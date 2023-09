escuchar

OLAVARRÍA.- El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, pidió que el próximo gobierno dé a la ganadería argentina “previsibilidad, reglas a largo plazo y un futuro muy claro para la actividad”.

“La ganadería es muy importante para la economía del país y para los pueblos del interior. Que toda la Argentina y el mundo vean lo que significa una vaca en un campo, toda la actividad que genera. Sin ella no habría gente afincada. Necesitamos un futuro muy claro para nuestra actividad”, dijo en el discurso inaugural de la 44º Exposición Nacional Angus de Primavera, que se realiza en el predio de la Sociedad Rural de esta ciudad. También se lleva adelante la 23º Exposición del Ternero Angus y 86º Expo del Circuito Angus Bonaerense de Puros Controlados, que organiza la Asociación Argentina de Angus con el impulso de Expoagro.

“Posiblemente va a haber cambios de autoridades, entonces que sepan los que asumen que necesitamos previsibilidad. Porque sin ella es muy difícil llevar adelante esta actividad y con ella, vamos a lograr una mayor producción que derramará en la economía de todo el país”, agregó.

Para Bustillo, la previsibilidad es fundamental para una inversión que proyecta hacer cualquier ganadero

Para Bustillo, la previsibilidad es fundamental para una inversión que proyecta hacer cualquier ganadero. “De esta manera puede tener un horizonte donde volcar su inversión. Porque la ganadería es un negocio a largo plazo y que por supuesto debe tener rentabilidad. Para esto se necesita mercados abiertos, sin impuestos distorsivos, sin retenciones. No podemos tener los impuestos que tenemos, no podemos tener los mercados intervenidos, cuotizados y con vicios de todo tipo, donde el negocio no sea previsible”, dijo a LA NACION, luego de finalizado el corte de cintas.

“El candidato que gane las elecciones debe dejar trabajar libremente al productor, que lo deje planificar y donde lo que planifique se cumpla. Que quien asuma sepa que es tan importante la exportación como el mercado interno, que si no no es viable. No puede ser que pretendan que todo lo que se produzca en la ganadería se vuelque al mercado interno, porque no hay precio. Y si no hay precio, no hay negocio y así los productores desaparecen, sobre todos los chicos y se produce una mayor concentración. Así vamos perdiendo pequeños y medianos ganaderos que son tan importantes para la economía del interior de país”, añadió.

Con la presencia de distintas autoridades locales, provinciales y nacionales, pasado el mediodía y luego de la jura individual de terneros, el titular de la raza en su discurso destacó el nivel de la genética en las pistas.

“Angus hace muchísimo por la ganadería argentina. Lo que estamos viendo en esta exposición muestra a las claras el nivel que tiene la raza, lo más alto en genética ganadera. Y esto se destaca en un partido bonaerense que es de los más fuertes en ganadería en cuanto a cantidad de cabezas”, aseguró.

El corte de cintas de la 44º Exposición Nacional Angus de Primavera, en Olavarría Expoagro

En tanto, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, destacó el trabajo articulado: “Es un orgullo abrir las puertas de nuestra ciudad por segundo año consecutivo a la Exposición Nacional Angus de Primavera. La ganadería es una de las patas fuertes de la economía local de Olavarría. Por eso, el trabajo que hace cada uno de los productores es para destacar”.

Resultados de las juras

Ayer, por la mañana, con la jura de los Lotes Puros Pedigree comenzó la primera actividad de la muestra que se realizará hasta este viernes. Juan Martín Ojea, jurado de los tríos de pedigree, señaló el nivel muy bueno de los ejemplares presentados. Con respecto a las hembras, comentó: “El trío que ganó la categoría vaquillonas paridas de dos años, con muy buenas ubres, bien femeninas, muy buen estado y muy parejo el lote. Ha sido sorprendente. El lote reservado de hembras también, muy lindas, unas vaquillonas menores y muy correctas”.

Lotes Puros de Pedigree Hembras

Lote Gran Campeón Ternera: lote 12, de cabaña La Rubeta y cabaña La Pasión

Lote Reservado Gran Campeón Ternera: lote 6, de cabaña Moromar, de Safico SA

Tercer Lote de Terneras: lote 9, de cabaña “Don Romeo”, de Alejandro Spinella

Mejor Ternera de Lotes: lote 12 RP 8743, de cabaña La Rubeta, de La Rubeta SA y cabaña La Pasión

Lotes Puros de Pedigree Machos

Lote Gran Campeón Ternero: lote 15, de cabaña Don José, de José Mammoliti SA

Lote Reservado Gran Campeón Ternero: lote: 17, de cabaña Don José, de José Mammoliti SA

Tercer Lote de Terneros: lote: 23, de cabaña Los Murmullos, de Compañía Argentina de Hacienda SA

Mejor Ternero de Lotes: lote 15 RP 3645, de cabaña Don José, de José Mammoliti SA

“El trío que ganó tiene dos toros muy lindos, correctos, anchos, bien carnudos y un tercer toro también de mucha calidad, un poco más chico en el lote. Pero como trío en general, me pareció el más uniforme y el más correcto de todos. El trío que salió en segundo lugar, muy lindos toros, correctos, anchos y muy sueltos. Y el tercer trío también, muy buenos toros”, dijo Ojea.

Jura a bozal

Gran Campeón Ternera: lote 28 RP1726, de cabaña Don Romeo, de Alejandro Spinella

Reservado Gran Campeón Ternera: lote 42 RP 4, de cabaña Don Cholo, de Aligafa SA

Tercera Ternera lote 12 R.P. 8743, de cabaña La Rubeta, de La Rubeta SA y cabaña La Pasión