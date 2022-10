Tres preocupaciones de Agricultura: trigo sin vender, los efectos de la sequía y un pedido de la industria molinera

escuchar

Un grupo de empresarios, productores y dirigentes que integran la cadena del trigo asistieron a la reunión con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo para tratar el problema de la escasez del trigo. La cita que se dio en medio del panorama desalentador por la sequía que azota en gran parte de la región pampeana tuvo, para algunos, diferentes sensaciones. Por un lado, están los que expresaron que “no pasó nada”, por el otro, los que se mostraron optimistas por lo que se pueda dar en los próximos días.

Según información reconstruida por LA NACION, durante la reunión, la industria molinera le habría pedido 200.000 toneladas de trigo que no puede conseguir en el mercado para asegurar el fluido de abastecimiento. Tras escuchar este pedido, Bahillo se habría ofrecido a buscar el trigo que falta, ya que creen que hay alrededor de tres millones de toneladas que no se vendieron de la última campaña.

“Estamos buscando soluciones para asegurar el normal funcionamiento de la cadena frente a una condición climática adversa”, indicó el funcionario a través de un comunicado difundido al finalizar la reunión. La convocatoria fue motivada por la proyección más baja de trigo de los últimos siete años, con 16,5 MM/TT, es decir un 28% menos que el ciclo pasado, que la ubicaría, incluso por debajo del complicadísimo ciclo 2020/21, en el que se produjeron 17 millones de toneladas.

Según informó esa cartera, del encuentro participaron además de Bahillo, el subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot; el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Luciano Zarich; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena; el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio, Hernán López Robledo; y los representantes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; de la Bolsa de Cereales de Córdoba; de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina; de la Asociación de Pequeños y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina; de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; y de Argentrigo.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de la Nación Gentileza Secretaría de Agricultura

“Se hizo un análisis de la situación de actualidad y de la campaña futura, en donde la Secretaría de Agricultura está totalmente empapada. Se trabajó mucho para ver cómo se genera un flujo de comercialización ahora, porque la plaza está bastante escasa y cómo se puede inyectar un poco de trigo para no tener zozobras en el empalme con la próxima campaña”, dijo a LA NACION, Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), quien también formó parte de la comitiva.

El directivo explicó también que cada uno dio su punto de vista sobre la problemática del momento. “Necesitamos originar trigo de manera urgente para poder tener el empalme con la próxima cosecha, sin incertidumbre. Los números de la molinería son de 15 millones de toneladas, mientras las bolsas proyectan alrededor de 16,5 millones. Se abrió una mesa de alerta y trabajo permanente por estos días”, puntualizó.

En el comunicado, Bahillo afirmó que “la política está basada en el respeto de los compromisos asumidos”. ”Tal como nos indicó el ministro [Sergio] Massa, por lo que no hay en el horizonte ideas sobre modificar las reglas de juego que ya están planteadas”, expresó en el encuentro con los integrantes de la cadena de trigo.

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) DIEGO SPIVACOW / AFV

Según informó esa misma cartera, en los próximos días se presentará un informe completo, en donde participarán distintos actores de la Secretaría, contando planes, y pasos a seguir para acompañar a mitigar y disminuir cualquier problemática que la sequía pudiera llegar a generar. “Nuestra política está basada en el respeto de los compromisos asumidos”, indicó el funcionario.

Hasta la próxima reunión que se hará la semana entrante, según manifestaron distintas fuentes a este medio, el secretario intentará “encontrar” el trigo faltante. Si bien en este primer encuentro no se entró en detalles sobre las exportaciones, uno de los escenarios es que se podría plantear no superar las 9 MM/TT registradas para exportar hasta no tener el cierre de las estimaciones para la campaña próxima. De esta manera, el temor estaría puesto en una decisión drástica como un eventual cierre de exportaciones a diciembre, ante el faltante de trigo.