Granos: un mercado a rienda corta

Hay una tendencia bajista en el precio de la soja

Pablo Adreani SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2019

Tanto por factores externos como internos, los mercados de maíz y de soja vienen consolidando una tendencia bajista que se refleja en los precios a futuro que se negocian en el Matba Rofex. En el caso de Chicago, la soja y el maíz continúan en tónica negativa desde mediados de octubre. El avance de la cosecha ante una demanda débil, principalmente en soja por el conflicto comercial entre EE.UU. y China, esta impactando en forma negativa en las cotizaciones.

En el plano local, a la baja internacional se suman los rumores de aumento en las retenciones y la fuerte presión de venta anticipada por parte de los productores. Esta mayor presión de venta esta teniendo impacto en la tendencia de los futuros en nuestro país, que vienen bajando lenta y pausadamente.

En el caso del maíz, el productor ya vendió en forma anticipada 13,6 millones de toneladas, equivalente al 45% del saldo exportable total, estimado en 30 millones de toneladas. El valor de la posición marzo 2020 en el Matba-Rofex se cotiza en torno de los US$134 por tonelada, muy lejos de los US$150 a los que se llegó a negociar.

En trigo las ventas anticipadas de los productores llegan a nueve millones de toneladas, equivalentes al 82% del saldo exportable, estimado en 11 millones de toneladas. Es muy probable que antes de finalizar la cosecha la exportación tenga cubierto con compras el 100% del saldo exportable, o tal vez mas. Este hecho tendrá un impacto directo sobre el mercado, pues una vez cubierta la exportación el productor tendrá como principal demanda a los molinos. ¿Para qué lado podrá operar el mercado, a la suba o a la baja? Una hipótesis podría ser que, desaparecida la demanda exportadora, el mercado podría entrar en una fuerte baja, pues la mayor oferta de trigo disponible de los productores no podrá ser absorbida por la demanda molinera en el corto plazo. Por una cuestión financiera, los molinos no podrán comprar toda la oferta ofrecida. Y esto podría impactar en una baja de los precios del trigo después de la cosecha. A esto se agrega un tema no menor, los rindes de trigo están siendo mayores a los estimados y estamos ante una mayor cosecha.

El autor es fundador de GuruMarket