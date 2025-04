Incertidumbre en el mercado por las represalias al aumento de aranceles en los EE.UU.

Finalmente, el gobierno de Trump aplicó el 10% de aranceles a la Argentina, en todos sus productos que nuestro país exporta a los Estados Unidos. Este nivel de aranceles está en la franja más baja y se aplica a aquellos países considerados aliados para el gobierno americano, como el caso de Reino Unido, Australia, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia. Los principales productos que exportamos son oro, aluminio, carne bovina, vinos, aceite de oliva, miel, limones, mosto de uva, azúcares de caña, aceite de soja, poroto de soja y carbonato de litio, eventualmente se podría exportar biodiésel. Este 10% tiene el mismo efecto que una retención a las exportaciones y deja afuera del mercado a muchos de nuestros productos exportables.

Los mayores aranceles los sufrieron China con el 34% y la Unión Europea con el 20%, y en este sentido falta por ver ahora cual será la respuesta o represalias que aplicaran estas dos potencias. En el tema commodities agricolas, como el trigo, la soja, el maíz, aceite de soja y harina de soja, los Estados Unidos no son importadores, de hecho, son los principales exportadores de estos productos. Habrá que ver ahora las respuestas de aquellos países que importan productos agrícolas de los Estados Unidos, difícil de concluir que el nivel de respuestas será lineal. En el caso de Canadá y México, los productos que están incluidos en el Tratado de libre comercio tendrán arancel cero. No así los que no están incluidos que deberán pagar un arancel del 25%, como es el caso de las exportaciones mexicanas de autos.

En el caso del maíz, México es el primer importador del mundo y el 90% lo importa de los Estados Unidos. En efecto dicho país importa 24,8 millones de toneladas de maíz amarillo de los Estados Unidos y a su vez produce 24,5 millones de toneladas de maíz blanco que se destina a la elaboración de tortillas, el principal alimento que consume su población. El maíz estadounidense que importa México es para convertir en proteínas animales a partir de la elaboración de alimentos balanceados para ganado vacuno y lechero, además se utiliza para producir almidón. México, al igual que Canadá, no fue incluido en el listado final difundido por la Casa Blanca, por estar vigente el tragado de libre comercio T-MEC. Se prevé entonces que el flujo comercial de maíz no se vería afectado por la política de aranceles.

La reacción del mercado de Chicago, en el caso del maíz, no tuvo que ver con el anuncio de la aplicación de los aranceles. En el caso del maíz para posiciones futuras cortas, el mercado subió 0,80 US$/t, con la apertura de la posición Julio a 183,8 U$S/t. La posición septiembre, nueva cosecha de maíz estadounidense, bajó 0,40 U$S/t cotizando a 173 U$S/t. En cambio, la soja tuvo una baja de 6 U$S/t, la posición Mayo cotizando a 373 U$S/t en la apertura, versus 379 U$S/t al cierre del día anterior. La reacción bajista de la soja en Chicago se debe al temor a las represalias que puedan aplicar las economías mas afectadas como China y la Unión Europea, y esto podría repercutir en las exportaciones agropecuarias de los Estados Unidos. En nuestro país, los compradores de soja indicaban a la apertura de anteayer, en el mercado disponible para Rosario, una baja de 28.000 $/t con respecto a la cotización del día hábil anterior.

El autor es presidente de Pablo Adreani y Asoc.

Pablo Adreani Por