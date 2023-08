escuchar

SANTA FE.- Esteban Rodríguez reside junto a su familia en Humberto Primo, departamento Castellanos, una localidad de 5500 habitantes, 165 kilómetros al centro oeste de esta capital. Y tiene una aspiración personal y política: busca convertirse, en las elecciones generales del 10 de septiembre en esta provincia, en el nuevo presidente comunal de la localidad.

Lo diferente de casi todos los candidatos de la provincia es que el camino que eligió para que lo voten no parece nada común: “Si gana, solo si gana y es elegido presidente comunal” de ese pueblo del corazón de la cuenca lechera más importante del interior del país, “sorteará una casa” entre sus adherentes. Los que deseen participar tendrán que inscribirse mediante un paso por la web, algo que muchos cuestionan. Pero, además, esta aspiración política tiene un costo que él mismo evaluó: aproximadamente 5 millones de pesos.

Para atenuar las especulaciones iniciales, este joven de la política lugareña, enrolado en el peronismo que responde al gobernador Omar Perotti (Juntos Avancemos), aseguró que los fondos saldrían de los sueldos del presidente comunal y de la vice (en total unos 750.000 pesos).

¿Por qué esta iniciativa?, se le preguntó en la ronda de contactos con la prensa en las últimas horas. “Es una de las tantas propuestas que hemos hecho pero fue la que más repercusión tuvo. Ese era el objetivo, que la gente nos note y entren y vean que hay otras propuestas que les van a interesar, que son en salud, en trabajo”, respondió a la consulta de LT 10.

El flyer con la propuesta del candidato

Por las redes sociales, los seguidores adjuntaron un banner con un anuncio que contiene una velada advertencia: “La presente publicación no constituye compromiso de sorteo, es solo una invitación a inscribirse a un sorteo a realizarse si, y solo si, Esteban es elegido presidente comunal”. Para que no queden dudas: el beneficio viene condicionado al resultado.

Entre los antecedentes inmediatos de este candidato figura haber sido director de la Escuela Técnica del pueblo, que desarrolla sus actividades en lo que se conoce como el corazón de la cuenca lechera más importante de la provincia junto con el este cordobés.

Pero Rodríguez sabe el juego que implica actuar en política. “Si nos dan la oportunidad de ingresar y ser gobierno, les vamos a dar a los vecinos que puedan tener su casa y su lote, que puedan tener su trabajo. Queremos ayudar a cada humbertino que lo necesite”, destacó ante una consulta de la publicación Castellanos.

La localidad está en una cuenca lechera clave Google Maps

Y cuando apareció un intento de reproche al camino elegido, no quedaron dudas de su contundencia: “Tendremos que ir a la moral de cada uno. Hace dos años que venimos trabajando y todo lo que hicimos no fue lo más llamativo. Porque parece ser que la gente quiere otra cosa”, añadió.

Los antecedentes –las Paso de julio- no le juegan a favor. Obtuvo 783 votos contra 1802 del actual titular comunal, Mauro Gilbert, de “Juntos por el Cambio”. Por eso, dicen sus allegados, no habría que descartar que la apuesta se redoble. ¿Cómo? Tal vez con una suma de dinero extra, además de la vivienda. Como dicen los opositores: “La gente se da cuenta que promete porque no va a ganar”.

Con el revuelo de la prensa, Humberto Primo parecía esta tarde un escenario de comentario único. Pero nadie olvida que este pueblo, fundado por piamonteses cuyos herederos continúan conservando sus viejas tradiciones, anualmente se reúnen en la Fiesta de la Bagna Cauda. Eso ocurre cada 20 de julio, en honor a Santa Margarita, aunque este año se celebró el 23 del pasado mes.

Para entonces, la denominado Capital Provincial de la Bagna Cauda, es el lugar de encuentro de miles de italianos que llegan con el propósito de saborear un plato muy antiguo y típico de la región italiana de Piamonte, elaborado básicamente con una salsa que se hace con una base de aceite de nuez (hoy reemplazado por crema de leche), ajo y anchoas. Se presenta como una salsa caliente donde se puede sopar diferentes cosas (especialmente verduras precocidas).