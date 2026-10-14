Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6756 vacunos que llegaron en 178 camiones jaula. Pese a contar con otra entrada reducida, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 5,39% al pasar de $4154,753 a $3930,742, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,73% al pasar de $4325,410 a los $4250,489.

Los novillos, con 925 cabezas, representaron el 13,71% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 431, 436 y con 450 kg; $4500 con 463, 465 a 502 kg, y $4400 con 530 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 432 kg; $4200 con 491 kg, y $3900 con 535 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 327 kg; $5000 con 364 y con 369 kg, y $4800 con 397 y con 411 kg, y en vaquillonas, $5200 con 319 kg; $4700 con 360 kg, y $4300 con 395 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3930,742, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4250,489. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4250,491. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4323,933. Detalle de venta: 925 novillos; 1887 novillitos; 1963 vaquillonas; 1644 vacas; 166 conservas, y 161 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 925 novillos; 1887 novillitos; 1963 vaquillonas; 1644 vacas; 166 conservas, y 161 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (147) Campomar e Hijos nt. 25, 442 kg a $4600; 16, 416 a 4650; Est. Don Braulio v. 21, 516 a 3700; Vaca Pampa vq. 22, 426 a 3600. Asoc. de Coop. Argentinas: (138) Burgardt v. 19, 503 a 3600; Calles v. 23, 435 a 3000. Balcarce y Cía. SRL: (134) Dosoles vq. 15, 485 a 2700; Peluffo tr. 17, 602 a 4000; v. 24, 482 a 2600; San José de la Colina v. 18, 484 a 3800; vq. 15, 423 a 3900. Blanco Daniel y Cía. SA: (420) Agropecuaria Las Marías nt. 40, 413 a 4800; vq. 15, 319 a 5200; Agroservicios Fer-Mar nt. 16, 431 a 4600; 30, 404 a 4700; Carelli nt. 41, 413 a 4800; Ambrosino e Hijos vq. 30, 357 a 4600; Grupo D y V vq. 60, 357 a 4500; Muller n. 32, 501 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (229) Don Alfredo Agro v. 24, 556 a 3800; Don Ernesto vq. 15, 310 a 4590; 17, 287 a 4850.

Campos y Ganados SA: (45) Municoy n. 22, 475 a 4100. Casa Massola SA: (115) Lena v. 22, 750 a 2800; 50, 529 a 3200; Rivarola nt. 29, 414 a 4100. Casa Usandizaga SA: (92) Est. El Jabalí vq. 16, 410 a 3500. Colombo y Magliano SA: (602) Ant. Est. Don Roberto nt. 15, 393 a 4650; 16, 375 a 4700; v. 31, 592 a 3800; vq. 19, 336 a 4550; Aprile n. 42, 449 a 4500; Colombo y Magliano v. 28, 444 a 3100; vq. 18, 416 a 3920; 25, 440 a 3100; 18, 429 a 4320; Diab n. 23, 479 a 3900; La Ropa vq. 47, 361 a 4500; Piray Mini v. 23, 531 a 3650; Scorza vq. 20, 330 a 4500; Urruti nt. 19, 366 a 4700; 15, 308 a 5000. Consignataria Melicurá SA: (148) Daireaux Hnos. nt. 17, 362 a 4350; Estab. Los Manantiales nt. 42, 397 a 4700; Grosso n. 35, 520 a 4550.

Crespo y Rodríguez SA: (149) La Noria nt. 15, 421 a 3700; Salgado vq. 24, 409 a 3000; 15, 499 a 3100; 16, 450 a 2700; Suc. Farinati nt. 18, 333 a 4300; vq. 15, 331 a 3800. Dotras, Ganly SRL: (38) Ganly Agropecuaria n. 15, 467 a 2700. Gahan y Cía. SA: (178) Agrop. Celta v. 21, 518 a 2900; 15, 488 a 3000; El Pangare de Micheo nt. 16, 360 a 4900; La Independencia nt. 22, 489 a 4300; Marina nt. 17, 365 a 4800. Gananor Pujol SA: (111) Desiervi Cereales nt. 20, 346 a 5100; Jala La Juanita n. 25, 557 a 4000; Las Víboras v. 18, 531 a 2750. Goenaga Biaus SRL: (83) Malaga vq. 24, 316 a 4200; Noar nt. 17, 394 a 4000.

