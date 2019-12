En el sector rechazan un nuevo incremento de los derechos de exportación

La Asociación Rural de Salliqueló rechazó con dureza una eventual suba de retenciones en el nuevo gobierno de Alberto Fernández. En un comunicado, señaló que los productores no están dispuestos a soportar una mayor carga tributaria.

"En el lapso de 20 años la carga fiscal que soporta el productor agropecuario se ha visto incrementada en el 108%, llegando en ciertos momentos al 92% de su renta en algunas actividades sumando las cargas fiscales de los tres niveles gubernamentales. ¿Para qué ha servido ese robo institucional? No logró paliar el hambre ni conseguir los recursos genuinos que necesitamos, para ser un país serio", sostuvo la entidad.

La organización se quejó de que esa carga impositiva "solo ha servido para mantener una clase política sobredimensionada (5 políticos por habitante más que Alemania, a los que deben agregarse los asesores). Dirigentes gremiales impresentables y cuasi mafiosos que lloran ante el hambre pero les retienen compulsivamente de su sueldo a sus propios defendidos. Empresarios inescrupulosos que han hecho fortunas al calor del poder y están cada vez más lejos de ser castigados por la Justicia".

Luego, la entidad alertó: "Los productores agropecuarios somos además ciudadanos; que consumimos alimentos de la canasta básica con un 55% de carga fiscal y trabajamos con un gasoil que tiene más del 70% de componente fiscal".

Y agregó: "En consecuencia ¿qué esperan los dirigentes políticos de los productores y pobladores del interior? ¿Más esfuerzo? ¡¡No estamos dispuestos!!"

"¿Qué diría un funcionario, un diputado o un senador, si de su liquidación final o de la de su a veces 20 o 30 asesores se les descontara el 74% como hacen con los productores de girasol? Pero aun así serían beneficiados, ya que no realizaron ninguna inversión previa. Imagínense a un funcionario pagando de su bolsillo el 63% de aportes patronales (impuesto al trabajo de los más altos del planeta) de sus colaboradores", reflexionó.

En este contexto, la entidad dijo sobre una eventual suba de los derechos de exportación: "No vamos a permitir que traten de dividirnos con recetas perimidas imposibles de aplicar como segmentaciones y cosas por el estilo, el interior productivo aprende rápido por eso somos capaces de competir con éxito con el resto del mundo. Con lo cual, no solo no estamos de acuerdo con una eventual suba de retenciones, sino que además exigimos una baja de la carga impositiva en los tres niveles de gobierno, de manera que los esfuerzos sean exactamente iguales para todos".