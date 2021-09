“Geriátrico” de vacas: Cristina Kirchner defendió el cepo para exportar carne con una peculiar definición

En medio de la continuidad del cepo a las exportaciones de carne vacuna, durante el cierre de la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FDT) hoy en Tecnópolis, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a defender la restricción que tiene cuotificados en un 50% los embarques. Según dijo, la carne venía aumentando porque la mayor producción va a China y “los argentinos no podemos pagar en dólares”.

“Dicen que en realidad las vacas que se iban para afuera eran todas vacas viejas, entonces en el campo tenemos un geriátrico en lugar de producción vacuna”, apuntó al referirse a la vaca conserva. Se trata de un animal que cumplió su ciclo productivo, tiene una carne que no es de consumo local masivo, pero venía con una buena colocación en China, mercado hoy que no puede comprar más del 50% por el cepo del Gobierno.

“El 75% de lo que se exportaba en carne se lo llevaba China, hasta que Alberto tomó la medida. El 22,5 por ciento de la producción nacional vacuna. Por eso aumentaba todas las semanas la carne”, dijo.

China se ha convertido en los últimos años en un mercado que pasó a comprar más del 75% de la carne exportada por la Argentina. Pese al intento de la vicepresidenta por minimizar el peso de la vaca vieja, esta efectivamente representa la mayor parte de la carne para China. Así lo expresó Víctor Tonelli, un consultor ganadero.

“Respecto de las exportaciones a China, se estima que cerca del 75% de las exportaciones está integrada por esta categoría (la vaca vieja) y buena parte de lo que acompaña estas exportaciones son cortes que no tienen demanda habitual en nuestro país, como el garrón y el brazuelo que los chinos lo pagan muy bien”, expresó Tonelli.

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner señaló: “La carne aumentaba porque los argentinos no podemos pagar en dólares. Los pudimos pagar allá en diciembre en el 2015, que teníamos a ocho dólares al kilo de asado, pero el dólar estaba a 9,70 (pesos) y los salarios a 588 dólares. Este es el problema. Esto es lo que tenemos que explicarle a los argentinos”.

Reconoció que “sí es cierto” que con la restricción se está perdiendo plata en exportaciones, “porque la Argentina podría tener los ingresos”, pero aclaró que si no estuviera en vigencia la medida se le debería explicar a los ciudadanos que “no van a poder comer carne porque la tenemos que exportar y no tienen la plata los argentinos para poder comprar”.

Respecto de la frase del asado en diciembre de 2015, Tonelli expresó a LA NACION que “efectivamente el asado valía 8 a 9 dólares (100 pesos el kilo con un dólar de 10 pesos oficial)”. No obstante, indicó: “No se a qué viene la comparación porque en ese mes, último de su mandato como presidente, todavía estaban las restricciones a las exportaciones y no se podía exportar carne con hueso a China, lo que recién se logró en 2018″.

Salarios

“Efectivamente el salario estaba a US$588 y ahora esta en US$280 con un kilo de asado que hoy vale 675 pesos el kilo. Por lo tanto, vale 7 dólares a pesar de estar prohibida su exportación. El problema no es que subió el asado, sino que lo que destruyeron es el valor del salario por la mega impresión de billetes y una inflación que promedia el 50% anual”, precisó el consultor.

En medio del cepo a la carne, en agosto último el precio bajó 1,4%. Ya lo había hecho 0,9% en julio. No obstante, aún con la restricción se había incrementado 7,7% durante junio. Para destacar, la suba acumulada en los últimos doce meses, agosto de 2021 versus agosto de 2020, es del 77,7%, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

En su discurso Cristina Kirchner pidió no “disfrazar” la discusión diciendo que es “una medida equivocada o de enojo con el campo”. Después afirmó: “Obvio que si yo tengo vacas las quiero vender al precio dólar y es obvio que, si no, tal vez gane menos”. Luego preguntó al sector cárnico: “¿Qué hacemos, te dejamos que vos ganes y que nadie coma carne”?

Con relación al cepo a la exportación también indicó: “Esto es lo que tenemos que discutir y no tiene que enojarse nadie, pero no hay que disfrazar la discusión. Si queremos la plata en las arcas tenemos que decirles que no van a poder comer carne hasta que no les aumenten los sueldos a cómo los tenían en el 2015. No hay que mentirle más a la gente”.

La respuesta de la Sociedad Rural Argentina

Tras las palabras de la vicepresidenta, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), le respondió: “Ya nos dijo que la soja era un yuyo (durante el conflicto de 2008 por las retenciones móviles) y ahora que el campo es un geriátrico de vacas. Siempre tenga presente que a pesar de sus descalificaciones el sector sigue produciendo cada vez más, contribuyendo a que la inflación no se dispare y aportando el 60% de las divisas que genera el país”. Pino luego agregó: “¿Y su gobierno en que contribuye a la sociedad?”

