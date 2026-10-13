Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5008 animales, descargados de 124 camiones. Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias. El Índice General tuvo una suba respecto al miércoles último del 12,57%, al pasar de 3690,688 a 4154,753 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 8,18%, tras variar de 3998,490 a 4325,410 pesos por kilo.

Los novillos, con 1007 cabezas, representaron el 20,14% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 434 kg; $4750 con 465 kg, y $4500 con 513 y con 593 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 440 kg; $4000 con 455 y con 480 kg, y $3800 con 500 kilos. Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 329 kg; $5120 con 376 kg, y $4950 con 410 kg, y en vaquillonas, $5200 con 276 kg; $4650 con 360 kg, y $4500 con 392 kg.

El detalle de venta fue 1007 novillos; 126 novillitos; 1584 vaquillonas; 1013 vacas; 79 conservas, y 55 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4154,753, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4325,410. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4325,410. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4426,988. Detalle de venta: 1007 novillos; 126 novillitos; 1584 vaquillonas; 1013 vacas; 79 conservas, y 55 toros. Base 12 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (31) Hosmann n. 12, 444 kg a $3300. Asoc. de Coop. Argentinas: (156) Asoc. de Cooperativas nt. 64, 339 a 5000. Blanco Daniel y Cía. SA: (658) Agro Semina vq. 70, 304 a 5100; Ancalo v. 13, 502 3700; Casadei vq. 12, 351 a 4600; 13, 323 a 4800; Consalvi nt. 18, 416 a 4500; 43, 350 a 5000; 39, 316 a 5050; 38, 276 a 5200; Corrales de mi Patria vq. 35, 345 a 4700; 35, 313 a 5000; Cortes n. 20, 529 a 4300; vq. 16, 402 a 4200; Donati n. 35, 513 a 4200; Guillaumet n. 15, 513 a 4500; Marinovic nt. 20, 434 a 4900; Massa nt. 35, 387 a 4800; Nievas Ibañez n. 19, 467 a 4500; vq. 21, 400 a 4400; Prosmar n. 14, 478 a 4300; nt. 35, 401 a 4500; Rizzi n. 14, 593 a 4500; Rizzi H. n. 12, 593 a 4500.

Campos y Ganados SA: (34) García n. 33, 553 a 4000. Casa Usandizaga SA: (66) El Zoilo de Morea vq. 16, 433 a 3700; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 12, 271 a 2700. Colombo y Colombo SA: (87) Don Benito del Luján v. 14, 449 a 2700; Samengo y Anasagasti vq. 12, 351 a 2500. Colombo y Magliano SA: (313) Avestruz vq. 25, 509 a 3200; 14, 438 a 3450; Biofeeds Argentina vq. 21, 276 a 4700; Campomar e Hijos nt. 24, 429 a 4800; Establecimiento Maraljo vq. 18, 329 a 4700; Los López n. 25, 468 a 4600; nt. 25, 419 a 4800; Saifica Inmobiliaria v. 12, 560 a

2970; 13, 614 a 3000; Trapalco vq. 22, 379 a 4600; 41, 344 a 4700. Consignataria Blanes SRL: (44) Aires del Sur vq. 20, 312 a 4300; Navarro n. 18, 437 a 4700. Consignataria Melicurá SA: (183) Estab. Doña Elena vq. 16, 344 a 4000; 18, 318 a 4100; Hoffmann vq. 16, 414 a 3600; 14, 428 a 3850; Pastores n. 33, 558 a 3800. Crespo y Rodríguez SA: (179) Arancet nt. 14, 400 a 4900; 31, 364 a 5000; v. 34, 529 a 2400; Desinagro n. 58, 531 a 4550; Santa Amalia n. 42, 529 a 4550.

Dotras, Ganly SRL: (164) Aitachi Sociedad vq. 28, 381 a 3800; 13, 360 a 4650; Ganadera Mapa nt. 15, 376 a 4800; vq. 13, 400 a 4300; Ganly Agropecuaria n. 14, 435 a 2700; nt. 14, 434 a 3700; Industrias C.E.P. nt. 28, 413 a 4700. Gahan y Cía. SA: (110) Agrop. Vista Alegre nt. 32, 392 a 4000; Campomar e Hijos n. 13, 490 a 4500; 28, 435 a 4750; Louge v. 14, 599 a 3200. Ganadera Salliqueló SA: (75) Baratza n. 37, 442 a 4100; Hijos de Bruno n. 27, 481 a 4500. Goenaga Biaus SRL: (52) Asoc. Latina de Export. v. 31, 461 a 3300; La Juanita v. 18, 548 a 2300. Gogorza y Cía. SRL: (40) Arriaga de R. Pérez vq. 21, 335 a 4300. Gregorio Aberasturi SRL: (34) Golbeck n. 25, 462 a 4450.

