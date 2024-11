Tras una fuerte declaración: una cadena francesa de supermercados pidió disculpas a Brasil por una crítica a la carne del Mercosur

El grupo francés Carrefour se disculpó ayer por haber criticado la calidad de la carne producida en Brasil, según consignó AFP.

La semana pasada, el CEO de Carrefour, Alexandre Bompard, anunció en sus redes que la cadena de supermercados “no va a vender carne de los países del Mercosur”, si se firma el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE).

El directivo de la cadena mundial de supermercados emitió un duro comunicado a través de su cuenta de X, donde lanzó que “en solidaridad con el mundo agrícola, Carrefour se compromete a no vender carne de ningún país del Mercosur. Esta es la magnitud de mi mensaje a los presidentes de los sindicatos agrícolas”, dijo. Además, hizo una fuerte advertencia e incitó a la industria de gastronómica a no comprar productos de estos países de Sudamérica.

La carta estaba dirigida a Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Operadores Agrícolas (FNSEA) de ese país. “Señor Presidente, en todas partes de Francia escuchamos la consternación y la ira de los agricultores ante la propuesta de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y el riesgo de que la producción de carne que no cumpla con sus requisitos se extienda al mercado francés y sus estándares. En respuesta a esta preocupación, Carrefour quiere formar un frente único con el mundo agrícola y hoy se compromete a no comercializar carne procedente del Mercosur”, se desprende de la carta.

La declaración del CEO generó un fuerte repudio en la región. La criticaron el Foro Mercosur de la Carne, integrado por entidades rurales y la industria cárnica. También la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), conformada por entidades gremiales de productores representantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay.

Entidades del agro del Mercosur reaccionaron contra la cadena de supermercados

En este marco, según consignó AFP, se conocieron las disculpas de Carrefour. “Si la comunicación de Carrefour Francia generó confusión y pudo ser interpretada como un cuestionamiento a nuestra asociación con la agricultura brasileña y una crítica a la misma, pedimos disculpas”, escribió el CEO de la empresa, Alexandre Bompard, en una carta dirigida al ministro brasileño de Agricultura, Carlos Favaro, obtenida por la AFP.

Tras la publicación de la carta, el gobierno brasileño advirtió en una nota oficial que se mantendrá “vigilante en la defensa de la imagen del país y su producción” y que volverá a “reaccionar con firmeza contra cualquier nueva campaña que tenga como objetivo la imagen de productos brasileños”.

“El gobierno brasileño espera que las empresas que anunciaron boicots a productos brasileños reviertan esas decisiones infundadas y que todos los actores que hayan contribuido a esa campaña de desinformación tengan presentes las consecuencias negativas de sus actos y consideren el grave impacto que podrán tener para sus relaciones con Brasil”, señaló una nota de los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura.

“Sabemos que Brasil produce carne de alta calidad y sabrosa” y que “respeta las normas”, había expresado Carrefour.

En Brasil, el gobernador del estado agrícola de Mato Grosso había llamado a boicotear las tiendas Carrefour a nivel nacional. “Si Brasil no sirve para venderles carne, entonces ellos tampoco sirven para vender productos franceses”, dijo el gobernador Mauro Mendes en un video publicado el viernes pasado en las redes sociales.

Anteayer, sobre el caso Carrefour el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, había señalado a LA NACION: “Estoy en contra; son barreras que no sirven para que se dinamice el comercio internacional, no creo que les vaya a servir. Ellos están en su derecho de hacerlo. Si no quieren repartir carne del Mercosur en Europa en las cadenas de Carrefour es un tema comercial de ellos. No puedo estar de acuerdo, no va a terminar bien en términos comerciales”.

Sergio Iraeta: "No puedo estar de acuerdo, no va a terminar bien en términos comerciales” AmCham

En tanto, Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, recordó que por el acuerdo con la UE habría, para el Mercosur, una cuota, al margen del cupo Hilton, de 90.000 toneladas. “La población europea son 450 millones. La nueva cuota son 200 gramos por habitante por año. Insignificante”, señaló.

