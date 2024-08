Un creciente conflicto sindical amenaza con paralizar nuevamente a la industria pesquera

Escuchar

Desde hace cerca de un mes, en Rawson, Chubut, se vive una situación de alerta por la convocatoria de un paro nacional de empleados adheridos al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo (Patrones). En el medio, los empresarios desembarcaron a trabajadores que no respetaron la conciliación obligatoria. El conflicto viene desde principios de este año por la aplicación de un coeficiente a la hora de hacer las actualizaciones salariales. En estos meses, el reclamo se hizo extensivo, y en las próximas horas habrá una reunión entre los gremios, las empresas y la Secretaría de Pesca de esa provincia para evitar mayores consecuencias económicas.

En octubre de 2023, las empresas pesqueras y el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Siconara), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y, la Asociación Argentina de Capitanes firmaron un acuerdo de paritarias que establecía la actualización salarial de los trabajadores según la variación inflacionaria. Para los gremios no se cumplió el acta y originó un conflicto que llevó a gran parte de la industria a desechar una importante producción en enero pasado.

Los gremios interpretan que el coeficiente de actualización por kilo de langostino es de $918, mientras que los empresarios lo calculan en $730. Es decir, la discusión se encierra por la aplicación de un tipo de cotización o actualización salarial. Mientras, los empresarios pagan el coeficiente que consideran apropiado. En estos meses, el conflicto ha ido en escala. Las empresas adheridas a Cafach solicitaron una conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo provincial, que hasta ahora se respeta en los otros gremios. No obstante, el Centro de Patrones no firmó el acta de acuerdo y hoy están convocando a un paro general.

Los empresarios tomaron la decisión de desembarcar de oficio a los trabajadores que no respetaron la conciliación obligatoria

“El Centro de Patrones mantiene una medida de fuerza sin respuestas por parte de las empresas y el ente mediador de la provincia de Chubut, a pesar de que concentra el 80% de los trabajadores afiliados al gremio”, señalaron en un comunicado. La situación fue denunciada ante el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, ante una supuesta inacción del Ministerio provincial de Chubut y la “convivencia” con la Cámara armadora de la pesca local que llevaron a recrudecer el conflicto con el despido de los afiliados a la entidad. La situación escaló y la semana pasada se decretó un paro en toda la actividad pesquera desde el puerto de Mar del Plata hasta Tierra del Fuego.

El conflicto se ha extendido a toda la actividad, luego de los despidos que habrían realizado las empresas que integran la Cafach por haber hecho caso omiso a la conciliación obligatoria, es decir, no salir a pescar, por lo que desembarcaron de oficio a los trabajadores. Estas empresas decidieron enviar telegramas a los trabajadores. Según el Centro de Patrones, esto se dio por impulsar la huelga iniciada el lunes 22 de julio.

La nueva reforma laboral habría dado lugar a las empresas locales a ejecutar los despidos, dado que establece la posibilidad de “despedir con causa” a un trabajador cuando se entorpece el funcionamiento de una empresa.

Andrés Arbeletche, secretario de Pesca de la provincia de Chubut, dijo a LA NACION que el conflicto en el puerto económicamente no está generando grandes daños económicos a la provincia, por la baja actividad de pesca de langostinos. En esta época se realiza la zafra de anchoítas y estas tareas se están haciendo con medidas de conciliación obligatoria.

En enero pasado se tiraron 340.000 kilos de langostinos por la medida sindical

Para anticiparse a la zafra de noviembre, el secretario convocó a una reunión con el Centro de Patrones, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Stia), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Siconara) y, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca junto con las cámaras como la Cafach, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Cámara de Pescadores Artesanales y la Cámara Empresaria de Pesca del Golfo.

“Quiero tener solucionados estos conflictos de antemano, que no queden latentes. En ese escenario convoqué a todos los gremios de la actividad. Nos estamos anticipando un poquito a la temporada de la provincia”, aclaró. El objetivo también es transmitirles la perspectiva del negocio. “Hoy en langostino no es la maravilla que era. La demanda está muy baja, el precio ha caído, la temporada de nación ha sido récord y eso genera que nuestra temporada de provincia se vea afectada por la falta de demanda. Quiero tratar de encarrilar un poco a los muchachos y explicarles que o se ponen de acuerdo o vamos a perder la temporada”, contó Arbeletche.

Este martes se va a llevar adelante una reunión entre las autoridades de la provincia, los empresarios y gremios

Además, advirtió que no va a abrir la temporada de pesca provincial hasta que no estén firmados los cinco acuerdos de los cinco sindicatos con todas las cámaras respectivas, para no continuar con la contienda. De esta forma, prevé evitar conflictos o desperdicios de alimentos a futuro. “Hasta que no estén arreglados todos los conflictos sindicales y firmados todos los acuerdos paritarios, no vamos a abrir la temporada de pesca. Al día de hoy no ha habido pérdidas económicas, ha sido un paro testimonial”, dijo.