Harrington y Lafuente SA: (42) Mayoral n. 12, 558 a 4000; vq. 18, 511 a 3600. Heguy Hnos. y Cía. SA: (81) Cossio vq. 25, 340 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (123) Biofeeds Argentina vq. 12, 264 a 4900; El Carpincho Ganadera v. 20, 449 a 3840; Martin n. 13, 480 a 4150; 22, 447 a 4270. Iriarte Villanueva Enrique SA: (38) Campos n. 18, 523 a 4000. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (85) Lanusse nt. 17, 375 a 4500; Maclaus v. 23, 503 a 3500. Lartirigoyen & Oromí SA: (29) Ganadera La Merced v. 15, 457 a 3700. Llorente-Durañona SA: (38) Robbiani n. 38, 535 a 3300.

Martín G. Lalor SA: (306) Campomar e Hijos n. 15, 465 a 4700; 26, 435 a 4800; Comp. de Tierras Tecka nt. 15, 358 a 5100; 12, 340 a 5200; 19, 328 a 5300; Da-Nes nt. 14, 428 a 4850; 16, 389 a 5000; 18, 339 a 5200; vq. 31, 382 a 4650; 14, 341 a 4700; 19, 338 a 4800; Pradines v. 22, 477 a 2450. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (212) Arotcarena vq. 24, 332 a 4500; La Primavera vq. 16, 341 a 4600; 17, 308 a 4700; 17, 285 a 4800; Teti Laboranti n. 23, 476 a 4100; vq. 13, 378 a 4000; Teti n. 15, 465 a 4100; vq. 17, 386 a 3900.

Monasterio Tattersall SA: (820) Agrop. La Criolla vq. 26, 324 a 4750; 49, 300 a 4900; Algarra Hnos. nt. 62, 406 a 4850; Calcagno Giovo vq. 20, 306 a 4800; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 14, 432 a 4100; Colaneri nt. 29, 400 a 4800; 16, 384 a 4900; Com. y Ganad. Del Nirihuau vq. 15, 352 a 4000; Ercom vq. 15, 336 a 4700; Exportlan vq. 12, 440 a 4200; Las Víboras vq. 110, 279 a 4400; 17, 285 a 4900; 38, 283 a 5000; Mónaco nt. 13, 370 a 5000; 17, 358 a 5080; 13, 344 a 5150; vq. 14, 319 a 4800; Maschio nt. 24, 440 a 4500; 16, 393 a 4600; Schoj n. 14, 476 a 4600; 20, 432 a 4840; Vicente n. 27, 466 a 4400; nt. 25, 450 a 4450. Nieva H. y Asociados SRL: (50) Mogni vq. 50, 347 a 4750. Pedro Genta y Cía. SA: (134) Scoffield v. 29, 503 a 3050; Tunex nt. 13, 303 a 4900; 29, 286 a 5100; vq. 18, 287 a 4900.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (501) Bard Ing. Bros v. 18, 690 a 3220; Benedetti-Cerbino n. 15, 435 a 4650; nt. 14, 418 a 4750; 14, 399 a 4850; Chiesino n. 15, 434 a 4750; Establecimiento Maraju nt. 12, 394 a 4100; vq. 27, 422 a 3000; 18, 425 a 3200; 13, 386 a 3500; Garruchos vq. 13, 422 a 4300; 31, 392 a 4500; Iruanyak n. 40, 453 a 4750; 19, 438 a 4750; nt. 55, 424 a 4870; Olmedo Ganadera nt. 15, 410 a 4950; 17, 376 a 5120; vq. 14, 361 a 4600; Regueira n. 29, 578 a 4400; 41, 524 a 4550. Wallace Hermanos SA: (40) Susana nt. 14, 373 a 4400; 26, 350 a 4600.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (32); Brandemann Consignataria SRL (25); Ferias Agroazul SA (14); Gananor Pujol SA (88); Hourcade Albelo y Cía. SA (12); Jáuregui Lorda SRL (30).