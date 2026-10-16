Vacunos: cierre de semana con leves bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 7439 animales que hicieron un acumulado semanal de 19.286 animales, un 3,34% superior a los 18.663 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 2,23%, al pasar de 3930,742 a 3843,131 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 0,85%, tras variar de 4250,489 a 4214,237 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 4,13% en el General y un 5,39% en el Novillo frente a los 3690,688 y a los 3998,490 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1083 cabezas, representaron el 14,47% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 431, 457 y con 513 kg; $4500 con 479 kg, y $4400 con 530 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 443 kg; $3900 con 519 kg, y $3800 con 544 y con 610 kilos.

El detalle de venta fue 1083 novillos; 1898 novillitos; 1910 vaquillonas; 2135 vacas; 265 conservas, y 192 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4900 con 343 y con 356 kg; $4850 con 392 kg, y $4500 con 395 kg, y en vaquillonas, $5000 con 319 y con 319 kg; $4700 con 351 kg, y $4600 con 410 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3843,131, mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4214,237 con un promedio semanal de $4262,475. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4214,240 y el promedio semanal de $4262,481. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4241,302. Detalle de venta: 1083 novillos; 1898 novillitos; 1910 vaquillonas; 2135 vacas; 265 conservas, y 192 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (77) Campomar n. 26, 442 kg a $4450; nt. 15, 415 a 4500. Aguirre Urreta Jorge SA: (120) Est. Tres Bonetes vq. 23, 470 a 3500; Escobar n. 15, 434 a 4450; nt. 15, 428 a 4500. Blanco Daniel y Cía. SA: (507) Agropecuaria Las Marías nt. 42, 391 a 4850; vq. 15, 319 a 5000; Eberleale nt. 22, 417 a 4400; Ferreyra e Hijos nt. 28, 421 a 4700; Grupo D y V nt. 31, 450 a 4100; n. 30, 445 a 4500; Mangano n. 51, 625 a 4050; Mi Flor nt. 32, 394 a 4800; Piermattei n. 16, 479 a 4500; Baratcabal v. 20, 527 a 3700; Santandrea n. 28, 457 a 4600; vq. 30, 337 a 4700. Casa Massola SA: (139) Árbol Verde vq. 22, 305 a 4300; Esnal nt. 20, 333 a 4300; vq. 32, 315 a 4200; 20, 297 a 4300.

Casa Usandizaga SA: (156) El Zoilo de Morea vq. 15, 396 a 3700; Maillos vq. 22, 353 a 2750; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 23, 235 a 2600. Colombo y Colombo SA: (338) Est. San Sebastián nt. 49, 387 a 3600; Frani vq. 15, 442 a 3900; 15, 398 a 4100; Legnani vq. 23, 274 a 4700; Nicodemo Forrajes n. 19, 431 a 4550; nt. 15, 394 a 4600; Papa y Chicos v. 15, 460 a 2750; Selva v. 21, 314 a 2500; Tambo Norte vq. 16, 355 a 2500. Colombo y Magliano SA: (645) Aurora Sur v. 36, 533 a 3650; Bravo v. 15, 513 a 3800; Cimero vq. 32, 321 a 4600; Colombo y Magliano vq. 27, 363 a 3200; 19, 349 a 3850; 40, 282 a 4000; 15, 425 a 4100; 30, 295 a 4600; El Recado vq. 40, 321 a 4650; 20, 307 a 4720; 20, 294 a 4900; Gilardi v. 15, 538 a 3700; 27, 592 a 3750; Saucedos nt. 15, 412 a 4000; Serrago n. 19, 513 a 4600.

Consignataria Melicurá SA: (104) El Broquel nt. 22, 366 a 4200. Crespo y Rodríguez SA: (83) Arancet v. 34, 493 a 2300; El Indio de Juárez nt. 23, 387 a 4700; 15, 356 a 4900. Dotras, Ganly SRL: (37) Est. San Javier de Rauch vq. 15, 395 a 2600; v. 16, 451 a 2800. Ferias Agroazul SA: (80) Juan Pedro v. 19, 442 a 3600; Rosso v. 16, 583 a 2800. Gahan y Cía. SA: (156) Land-Management nt. 33, 352 a 4800. Gananor Pujol SA: (292) Jala La Juanita v. 33, 663 a 3270; La Maturraca nt. 19, 318 a 3600; Las Víboras nt. 31, 347 a 3400; 16, 369 a 3750; vq. 15, 423 a 3000; 19, 280 a 3700; 17, 274 a 3950; 19, 282 a 4000.

