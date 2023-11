escuchar

“Nothing [Nada]”, la serie que protagoniza el actor argentino Luis Brandoni, y que cuenta con la participación estelar de Robert De Niro, sumó otro episodio de éxito que no pasó inadvertido para el campo. En uno de los fragmentos del último capítulo del drama que se emite por Star Plus, se elogió un corte de carne de la raza Angus.

“Es algo diferente. Estoy en medio de una parrilla”, dice el ganador de dos premios Óscar que está sentado en un restaurante típico de Capital Federal, con un acento muy pronunciado. Al escucharlo, Brandoni corrige la pronunciación del estadounidense y le marca de qué forma pronunciar “parrilla”. Con algo de trabajo, De Niro se corrige y continúa la conversación, con la que consigue mejorar la forma de expresar la palabra.

“Estoy con un viejo amigo, en un almuerzo maravilloso. Normalmente, me la paso en los aviones, yendo de aquí para allá, aceptando premios en alguna universidad, dando conferencias, en almuerzos con algún presidente. Estoy de aquí para allá… En todos lados y a la vez, en ningún lugar. A qué mujer le gustaría lidiar con eso, ¿no? Conocí a dos mujeres que no soportaron y me costaron una fortuna”, relató en su lengua nativa.

En medio del relato aparece uno de los mozos quien ofrece a los actores el plato. “Permiso. Llegó la vedette”, señala. Brandoni, en tanto, le hace una advertencia en italiano al actor sobre el corte: “Mira esto”. El mozo enseguida les explica lo que van a comer. “Novecientos gramos de ternera de Angus criada a pasto. Una ternura”, dice antes de proceder a cortar la carne con cuchara.

Al ver el accionar del servicio, De Niro dubitativo le señala: “No, esa cuchara debe estar afilada”. El mozo, confiado en la calidad y terneza del corte, se atreve a responder el desafío de una forma muy particular. “La damos vuelta, entonces”, le comenta mientras procede a cortar la carne. “Está bien”, lanzó con una sonrisa de satisfacción De Niro al ver la calidad del producto, y le completa con un “hermoso”, que el mismo mozo traduce a un “beautiful”.

Desde la Asociación Argentina de Angus aclararon que no sabían nada de la mención a la raza y a la terneza de la carne, por lo que como todos se sorprendieron. “No sabíamos nada de la mención a la carne Angus. De todas maneras tiene que ver con el prestigio que tiene la raza en Argentina y en el mundo, sobre todo por su calidad carnicera”, indicaron.

Más elogios

Esta no es la primera vez que la carne Angus se roba las miradas en la televisión. En el ciclo MasterChef Celebrities, Vicky Xipolitakis protagonizó un episodio en el que tuvo que cocinar un corte “noble” como la aguja. Allí, la modelo se disculpó por no haber escuchado antes la palabra Angus, antes de que el parrillero, Gastón Riveira, le mencionara el alimento que había cocinado. “¿Qué vaca es? Nunca escuché la palabra Angus. No lo sabía, lo siento”, dijo.