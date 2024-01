escuchar

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino vuelve a estar en lo más alto de la industria aceitera mundial, haciendo historia, con un reconocimiento a tono con la selección nacional que lidera Lionel Messi: obtuvo la tercera estrella. Se trata de la reconocida firma Laur, que se consagró tricampeona del concurso internacional más importante en elaboración de aceite de oliva virgen extra, dejando atrás a reconocidos productores de todo el planeta.

De esta manera, la compañía perteneciente a la histórica familia mendocina Millán se quedó nuevamente con el primer puesto en el EVOO World Ranking, por su sigla en inglés, el máximo galardón del planeta otorgado por los principales expertos de la industria, luego de evaluar su performance durante todo el año, en los diversos certámenes mundiales. Lo más llamativo del premio es que lo obtiene por tercera vez consecutiva.

“Comenzamos a participar en concursos internacionales en 2015 y desde entonces nos hemos presentado a un total de 95 certámenes. En 2023 participamos en 14 competencias - la mitad de los concursos realizados- y recibimos 140 premios con un total de 7172 puntos, un número mucho mayor al obtenido por otras empresas provenientes de los principales países productores de aceite de oliva virgen extra”, contó José Millán, fundador y director de Familia Millán.

La firma superó a prestigiosas marcas de naciones con extensa trayectoria en el rubro, como España, Italia, Túnez, Grecia, Turquía y Portugal

“Para nosotros es un orgullo obtener por tercera vez consecutiva el primer puesto en el ranking mundial, nuestra tercera estrella, es volver a posicionar a la Argentina en lo más alto, es demostrar que tenemos potencial, que somos un país muy rico y que con esfuerzo podemos lograr cosas maravillosas. Además, este tipo de reconocimientos ayuda a fomentar el consumo de aceite de oliva y posiciona a Mendoza y a nuestro país para siempre en un lugar destacado en la historia de la olivicultura. A la vez, es una señal para la industria, que nunca debe dejar de pedir apoyo para continuar en esta línea de desarrollo y mejora continua”, completó.

Historia

En 1889, con Laur, el grupo empresario Familia Millán, creó el primer establecimiento del país destinado a la elaboración de aceite de oliva. Ahora, a más de 130 años desde su puesta en marcha, no para de cosechar distinciones, llegando a lo más alto del sector, a nivel global.

Así, con la tercera estrella obtenida en el último Mundial de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra), superó a prestigiosas marcas de naciones con extensa trayectoria en el rubro, como España, Italia, Túnez, Grecia, Turquía y Portugal. De hecho, el posicionamiento como número uno del mundo en 2021, 2022 y 2023, junto con otras diversas acciones realizadas por Laur, han derivado en un crecimiento constante de productos, en las ventas y en un notable incremento del número de turistas extranjeros que visitan la finca, indicaron las fuentes consultadas. La histórica firma está ubicada en el distrito Cruz de Piedra, en la comuna de Maipú, a 25 kilómetros de la capital provincial, donde desarrolla toda su actividad bajo un cuidadoso proceso de elaboración, respetando las características organolépticas del producto insignia.

La firma está ubicada en el distrito Cruz de Piedra, en la comuna de Maipú, a 25 kilómetros de la capital provincial

Desde el Gobierno de Mendoza pusieron en valor el camino recorrido por la compañía. “Este importante hito posiciona a nuestra provincia en lo más alto de la olivicultura mundial, otorgándole a la Argentina un lugar en la élite global de los productores de esta joya líquida, fomentando el consumo en nuestro país. Esto demuestra el gran potencial que nuestro país tiene como exportador, en el competitivo contexto internacional”, indicaron desde el Ministerio de la Producción.

La celebración por el logro obtenido es motivo de festejo tanto dentro como fuera de la empresa, por especialistas de renombre, que dejaron una huella imborrable. “Ese año fueron durísimos los concursos en todo el mundo; los europeos se pusieron en tren de recuperar podio y lo brasileños quieren ser ellos los primeros. Realmente, esperaba los resultados con muchas dudas. Pero, lo hicimos otra vez. Mejor broche de cierre en LAUR, imposible”, contó a LA NACION Gabriel Guardia, exgerente de la olivícola, quien ahora emprenderá un nuevo camino: hará su propio aceite de oliva junto con el multipremiado enólogo mendocino Alejandro Vigil, conocido como el “Messi de los vinos”.

Guardia no sólo posicionó el producto de Laur, con máximos estándares de calidad, sino que fue uno de los principales impulsores de la primera Indicación Geográfica para el aceite de oliva virgen extra argentino, además de crear, con una partida especial de aceitunas, rica en polifenoles, un “superalimento” para niños con autismo.

La aceitera produce más de 600 toneladas de aceite de oliva virgen extra al año -aproximadamente un millón de botellas-, de los cuales casi el 90% se comercializa en el mercado interno. En cuanto al comercio internacional, China, Corea del Sur, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos son algunos de los mercados a los que exporta sus productos.

“Volver a estar ocupando el puesto número uno del ranking colabora con nuestro objetivo de dar a conocer las bondades del aceite de oliva y sus múltiples usos. También ha sido un incentivo más para que locales y extranjeros nos visiten, conozcan nuestros procesos de elaboración y prueben toda la variedad de productos que elaboramos. Ser tricampeones del mundo viene a certificar la calidad premium de nuestros aceites de oliva virgen extra, y es una demostración de lo que se consigue con esfuerzo y constancia, trabajando con responsabilidad y seriedad para ofrecer siempre lo mejor”, indicó Carlos Saez, nuevo gerente general de Laur.

De acuerdo con los referentes del sector, el sistema de calificación del AOVE Ranking Mundial permite saber qué aceites de oliva virgen extra son los más premiados del mundo y distinguir a las mejores empresas por variedad y tipo de AOVE, así como detectar qué regiones del mundo se destacan en su producción. De hecho, los altos puntajes obtenidos por Olivícola Laur en los distintos certámenes han colaborado en el posicionamiento de la Argentina como país productor de AOVE de alta calidad.

El ranking se lleva a cabo hace más de quince años, basándose en el sistema del clasificación creado en 1997 por la World Association of Journalists of Wine and the Spirit. En 2023, la olivícola mendocina volvió a liderar el podio.

Una gran apuesta familiar

Otras empresas de la Familia Millán han sido merecedoras de distintos galardones y reconocimientos, además de la multipremiada Olivícola Laur. Es el caso de la destilería Casa Tapaus, cuyos destilados han alcanzado destacados premios locales e internacionales, como es el caso del gin Terrier Old Tom, que logró 100 puntos en el concurso internacional de vinos y licores Vinus 2023, donde además fue distinguido con doble medalla de oro.

En escena también aparece Acetaia Millán, cuyo aceto balsámico recibió múltiples premios por su calidad de parte del Consorzio Tutela del Aceto Balsámico di Modena así como Abrasado Restaurante, que quedó seleccionado entre los establecimientos recomendados en 2023 por la prestigiosa Guía Michelin y que había sido galardonado con medalla de oro internacional en la categoría Best Of Wine Tourism en 2022. En tanto, Familia Millán fue distinguida por la prestigiosa Guía Descorchados 2024 como “Bodega del Año”, al tiempo que obtuvo altos puntajes para diversos vinos elaborados por sus bodegas Mosquita Muerta Wines, Los Toneles, Fuego Blanco Wines, Elodia Wines y Familia Millán Wines Series.

Familia Millán es conocida además por liderar la cadena de supermercados Átomo, con 120 sucursales, la ganadería propia y la cadena de carnicerías, entre otros rubros.