Trabajaba con el tractor y vio un muerto en medio del campo

“Esta es la crónica de una locura que jamás pensé vivir”. Así describió el productor salteño Sergio Parra en su cuenta de Twitter lo que le sucedió el viernes pasado mientras pasaba la rastra en un lote donde anteriormente había trillado chía. En el medio del lote encontró un hombre sin vida.

Como todas las mañanas, alrededor de las 6.30, en su finca de Cerrillos donde vive junto a su familia, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Salta, Parra se levantó para trabajar. Para ese día tenía en su agenda preparar un potrero para cultivar tabaco orgánico.

Con 41 años, hace tabaco, chía y anís, entre otros cultivos. El establecimiento se encuentra a unos cuatro kilómetros de la ruta pero a unos 40 metros de un camino vecinal.

Tras dos horas arriba del tractor, decidió ver cómo se estaba regando el lote de al lado sembrado con anís. Luego subió de nuevo a la máquina y siguió dando unas vueltas más. En ese instante, a unos cuatro metros, en medio del potrero, vio un bulto tirado en el suelo.

Ahí nomás paró el tractor, se bajó y fue hasta el lugar y vio que era una persona boca arriba “que parecía dormida”. Sin embargo, al acercarse un poco más, comprobó que la persona estaba sin vida. Fue un instante en que le pasaron mil cosas por su cabeza pero, inmediatamente, llamó al 911.

“Estaba muy nervioso, era la primera vez que me pasaba y me costaba explicarle a la operadora todo lo sucedido. Pero lo que más me ponía inquieto era que me iban pasando de un lugar a otro y nadie me daba una solución. Me comunicaron con el Samec, donde tuve que volver a contar todo, y luego me pasaron con gente del hospital de Cerrillos. Pero nadie me decía qué hacer. Me dijeron que ya la policía estaba avisada y cortaron la comunicación”, dijo el productor a LA NACION.

Sin respuestas concretas, llamó a la policía del pueblo para contar lo ocurrido “por enésima vez”. Pasó más de una hora que el móvil se hizo presente en el lugar. A partir de ese momento, desde las 10 hasta las 19 fue un entrar y salir de policías, médicos, periodistas, hasta que llegó gente de la morgue. “El resultado final fue un hombre no identificado, con aspecto de vagabundo, sin signos de violencia, con una data de muerte de 24 horas”, describió.

Si bien cuando retiraron el cuerpo para realizar la autopsia todo parecía haber terminado, no lo fue para Parra. “Fue muy triste lo que ha ocurrido. En el medio de la nada, un hombre se murió y nadie lloró por él. Una persona se murió en mi finca, sin la oportunidad de ser velado por sus seres queridos. Es una pena muy grande la que tengo”, dijo.

Es la primera vez que el productor vive una situación traumática de esta naturaleza y ”espera que sea la única y última”. En sus pensamientos, una y otra vez, se le presenta la imagen que hubiese ocurrido si, sin querer, hubiera pasado con su tractor por encima del hombre.

“Lo que pasé es una situación que no se la deseo a nadie. En el campo, uno se hace duro con todas las cosas que a diario debe sobrellevar, pero esto es una experiencia que me marcó de una manera dolorosa donde una persona se muere sin que nadie lo reclame”, finalizó.

LA NACION

