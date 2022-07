Entre la cosecha y la nueva siembra es necesario asegurarse que las malezas no consuman recursos del suelo y que no alcancen un tamaño difícil de controlar, ya que en ambos casos generarían una menor disponibilidad de recursos para el cultivo siguiente y reducirían su rendimiento. Para evitar esta situación, debe conocerse el estado de enmalezamiento de los lotes, imprescindible para decidir si se interviene o no.