SANTA FE.- El norte santafecino dio este miércoles otra muestra de su conocida posición en defensa del grupo Vicentin y en apoyo a las fuentes de trabajo (1300 directas y 3000 indirectas) del complejo agroexportador, cuyo futuro se debate en la justicia luego de que se rechazara la homologación de su concurso de acreedores y fuera a un proceso de cramdown.

La de hoy fue una jornada cargada de encuentros y movilizaciones, tanto del personal de Vicentin como de las distintas entidades vinculadas con el sector empresario agropecuario, que se sumó a la concentración de ayer en San Lorenzo, una de las bases de operaciones que tiene la firma en el sur santafecino.

Esta mañana, los trabajadores de la agroexportadora concursada concretaron un abrazo simbólico a los Tribunales de Reconquista, donde se sustancia la causa iniciada en febrero de 2020, cuando la empresa se presentó ante la justicia para solicitar la apertura de su concurso de acreedores.

“Vinimos a pedir que Dios ilumine a quienes tienen en sus manos la decisión de proteger las fuentes de trabajo”, dijeron a la prensa voceros de los empleados de la firma. Posterior a ello –pasado el mediodía- se celebró un oficio religioso en el complejo industrial Vicentin, en Avellaneda, y luego la actividad prosiguió al caer la tarde, con la habitual marcha que reúne a empleados de la firma y vecinos.

Como en semanas anteriores, la marcha se inició en la ruta nacional 11 y calle 21, de Avellaneda, y según trascendió, la empresa avisó al personal no afectado a la producción que estaba autorizado a participar. “No necesitamos salvataje del gobierno, necesitamos salvarnos del gobierno”, señaló el texto de la convocatoria.

Respaldo

Entre los que respaldaron la convocatoria estuvo presente el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, quien ratificó su “apoyo a los trabajadores de la empresa en este difícil momento”, y consideró: “Tenemos un riesgo real de que la empresa pueda quebrar y pueda ser muy negativo para las familias que trabajan directamente y las empresas que trabajan alrededor y dependen de esta empresa”.

Hoy se realizaron distintas acciones como la marcha en Avellaneda, donde está la sede de la cerealera Silvio Batistuta

Para Braidot, si se llegase a esa situación de quiebra, “significaría un golpe muy duro no solo para Avellaneda, sino para toda la región”. Añadió: “Tenemos la esperanza de que podamos obtener un resultado positivo en los próximos días”.

En tanto, lo que muchos denominan “guerra judicial” entre la concursada y el juez de la causa, Fabián Lorenzini, que la envió a cramdown tras rechazar homologar una propuesta de pago para el concurso de acreedores, no da tregua. La compañía le presentó un escrito judicial donde critica la actuación del magistrado de presentar informes y/o preguntas con respuestas en la página web del concurso (https://concursopreventivovicentin.com.ar/) el cual se titula “Preguntas y respuestas sobre el actual momento del concurso preventivo de Vicentin Saic”.

Según entiende la compañía, “el juez se está extralimitando en sus funciones judiciales, ya que sin tener justificativo legal de hacerlo, ha presentado ese “ping pong” de preguntas y respuestas de la situación judicial actual del expediente, y que nadie se lo ha pedido”.

Después de considerar al juez de “irresponsable” por no haber homologado la propuesta de la concursada, ahora la empresa tilda al magistrado de actuar fuera del marco legal ya que –sostiene- “los jueces no deben hablar -y solo pueden hacerlo- por medio de sus resoluciones, las que dan la posibilidad a las partes de recurrirlas, lo que evidentemente no aconteció en este caso” y “excede con creces las atribuciones y competencias que le otorga la ley en el caso”.

Uno de los carteles en la marcha para pedir por la homologación del concurso de acreedores

Asimismo, Vicentin solicitó que en caso de que el juez Lorenzini no retire de la página web el mencionado informe extrajudicial, ordene colocar en el mismo sitio el documento confeccionado por el Dr. Lisandro Hadad (especialista en Derecho Comercial de la Universidad Nacional de Rosario), “ya que si no se estaría vulnerando el derecho de defensa y debido proceso legal”. Según se pudo constatar, por eso y para evitar cualquier llamado de atención de parte sus superiores, Lorenzini decidió eliminar su cuestionario de preguntas y respuestas de la página web.

Por su parte, dirigentes de “Unidos para Cambiar Santa Fe” emitieron un comunicado en el cual comparte “la preocupación de los trabajadores y sus familias del Nodo Norte de la empresa Vicentín SAIC, ante la posibilidad de quedar sin su fuente de trabajo, en el corto plazo. A esto, agregar que también pueden correr el mismo riesgo los empleados de la empresa del sur de la provincia, la situación se transforma en una catástrofe social para la provincia de Santa Fe”.

Este sector político, que gobernará la provincia de Santa Fe a partir de diciembre próximo, sostuvo que “se debe respetar la autonomía de la voluntad en un estado de derecho. En ese contexto, las resoluciones empresariales que se tomen para sortear inconvenientes patrimoniales son absolutamente legítimas, bajo el principio del bien común, los intereses económicos de los más vulnerables y todo ello sin costo para el erario público”, referenció.

Y explicó: “Hace tres años que los acreedores pequeños y medianos están esperando cobrar. El agravamiento de la situación económica del país pronostica nulas posibilidades que algún inversor pueda mejorar la propuesta del Acuerdo de Acreedores presentado legalmente”. Añadió: “La justicia, la propiedad privada y el derecho de los trabajadores son banderas que no podemos dejar de levantar. Por tal motivo, solicitamos respetuosamente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 4ª Circunscripción, el análisis y consideración de la presente al momento de tomar una resolución sobre este tema”.