina Kirchner son los que promueven y avalan los actos de los Grabois de la Argentina", dijo Etchevehere a LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 10:53

El exministro de Agroindustria Luis Etchevehere no irá el próximo lunes a encontrarse con Juan Grabois en la sede de la CTEP, tal como lo desafió el dirigente social en las redes sociales. "Ese tipo de bravuconada no le hace falta a la Argentina", fue la respuesta del exfuncionario a LA NACION tras el cruce por Twitter.

"En un estado de derecho cualquier disputa se tiene que tratar en sede judicial, como sucedió con el intento de usurpación de un campo de mi familia en Entre Ríos, donde la justicia desalojó a los usurpadores y hoy hay 36 imputados", dijo Etchevehere.

El cruce por Twitter subió de tono en las últimas 24 horas. El pasado jueves, Grabois publicó un mensaje contra Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico de Marcos Galperin que tuvo un fuerte crecimiento este año, al atacar a quienes "sacan tajada cuando al resto nos va mal y el mundo se cae". "Si a vos te va mal, le va bien al país. Usurpador a control remoto", le respondió ayer Etchevehere. Ese mensaje desató la ira del dirigente de la CTEP: "Corrupto, narco, machirulo y muy pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que le robaste a tu hermana. Ah y si sos tan macho alfa, te espero el lunes 11.30 en Pedro Echagüe 1265 a ver si aprendés algo de la vida. Sos un aristócrata de cotillón...", le respondió, desafiándolo a encontrarse en la sede de su organización social.

Etchevehere no respondió a ese mensaje en Twitter y no prevé hacerlo. Tampoco planea encontrarse con Grabois más allá de las intenciones de la propuesta del dirigente social. "No podemos volver a la época preconstitucional, hoy hay un estado de derecho, tenemos que defender y respetar la Constitución", dijo.

La disputa entre ambos tuvo su momento de máxima tensión el año pasado cuando el Proyecto Artigas, de Grabois, ocupó tierras de los Etchevehere en Entre Ríos, habilitado por Dolores Etchevehere, una de las hermanas del exministro. Finalmente, la justicia ordenó la restitución del terreno a la familia.

"Los Grabois de la vida no son el tema sino lo importante en la Argentina de hoy es quién los financia y quién les da apoyo político a los gerentes de la pobreza", dijo el exministro de la gestión de Mauricio Macri.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner son los que promueven y avalan los actos de los Grabois de la Argentina

Y lanzó su propio desafío: "Incluso yo desafiaría a que Grabois informe a la Argentina cuánto dinero recibió este año y qué hizo con esa plata, auditado por una entidad independiente que nos diga cuál fue la verdad de ese financiamiento, y que ese dinero vaya a la gente que realmente lo necesita y que no sea utilizado para cometer delitos". "Son miles de millones de pesos del Estado que recibe el movimiento que lidera. Ya que es dinero de todos los contribuyentes, que rinda cuentas", dijo.

Etchevehere cuestionó a los gobiernos que "toman al Estado como botín propio para hacer clientelismo con dinero de la gente que produce". "Yo defiendo la producción, creo en el respeto a la propiedad privada como base de la economía capitalista, que es la que progresa en base al esfuerzo y al mérito. Y también creo y defiendo que la forma de sacar gente de la pobreza es generando empleo privado y eso no está sucediendo en nuestro país por la mala praxis del presidente Fernandez y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que son los que promueven y avalan los actos de los Grabois de la Argentina", lanzó.

En ese sentido, se refirió a su respuesta al tuit de Grabois sobre Mercado Libre. "Creo en los Galperin, en los Mercado Libre, que hacen que los productos lleguen de forma rápida y barata a los hogares. Son los ejemplos virtuosos de la Argentina".

Conforme a los criterios de Más información