Gogorza y Cía. SRL: (333) Gran Trébol n. 20, 463 a 4500; 18, 450 a 4600; Indart v. 35, 544 a 3800; La Zulema vq. 38, 334 a 4400; Peiretti nt. 85, 381 a 4000; 18, 344 a 4500; vq. 61, 319 a 4000; 34, 368 a 4500. Harrington y Lafuente SA: (136) Haras El Bagual nt. 19, 293 a 4500; v. 15, 462 a 3000; Moro Hue vq. 15, 333 a 4700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (105) Beheran Sarciat n. 21, 444 a 4500; v. 16, 502 a 3100; La Monona Agropecuaria n. 27, 464 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (153) Belforte v. 29, 496 a 3750; 28, 571 a 3770; Boucinha vq. 40, 346 a 4000; Campomar e Hijos n. 41, 436 a 4600. Lartirigoyen & Oromí SA: (153) Cabezón nt. 20, 338 a 4000; Esain nt. 20, 330 a 5000; Llanuras v. 16, 546 a 3850; 17, 535 a 3900; vq. 16, 424 a 4100.

Llorente-Durañona SA: (30)Fabián Dolores y Pilar U. v. 30, 501 a 3100. Madelan SA: (180) Agrop. Don Carlos nt. 15, 397 a 4700; Gallino v. 15, 464 a 2900; 20, 453 a 3100; Mirasol Grande v. 15, 540 a 3820. Martín G. Lalor SA: (455) Agrop. María Soledad nt. 15, 415 a 4600; Comer. de Carnes Romero Vaca vq. 16, 190 a 2800; Establecimiento 8 de Mayo nt. 43, 364 a 4000; Gaynor nt. 15, 321 a 5000; vq. 15, 297 a 4800; Polo nt. 21, 426 a 4150; Lomendia vq. 28, 332 a 4500; Ochoa Hnos. vq. 19, 373 a 4400; Udale nt. 15, 361 a 4000; 28, 337 a 4500; vq. 33, 330 a 4000; 27, 294 a 4500.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (380) Alem nt. 16, 360 a 4750; Campo Cuatro vq. 15, 370 a 4500; 15, 357 a 4550; 15, 350 a 4580; De Bary nt. 18, 397 a 4650; 18, 373 a 4750; Ganad. Verdes Pampas n. 35, 508 a 4400; Lago vq. 15, 340 a 4600; 16, 331 a 4650; 21, 320 a 4670. Monasterio Tattersall SA: (532) Algarra Hnos. nt. 62, 401 a 4750; Est. La Carucha n. 17, 501 a 3800; Schoj nt. 27, 408 a 4700; 16, 388 a 4820; Teresa Josefina v. 28, 521 a 3100; 22, 466 a 3300; Zubigaray n. 27, 510 a 4300. Nieva H. y Asociados SRL: (117) Mogni nt. 66, 395 a 4800; vq. 22, 349 a 4700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (708) Acopiadora de Granos v. 20, 449 a 3600; Agro Cereal 9 de Julio vq. 24, 279 a 5050; Campomar e Hijos n. 41, 437 a 4520; El Indio de Juárez vq. 28, 342 a 4500; Fuentes nt. 15, 380 a 4550; Juambelz vq. 17, 327 a 4600; La Querencia de Arata Hnos. nt. 18, 430 a 4550; Ledesma vq. 31, 360 a 4700; Gaztambide n. 15, 435 a 4650; nt. 16, 440 a 4650; Monvale v. 32, 575 a 3800; Suc. Ballester vq. 46, 413 a 2700; 30, 419 a 2800; 15, 450 a 2600; 23, 421 a 2800; Tierra de los Recuerdos n. 33, 460 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (68) Estancia Jubileo nt. 42, 350 a 4900. Wallace Hermanos SA: (300) Agrop. Los Ombúes vq. 15, 405 a 3500; 17, 344 a 4600; Establecimiento 8 de Mayo nt. 27, 350 a 4300; Rivolta e Hijos nt. 22, 334 a 4000; Munarriz n. 27, 470 a 4000; Urriaga y Hnas nt. 20, 378 a 4300.

Otras consignaciones: Colombo y Colombo SA (98); Ferias Agroazul SA (47); Heguy Hnos. y Cía. SA (22); Hourcade Albelo y Cía. SA (45); Irey Izcurdia y Cía. SA (42); Pedro Genta y Cía. SA (13); Umc SA (26).