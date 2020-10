Gabriel Vidal, CEO y cofundador del marketplace de venta de insumos para el agro

"Estamos haciendo todo para que sea el año que viene. El tema de no poder viajar es una limitante", dijo Gabriel Vidal, economista y CEO de AgriRed, un marketplace de insumos para el agro de la Argentina que ahora busca instalarse en Brasil. El mercado electrónico, que apunta únicamente a compradores mayoristas de la cadena, ya registra transacciones mensuales por US$1,2 millones.

El sitio, que Vidal creó en 2017 con tres amigos (Luis Delcasse, contador; José Mrejen, ingeniero agrónomo y Nicolás Peire, economista), se basa en un modelo de negocio que tiene ciertas particularidades como ser una red cerrada. "Es un mercado electrónico mayorista por eso funciona como una red cerrada. Era una idea original y es el único en el mundo con ese recorte. Cuando lo creamos dijimos vamos a concentrarnos solo en la cadena mayorista", contó.

La plataforma hoy ya opera con más de 700 empresas del sector que compran y venden insumos agrícolas desde ese canal. "Cuando empezamos con la propuesta teníamos cero usuarios y rápidamente conseguimos registrar a muchos. La propuesta fue bien aceptada y ahora tenemos otras herramientas para ir avanzando en Brasil", aseguró. La idea de abrir una filial del otro lado de la frontera con el mismo formato está puesta en un estudio de mercado que hicieron los emprendedores.

El modelo de negocio de los empresarios está basado en el B2B (business to business), que son aquellas transacciones que se realizan entre empresas. "Es solo para empresas, significa que pueden operar empresas que están habilitadas para comercializar insumos agropecuarios, pero son para mayoristas únicamente y no minoristas. Los productores no pueden operar", aclaró. Los clientes con los que trabajan a nivel nacional son laboratorios, agronomías, multinacionales semilleras y otros actores de la cadena que prestan servicios para el agro.

Además de que la empresa ya registra transacciones por US$1,2 millones mensuales, genera demandas por más de US$7 millones. Con esta performance, ahora pusieron a andar su estrategia de internacionalización.

Según señalaron desde la firma, este mercado electrónico de insumos para el agro quintuplicó sus operaciones a nivel nacional en el último tiempo. Las empresas distribuidoras salen a buscar la mejor oferta posible de parte del resto de las empresas registradas en la red. A través del canal electrónico se publican demandas, no ofertas. "En este tiempo hemos visto cómo ingresaban desde grandes multinacionales a empresas con más de 100 años de antigüedad que por primera vez concretaron un negocio de semillas, fertilizantes o agroquímicos de manera electrónica", indicó.

"En Brasil no existe una herramienta de este tipo (mayorista online) y creemos que puede funcionar porque el negocio de insumos agrícolas es parecido al argentino. Es un país que demanda una enorme cantidad de fertilizantes y agroquímicos. No es un desafío menor es un mercado muy grande y competitivo", subrayó.

