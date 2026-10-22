Presentan una publicación técnica para promover las Buenas Prácticas Agrícolas en aplicaciones con drones

El crecimiento en el uso de drones en la actividad agropecuaria provocó también un aumento en el interés por conocer con mayor detalle las utilidades que brindan estas herramientas.

Con el propósito de responder a esa demanda, y específicamente para uso de estos equipos en la agricultura, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), a través de la Editorial de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (EFA-Fauba), presentó el libro Protección de Cultivos con Drones: Fundamentos Técnicos y Buenas Prácticas.

La obra fue elaborada por Federico Martín Elorza y tuvo el respaldo para su elaboración del INTA, el Senasa y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA).

“El crecimiento de los drones pulverizadores representa una alternativa viable y una oportunidad para mejorar la precisión de las aplicaciones. Sin embargo, la rápida evolución tecnológica y la gran cantidad de información disponible hacen necesario contar con lineamientos que permitan unificar criterios y acompañar el desarrollo de esta actividad bajo un marco de Buenas Prácticas Agrícolas”, explicaron en Casafe.

La entidad, que agrupa a las principales empresas del sector, sostuvo que “la publicación reúne evidencia científica internacional, experiencia técnica y validaciones realizadas en condiciones locales para abordar los principales factores que determinan la calidad de una aplicación. Entre ellos se destacan la altura de vuelo, la velocidad de trabajo, el tamaño de gota, el volumen aplicado, el ancho de faja, las condiciones meteorológicas y las estrategias para minimizar el riesgo de deriva”.

Para Elorza, coordinador de Gestión Sustentable de Casafe, “los drones aportan nuevas oportunidades para la protección de cultivos, pero una buena aplicación depende de mucho más que la tecnología. Variables como la altura de vuelo, la velocidad de trabajo, el tamaño de gota o las condiciones meteorológicas son determinantes para lograr resultados eficientes y seguros”.

Así, en la obra se establecen parámetros técnicos para la operación de estos equipos, incluyendo recomendaciones sobre altura de vuelo, velocidad de avance, tamaño de gota, densidad de impactos, volumen de aplicación y criterios para trabajar dentro de ventanas meteorológicas seguras. También incorpora conceptos vinculados con trazabilidad documental, telemetría, validación de aplicaciones en campo y medidas para minimizar el riesgo de deriva.

A su vez, Federico Landgraf, director ejecutivo de la entidad, dijo que la publicación “pone a disposición información técnica respaldada y reúne en un solo documento criterios que hoy suelen encontrarse dispersos”. Y añadió: “buscamos acompañar el crecimiento de esta tecnología promoviendo aplicaciones cada vez más eficientes, seguras y sustentables”.

La publicación está dirigida a productores, asesores técnicos, aplicadores, empresas de servicios, instituciones educativas, organismos públicos y demás actores vinculados a la utilización de drones en la agricultura, indicó la entidad.

El libro se puede descargar en forma gratuita en: www.casafe.org/publicaciones