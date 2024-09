“Zona vulnerable”: llegaron con un camión, rompieron un silobolsa y se robaron más de 10.000 kilos de soja

Escuchar

Anteayer, a las 11, Juan Marra, productor agropecuario en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, recibió una llamada inesperada de un vecino que trabaja en un campo cercano. Lo llamó para informarle que durante un recorrido por la zona se había topado con un silobolsa con soja perteneciente a él, roto. Inicialmente pensó que se trataba de un acto de vandalismo, como le había sucedido en ocasiones anteriores. Sin embargo, pronto se dio cuenta que, además de eso, esta vez había sido víctima de un robo: le sacaron unos 10.000 kilos de soja, unos 3 millones de pesos en mercadería.

En diálogo con LA NACON, explicó que el bolsón estaba sobre la ruta 65 y un camino vecinal. “Anoche, un camión con chasis se estacionó en la orilla, cortaron el silobolsa y cargaron soja. Por suerte, solo cortaron la parte superior del bolsón, lo que nos permitió recuperar lo que quedó”, explicó el productor.

El silobolsa estaba en el campo desde abril último. “Hace unos 15 días intentamos retirarlo, pero se nos hizo tarde y lo dejamos. Con la siembra de maíz no tuvimos tiempo de moverlo, así que ayer no quedó otra opción que levantarlo”, detalló Marra. La recuperación del cereal se realizó con camiones y extractores y se extendió hasta cerca de las 23. “Si no hubiésemos podido recogerlo, habría sido un desastre. Llovió, aunque solo fueron 10-12 milímetros. Si el vecino no lo hubiera visto, el cereal se habría estropeado”, agregó.

Así quedó el silobolsa

Este no fue el primer hecho de este tipo que sufrió el productor. En 2022 enfrentó un problema similar con otro silobolsa, aunque en ese caso el daño fue menor y se debió a un acto de vandalismo. “Esa vez abrieron el maíz con un cuchillo. Aunque se estropeó un poco, lo aprovechamos para los animales,” recordó. “El trabajo y esfuerzo logístico, las horas de trabajo y todo lo que implica [para recuperar el grano] es enorme”, añadió.

“Con estas cosas, uno queda con la sensación de no saber quién está haciendo daño, que tenés al ladrón al lado. El campo es una zona vulnerable; llega la noche y todo está oscuro, cualquier persona puede hacer lo que quiera”, dijo.

Marra decidió no presentar una denuncia formal, pero aclaró que la policía ya está al tanto del incidente y actuando de oficio. “Me pidieron que hiciera la denuncia, pero ahí estamos. Otros vecinos también han tenido problemas; el año pasado también les robaron, tres veces lo mismo. Es difícil tomar medidas,” afirmó.

Señaló que esta situación los obliga a cambiar la forma de trabajar. “Por cuestiones logísticas, a menudo no podemos llevarnos el cereal directamente después de la cosecha, por lo que lo embolsamos en el campo. Pero con estos incidentes, queda claro que tendremos que cambiar nuestra forma de trabajo. Tendremos que ser más cuidadosos y pensar mejor en dónde embolsamos, ya que claramente hay lotes que ya no son seguros”, precisó.

Marra es un productor agropecuario que, además de su actividad agrícola, tiene ganadería y también se dedica a la producción de aceite de soja en Zavalía, como parte de un emprendimiento familiar. “Dentro de todo esto, lo peor hubiera sido si nos hubieran robado en la casa porque vienen a buscar dinero y terminás con un disgusto o en una situación peor”, dijo.