Una startup fue elegida entre 44 por su tecnología para asegurar al agro frente al clima

Suyana Climate Insurance fue elegida ganadora de una nueva edición de AgTech Revolution, una convocatoria que reunió a 44 startups de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para presentar soluciones tecnológicas destinadas a transformar los agronegocios de la región. Según contaron, la empresa desarrolla seguros paramétricos que se activan automáticamente ante eventos climáticos como sequías e inundaciones, a partir del análisis de datos y tecnología.

La startup fue seleccionada entre tres finalistas que presentaron sus proyectos ante un jurado durante el Networking Day realizado en Buenos Aires. El encuentro reunió a startups, fondos de inversión, empresas, instituciones y entidades financieras vinculadas con el futuro de la innovación aplicada al agro.

La convocatoria fue impulsada por Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, con el acompañamiento de Amazon Web Services (AWS) y Glocal Latam. El objetivo de AgTech Revolution es identificar soluciones tecnológicas con potencial para generar cambios en los negocios agropecuarios de la región.

Fernando Yu, fundador de Suyana, la startup que fue seleccionada entre tres finalistas que presentaron sus proyectos ante un jurado durante el Networking Day realizado en Buenos Aires

Destacaron que el proyecto ganador apunta a uno de los problemas que más impactan sobre la actividad productiva: la exposición a los eventos climáticos extremos. Suyana Climate Insurance desarrolla seguros paramétricos que no requieren una evaluación individual del daño para activar el pago.

Su funcionamiento parte de parámetros previamente establecidos. Cuando las condiciones climáticas alcanzan determinados umbrales, el seguro se activa y paga automáticamente, sin necesidad de peritajes ni de que cada productor tenga que iniciar un reclamo.

Para determinar cuándo se cumplen esas condiciones, la empresa combina imágenes satelitales de alta resolución, modelos climáticos globales y algoritmos propios de inteligencia artificial. Con esas herramientas busca medir el riesgo asociado a sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.

El modelo apunta además a ampliar el acceso a este tipo de cobertura. La estrategia de la startup contempla distribuir sus productos a través de aseguradoras, cooperativas, entidades financieras y empresas vinculadas con el agro, una modalidad que busca alcanzar también a productores pequeños y medianos.

El encuentro reunió a startups, fondos de inversión, empresas, instituciones y entidades financieras vinculadas con el futuro de la innovación aplicada al agro

Informaron que Suyana ya opera en Colombia y Bolivia y desarrolló junto con BID Invest e Incofin un sistema de alerta temprana destinado a agricultores bolivianos. Su objetivo es reducir la brecha de protección frente al cambio climático mediante seguros que, según la empresa, sean más accesibles y transparentes.

La startup fue una de las tres compañías que llegaron a la instancia final de AgTech Revolution. Allí también participaron Bovitag, una aplicación orientada a la trazabilidad ganadera, y Finanex, una fintech especializada en financiamiento para pymes agroexportadoras.

Bovitag desarrolló una herramienta que permite conectarse a distintos bastones lectores y registrar información de cada animal, como peso, sanidad, preñez y movimientos. La aplicación puede funcionar incluso sin señal y permite realizar trámites ante Senasa sin necesidad de volver a escanear los animales.

Finanex, en tanto, ofrece adelantos comerciales de exportación fondeados en dólares para pymes agroexportadoras. Su propuesta utiliza warrants respaldados por inventario que pueden cancelarse con contenedores.

El jurado estuvo integrado por representantes de las organizaciones que acompañaron la convocatoria: Marcos Herbin, por Nera; Sally Buberman, por AWS; Diego Sarcone, por Bayer Crop Science, y Mariano Molinari, por el Club de Inversores Ángeles CREA.

“El agro es por naturaleza colaborativo. Nadie produce solo: productores, proveedores, entidades financieras, emprendedores e inversores formamos parte de la misma cadena”, señaló Herbin, CEO de Nera.

El ejecutivo destacó que las propuestas presentadas estuvieron vinculadas con problemas concretos del sector. “Ver startups con soluciones concretas para el financiamiento, la gestión y la mitigación del riesgo confirma que el agro de la región tiene talento y ganas de construir”, afirmó.

Para Herbin, el desafío está en vincular las nuevas herramientas con las necesidades de las empresas y productores: “En Nera creemos que el futuro del agro se define en la intersección entre tecnología, datos y financiamiento inteligente y AgTech Revolution es el espacio para conectar esas ideas con quienes pueden ayudarlas a escalar”.

Además de la competencia, el encuentro incluyó el panel “Sin humo: adopción de IA y tech en agro”, en el que referentes de AWS, EIWA, Syngenta y UCEMA analizaron cómo se está incorporando la tecnología en las actividades agropecuarias.

Como parte del reconocimiento, Suyana Climate Insurance obtuvo una beca del 50% para el Posgrado Agtech de la Universidad del CEMA, además de acceder a una red de beneficios y visibilidad vinculada con AWS.

AgTech Revolution nació en 2023 con el objetivo de detectar proyectos tecnológicos en etapa de MVP o superior, generar posibles sinergias y darles visibilidad dentro del ecosistema de innovación agropecuaria. En aquella primera edición participaron decenas de startups y hubo cinco finalistas.