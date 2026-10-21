Trump ayudará con US$8000 millones a los productores de Estados Unidos por el aumento del gasoil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un programa de asistencia de US$8000 millones para los productores agrícolas, con el objetivo de compensar parte del aumento de los costos del gasoil durante la actual temporada de cosecha. La ayuda será administrada por el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) y consistirá en pagos por única vez a los agricultores. Según informó la agencia Reuters, la decisión se conoce en un contexto de mayores costos de producción y a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano buscará conservar su mayoría en el Congreso.

El anuncio se realizó en un acto de campaña en Park City, en el estado de Kansas. Allí, Trump comunicó que el gobierno pondrá en marcha un programa especial para ayudar a los productores a afrontar los gastos de combustible durante la cosecha. “Esta noche también me complace anunciar que el Departamento de Agricultura lanzará un nuevo programa de alivio por los costos del combustible durante la cosecha, que proporcionará a nuestros agricultores US$8000 millones en apoyo para compensar los costos del diésel durante esta temporada”, afirmó el mandatario.

Los agricultores estadounidenses recibirán pagos extraordinarios para compensar parte de los mayores costos de producción durante la cosecha

El programa, denominado Harvest Fuel Relief Program, tendrá como finalidad cubrir una parte de los mayores gastos que enfrentan los agricultores por el combustible. La iniciativa se suma a otras medidas adoptadas por la administración estadounidense para aliviar los costos del sector.

Después del discurso presidencial, el USDA difundió un comunicado en el que confirmó los detalles generales de la asistencia. Según consignó Reuters, el organismo pondrá a disposición US$8000 millones para realizar pagos únicos a los agricultores estadounidenses durante esta temporada de cosecha, con el propósito de brindar ayuda ante las alteraciones temporales del mercado y el incremento de los costos de los insumos. El Departamento de Agricultura explicó que el dinero se distribuirá de manera proporcional entre los productores. Para determinar los montos, se utilizará una fórmula uniforme que permitirá cubrir una parte de las pérdidas estimadas durante el ciclo agrícola 2026. La distribución estará a cargo de la Agencia de Servicios Agrícolas (Farm Service Agency, FSA), dependiente del USDA. Por el momento, no se precisaron los montos individuales que recibirán los productores ni el calendario de pagos.

La nueva asistencia se suma a otra decisión que Trump tomó a principios de octubre. En esa oportunidad, el presidente firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso al gasoil exento de impuestos, una medida que también buscó reducir los gastos vinculados con el combustible.

El anuncio de los US$8000 millones llega en un momento en el que el precio de los combustibles se convirtió en una preocupación para los estadounidenses. Según explicó Reuters, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un aumento de los precios de los combustibles, que se sumó a las dificultades que enfrenta la población por el elevado costo de vida. Esta situación también tiene consecuencias políticas para la administración de Trump. De acuerdo con la agencia de noticias, el nivel de aprobación del presidente se mantiene bajo, en parte por el descontento de la población con su gestión de los precios y el costo de vida.

El gobierno de Estados Unidos busca aliviar los gastos de combustible de los productores en plena temporada de cosecha Uatre

Según Reuters, el anuncio de ayuda a los agricultores forma parte de una serie de compromisos económicos que Trump realizó en las últimas semanas, en medio de la campaña electoral. Entre ellos, planteó la posibilidad de entregar cheques de US$5000 a todos los ciudadanos estadounidenses adultos si el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, esa iniciativa generó dudas entre analistas, economistas e incluso algunos legisladores republicanos.

En el caso de los agricultores, el anuncio de los US$8000 millones ya fue acompañado por una comunicación oficial del Departamento de Agricultura, que confirmó que los recursos estarán disponibles para pagos extraordinarios durante la cosecha. Todavía resta conocer cómo se calcularán los montos individuales y cuándo comenzará la distribución del dinero.