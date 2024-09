“Un negocio cada vez mejor”: el prometedor combo que, según un dirigente, va a despertar un boom con las vacas

Escuchar

A días de que se lleve a cabo la Exposición del Centenario y la Nacional de la raza, el presidente de la Asociación Criadores de Hereford, Jorge Collinet, destacó que es momento de invertir en la ganadería argentina.

“Hay algunos indicadores que están siendo muy promisorios. Estamos vendiendo aproximadamente a US$4 la carne, pero en Europa vale US$6 y en Estados Unidos US$7. En el mundo no hay más lugar para tener vacas y el consumo de proteínas está en aumento. Es un combo que nos llevaría de la mano a que la carne vaya siendo un negocio cada vez mejor. El precio es la señal que muestra que hay una gran demanda mundial por detrás y dificultades en aumentar la oferta. Esto lleva a que la ganadería tenga por lo menos una proyección de crecimiento razonable”, dijo Collinet en el lanzamiento de la muestra, que se realizará del 11 al 14 de septiembre próximo en el predio de La Rural.

Por otro lado, dijo que las expectativas en el contexto local con la administración actual también son buenas. “Las señales están. Creemos que el Gobierno está enfocado en bajar los costos para el sector, que es el principal problema de la Argentina. Entonces, cuando vienen con estos aires de libertad y con una idea de que van a bajar los impuestos de las exportaciones y que se va a hacer más competitiva la producción en la Argentina, a través de la baja de impuestos, ya nos ponemos muy contentos. Cuando sentimos que nos acompaña la conducción económica y política, tomamos otro impulso para las decisiones de inversión que seguramente van a llevar a un aumento de la producción de carne”, dijo.

Carlos Solanet, director comercial de La Rural SA, y Jorge Collinet, presidente de la Asociación Criadores Hereford EDU ROMERO

“Nos queda pendiente la rebaja de las retenciones que lo han anunciado que lo van a hacer en algún momento. Pero lo que nos pasa en la Argentina es que el dinero que proviene de nuestras ventas se escurre muy rápidamente por los altos costos que tenemos en combustible, importación, laboral, con lo cual si lo que uno ingresa por las ventas se va en los costos de producción, no hay margen para invertir en crecimiento. Eso podría darse vuelta a medida que bajen los costos y suban los precios de venta”, agregó.

Recordó que la toma de decisiones de un ganadero es de al menos cuatro años hacia adelante para recién a partir de ahí empezar a usufructuar el ingreso de esa inversión: “Si nos dijeran que de acá a dos años va a pasar tal cosa, ya estamos contentos. No necesitamos que sea hoy porque los retornos no son inmediatos. Necesitamos ese horizonte de seguridad”.

En cuanto a la trazabilidad y a los cambios en la vacunación de aftosa que busca imponer el Gobierno, dijo que no sería un inconveniente para los criadores de la raza, aunque prefirió no hacer consideraciones al respecto ya que eso le correspondería más a una entidad gremial de productores: “Nosotros estamos enfocados más al mejoramiento genético de la raza. No obstante, apoyamos y aprobamos todos los protocolos que el Senasa determine. Ellos son una institución añosa y experta que sabe lo que se debe hacer en cada caso”.

Agenda de la Exposición del Centenario

Con 325 animales preincriptos y 45 cabañas participantes, Hereford realizará la muestra para conmemorar los 100 años del nacimiento de la asociación de criadores. En conjunto con La Rural SA, la exposición buscará mostrar “el momento que vive la raza, lo competitiva que está y el carácter federal que tiene, además de su rusticidad, su mansedumbre y todas las características que siempre la distingue”.

“A esta mega exposición aquí en Palermo, un lugar icónico para la ganadería argentina, la pensamos hace mucho tiempo. Tiene 325 prescriptos y es un número que realmente nos llena de orgullo, porque el año pasado en San Luis teníamos 170 animales, que ya era un número importante. Eso demuestra el interés que tienen los criadores de nuestra raza por venir, de acompañar, de mostrar la raza y festejar el cumpleaños. Además las 15 provincias participantes demuestra lo federal que es la raza, donde dos cabañas vendrán de Tierra del Fuego y otra de Río Negro”, dijo Collinet.

Solanet y Collinet durante el lanzamiento de la Exposición del Centenario de la raza Hereford EDU ROMERO

Según contó, el miércoles 11 será la admisión, el jueves 12 la jura de Puro Registrado y VIP a cargo de Serafín Sillero y, el viernes 13, la jura del pedigree con el uruguayo Santiago Bordaberri. El sábado 14 será el remate de la raza. Además, desde el martes, 10 firmas martilleras harán una serie de remates de haciendas Hereford (invernada, cría y consumo). “Hay un cierto entusiasmo de que va a haber muy buenas ventas. Va a estar lo mejor de lo mejor para quien quiera invertir en genética”, dijo.

En el evento también habrá una charla a cargo del economista Juan Carlos de Pablo: “Es muy importante tener la visión de una persona que entienda de política económica y que nos ayude a crecer”.

Por su parte, Carlos Solanet, director comercial de La Rural SA. destacó que, aquel ganadero que esté interesado realmente en la raza podrá ver a lo largo de las jornadas, “desde adentro, esos programas genéticos, esos programas selectivos y todo el trabajo técnico que hace la asociación”.

“Es un récord para Hereford en Palermo por la cantidad de los animales que hay preinscriptos. Desde los años 70 que no había tantos ejemplares en esta pista. Eso habla del éxito de la raza, de cómo viene trabajando en todos sus programas y de la esperanza que tiene toda la ganadería en general”, dijo.

Por último, Collinet habló de la actualidad de la raza. “Estamos muy enfocados en el crecimiento y promoción de la raza que moderó muchísimo su tamaño y sigue teniendo la productividad, fertilidad, adaptación y rusticidad que tuvo siempre. Además hoy está muy pigmentada y eso ha como renovado la demanda de Hereford. Sumado a que es una raza cruzante de excelente resultado económico, donde el cruzamiento a través del vigor híbrido permite tener 18 o 20 kilos más en el nacimiento de un ternero y eso es mucho dinero en un negocio como este que es justito de márgenes”, cerró.