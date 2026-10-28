Vacunos: otra oferta acotada y nuevas bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 4669 vacunos que llegaron en 133 camiones jaula. Pese a los ingresos disminuidos, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 5,31% al pasar de $3787,725 a $3586,424, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,95% al pasar de $4220,279 a los $4095,652.

Los novillos, con 566 cabezas, representaron el 12,15% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4520 con 527 kg; $4500 con 458 y con 482 kg, y $4450 con 494 y con 533 kg. Por las mejores vacas se pagó $4070 con 479 kg; $3800 con 505 kg, y $3400 con 487 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 340 y con 347 kg; $4850 con 392 y con 396 kg, y $4800 con 369, 384 y con 485 kg, y en vaquillonas, $5000 con 317 kg; $4620 con 356 kg, y $4400 con 391 kg.

El detalle de venta fue 566 novillos; 1066 novillitos; 1017 vaquillonas; 1498 vacas; 358 conservas, y 154 toros.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3586,424, mientras que el peso promedio general resultó de 445 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4095,652. En tanto, el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4095,658. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4135,583. Detalle de venta: 566 novillos; 1066 novillitos; 1017 vaquillonas; 1498 vacas; 358 conservas, y 154 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (30) Urruti v. 12, 466 kg a $3200. Asoc. de Coop. Argentinas: (31) Burgardt v. 26, 508 a 3400. Balcarce y Cía. SRL: (62) Puntana n. 26, 469 a 3500; nt. 26, 429 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (161) Langueyu nt. 30, 371 a 4800; Las Dos Ramas vq. 52, 317 a 5000; Pittameglio nt. 16, 421 a 4600; 18, 381 a 4800; 35, 347 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (282) Agrop. Mayaco v. 18, 600 a 2400; 12, 488 a 2650; El Mate de Ameghino nt. 14, 385 a 4800; vq. 13, 377 a 4350; 12, 380 a 4400; Ratto n. 28, 466 a 4200; 14, 480 a 4300; Resler n. 15, 460 a 4400; Cereigido v. 15, 620 a 2500.

Campos y Ganados SA: (136) Ardiaca nt. 23, 358 a 4800; Ciolek vq. 13, 376 a 2800; v. 15, 490 a 3400; González vq. 50, 309 a 4800. Casa Usandizaga SA: (58) Maillos vq. 28, 336 a 2700. Colombo y Colombo SA: (131) Cardinal v. 12, 549 a 3350; Don Benito del Lujan vq. 17, 407 a 2600; Elina v. 12, 482 a 3350. Colombo y Magliano SA: (322) Agrosila nt. 24, 380 a 4850; Aurora Sur nt. 19, 394 a 3800; 18, 406 a 4200; Conexpor nt. 13, 367 a 4770; 28, 354 a 4800; La Bibiana v. 13, 506 a 3400; Naudistar vq. 30, 303 a 4800; Olazul nt. 19, 429 a 4420; 15, 405 a 4570; 14, 382 a 4600.

Consignataria Melicurá SA: (116) Estab. Doña Elena v. 27, 442 a 3200; Tambo Las Overas v. 15, 516 a 2700. Dotras, Ganly SRL: (62) Gaviña vq. 29, 391 a 2300; 14, 402 a 3300. Gahan y Cía. SA: (154) Agro. Celta v. 23, 460 a 2500; 17, 501 a 2700; Imbro nt. 12, 413 a 4700; Marina nt. 14, 340 a 5000. Gananor Pujol SA: (155) La Maturraca nt. 27, 303 a 3700; San Zenón Agrícola Ganadera vq. 21, 417 a 3600. Goenaga Biaus SRL: (37) Asoc. Latina de Export. v. 17, 434 a 2900. Gogorza y Cía. SRL: (110) Gogorza v. 20, 531 a 3300; vq. 28, 397 a 3650; Ibarrola vq. 42, 414 a 3700. Harrington y Lafuente SA: (140) Cardinal nt. 21, 292 a 4400; vq. 25, 253 a 4400; Kawil Sq n. 12, 482 a 4500; nt. 14, 390 a 4400; 14, 367 a 4700; Escobar de Campomar v. 13, 487 a 3400; Manganga Agrop. n. 12, 572 a 4100. Hourcade Albelo y Cía. SA: (90) Arambel Hnos. n. 21, 574 a 3700.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (118) Agrop. La Criolla vq. 13, 340 a 4550; El Carpincho vq. 12, 324 a 4600; 16, 298 a 4800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (150) La Escampada n. 12, 475 a 3900; v. 18, 544 a 2600; Nueve Leguas vq. 64, 349 a 3400; 56, 319 a 3600. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (41) El Pozo v. 13, 508 a 2700. Llorente-Durañona SA: (132) Piro y Ruiz v. 125, 523 a 3400. Martín G. Lalor SA: (119) Establecimiento 8 de Mayo nt. 15, 363 a 4300; 30, 336 a 4500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (189) Agropecuaria Las Coloradas vq. 13, 448 a 3000; 22, 411 a 3200; Ganad. Verdes Pampas vq. 16, 436 a 3600; La Primavera vq. 17, 334 a 4400; 16, 309 a 4600; 17, 305 a 4700.

Monasterio Tattersall SA: (522) Agrop. La Criolla nt. 14, 470 a 4300; vq. 20, 350 a 4550; Algarra Hnos. nt. 56, 418 a 4700; Barrios Barón nt. 13, 374 a 4700; Colaneri nt. 15, 374 a 4600; Elava vq. 16, 431 a 3600; Establecimiento Sausalito v. 12, 561 a 2800; Goldin v. 14, 573 a 2600; Maguos vq. 29, 328 a 4300; 13, 340 a 4400; Mónaco nt. 26, 392 a 4850. Nieva H. y Asociados SRL: (119) Campos del Triángulo v. 17, 543 a 2000; 12, 603 a 2100; Coop. Agr. Ganad. Puán n. 14, 431 a 3700; nt. 44, 400 a 3700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (475) Arata Queijeiro n. 13, 486 a 4450; 12, 463 a 4500; Blasfer vq. 19, 391 a 4400; 21, 368 a 4550; 15, 356 a 4620; Chiesino Maqueira vq. 14, 352 a 4500; 15, 345 a 4550; Est. Manuela vq. 13, 403 a 2770; v. 12, 551 a 3250; Nuevo Retiro v. 23, 515 a 3300; Puntana n. 24, 488 a 3750; 17, 441 a 3800; 21, 440 a 3850; Ranchito v. 13, 612 a 3300; 15, 554 a 3400; 16, 519 a 3500; Regueira n. 20, 582 a 4250; 28, 545 a 4450; 27, 530 a 4520. S. L. Ledesma y Cía. SA: (70) Dovales nt. 30, 300 a 2500. Umc SA: (59) Calyx Tierra n. 16, 485 a 4300; nt. 21, 427 a 4350; vq. 15, 505 a 3800. Wallace Hermanos SA: (181) Establecimiento 8 de Mayo nt. 30, 366 a 4400; 30, 342 a 4500; 30, 335 a 4600; Paturlanne n. 78, 509 a 4450.

Otras consignaciones: Crespo y Rodríguez SA (45); Gregorio Aberasturi SRL (34); Heguy Hnos. y Cía. SA (15); Jáuregui Lorda SRL (6); Lartirigoyen & Oromí SA (17); Madelan SA (47); Pedro Genta y Cía. SA (25).