Gogorza y Cía. SRL: (168) Peiretti nt. 27, 340 a 4200; 21, 398 a 4450; vq. 15, 350 a 4000; 19, 316 a 4100; Peiretti nt. 18, 355 a 4100; 15, 405 a 4450; vq. 15, 325 a 4100. Harrington y Lafuente SA: (154) Campomar n 40, 440 a 4450; Cuatro Ramas v. 15, 450 a 3300; 15, 500 a 3700; Grondona nt. 31, 420 a 4500; Sarasola n. 25, 521 a 3900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (98) Canosa v. 15, 445 a 3100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (249) Beheran Sarciat v. 38, 466 a 3000; Cazaux nt. 48, 321 a 3900; Hernández nt. 43, 414 a 4000; López n. 27, 514 a 4400; Suc. Delahaye n. 38, 521 a 3900. Jáuregui Lorda SRL: (89) Autilio n. 23, 431 a 4600.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (192) El Abati vq. 37, 343 a 4000; Ramon Rosa nt. 27, 340 a 4800; vq. 19, 273 a 4550. Lartirigoyen & Oromí SA: (48) Ducos v. 16, 475 a 3550. Madelan SA: (189) Estancia El Juncal nt. 19, 398 a 4500; 18, 383 a 4600; Los Baguales nt. 21, 382 a 4500. Martín G. Lalor SA: (223) Agrop. La Estelita nt. 40, 405 a 4000; Da-Nes nt. 50, 374 a 4800; vq. 16, 323 a 4800; Podesta Hermanas v. 25, 518 a 2750. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (226) Agroganadera Fortín Once v. 15, 443 a 3300; Chispala vq. 24, 375 a 2600; Fundación Funisal nt. 16, 400 a 4650; 16, 392 a 4700; 16, 368 a 4750; La Primavera vq. 32, 289 a 4500; 18, 268 a 4700; Larrauri v. 15, 440 a 3400.

Monasterio Tattersall SA: (785) Agrop. La Criolla vq. 18, 321 a 4700; 24, 296 a 4800; 19, 303 a 4900; Aispuro n. 18, 570 a 3700; 23, 545 a 3800; 24, 491 a 3900; Algarra Hnos. nt. 45, 414 a 4750; Edilzia Molise nt. 20, 336 a 5100; vq. 19, 297 a 4950; El Llorón nt. 64, 322 a 4300; Ganadera Don Aurelio vq. 27, 332 a 4650; Gori nt. 19, 288 a 4400; Maiocco Cereales vq. 23, 400 a 3800; 17, 380 a 3900; 32, 380 a 4450; Mónaco nt. 31, 330 a 4800; Supremo nt. 19, 343 a 4800; v. 22, 493 a 3400; Teresa Josefina v. 37, 511 a 3000; 30, 462 a 3100; 33, 436 a 3200. Nieva H. y Asociados SRL: (103) Mogni Mario nt. 48, 369 a 4800. Pedro Genta y Cía. SA: (166) Autilio n. 25, 446 a 4500; De Pastorino vq. 19, 415 a 3750; Nard vq. 36, 296 a 4800; 21, 277 a 4850; Tecnoengorde Rauch v. 16, 588 a 3700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (774) Benedetti-Cerbino vq. 45, 396 a 4200; Camurri Hnos. v. 23, 498 a 3600; El Rastrojo nt. 15, 417 a 4500; García nt. 31, 396 a 4800; Gordo n. 30, 589 a 3800; La Manea vq. 20, 443 a 4200; 20, 367 a 4450; La Rosenda vq. 18, 366 a 4400; Llanuras v. 15, 539 a 3800; Parcela tr. 22, 674 a 3850; Regueira n. 18, 556 a 4400; 46, 481 a 4500; Rincón de López v. 35, 495 a 3800; Rural Quequen n. 40, 445 a 4450; Tapalgro vq. 15, 422 a 4250. Santamarina e Hijos SA: (102) Battistessa n. 21, 440 a 4400; Dovales vq. 24, 350 a 2600. Wallace Hermanos SA: (274) Agropace vq. 32, 331 a 3600; Familia Sportelli Bonjour nt. 33, 352 a 4000; Marías del Sur nt. 45, 386 a 4800; Martínez vq. 16, 384 a 4000; Vita v. 15, 580 a 3800; Zavala n. 30, 474 a 4400.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (25); Brandemann Consignataria SRL (62); Campos y Ganados SA (11); Consignataria Nieva y Cía. SA (31); Goenaga Biaus SRL (92); Heguy Hnos. y Cía. SA (7); Hourcade Albelo y Cía. SA (65).