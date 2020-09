Tensión en Mendoza. Productores reclaman pasar a sus campos en San Luis

Los productores reclaman una solución para pasar a San Luis

Productores autoconvocados de la provincia de Mendoza se manifestaron en la ruta 7 a la altura del puente Desaguadero que conduce a San Luis. Lo hicieron porque piden ser recibidos por el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá o alguna otra autoridad para que les den soluciones para ingresar a sus campos en San Luis.

"Estamos en una situación que no nos dejan entrar a nuestro trabajo en los campos y han mandado fuerzas de seguridad para evitar que avancemos", dijo Guillermo Cucurella, un productor autoconvocado.

"No nos vamos a ir hasta que hablemos con alguien. Queremos hablar con el ministro de Gobierno o el gobernador de San Luis. Hace un mes que estamos pidiendo diálogo, que la medida tenga sustento técnico porque nadie busca infectar a la gente. Queremos ingresar a nuestros campos; nosotros no tenemos contacto con nadie, no buscamos ir a un centro de vacaciones o a un shopping", agregó.

La policía trabó el paso a San Luis

"La ruta fue cortada por la policía que colocó vallas para evitar que avancemos", dijo. Según agregaron, las autoridades permiten que pasen cinco camiones por hora.

El pasado 30 de agosto, productores de esa provincia hicieron un reclamo conjunto con otros de Córdoba, La Pampa y San Juan para exigir una solución. Los productores de Córdoba lograron que se flexibilice la restricción de San Luis.

"No es viable en este momento de pandemia que soliciten un hisopado cada vez que uno quiera ingresar al campo. Al principio exigían cumplir una cuarentena, lo que se transforma en una situación inviable porque te tenías que quedar 14 días en un hotel para estar 14 horas en el campo. Es imposible", resaltó.

Los productores en la protesta 00:52

Video

"Estamos sujetos a una situación arbitraria, solicitan información que nada tiene que ver con la pandemia, una burocracia creada para inscribirnos en un registro provincial de productores. Piden datos como nomenclaturas catastrales y cosas que no hacen a la cuestión de la pandemia y quedan sujetas a una aprobación. Siempre quedamos a la decisión arbitraria del hisopado", apuntó. Según sostuvo el productor, pese a que la gente realiza un registro, las autoridades pueden tardar hasta dos semanas en responder si son aptos o no para ingresar a sus campos.

