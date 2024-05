Canal América, en crisis | Vila pidió cambios en la legislación laboral y apuntó a los sindicatos

Escuchar

En medio de la crisis que atraviesa el canal de televisión América -con despidos de casi 30 empleados de distintas áreas que generaron tensión, incertidumbre y angustia-, el presidente del grupo Daniel Vila pidió un cambio de las legislaciones laborales y apuntó que los crecientes canales de streaming no se someten a las mismas condiciones que los tradicionales, lo que termina generando una “competencia desleal”. “ América tiene que cumplir con una serie de reglamentaciones y de normas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que no tienen sus competidores ”, cuestionó.

Y marcó: “Hoy, desde una tablet, un teléfono o una computadora accedés a un montón de productos televisivos o radiales que no tienen la misma legislación que tienen que tener los canales tradicionales”.

De esta forma, en diálogo con Radio con Vos, se refirió al “proceso preventivo de empresa en crisis” que atraviesa el canal propiedad de Grupo América (en donde también se encuentra A24, Radio La Red, Blue, Diario Uno, entre otros), y detalló el pedido que le realizó a la Secretaría de Trabajo. “Hice un planteo diciendo que con esta legislación laboral y este contrato colectivo de trabajo no podemos seguir, justamente porque hay una competencia desleal”, indicó. Y consideró: “Hay un cambio necesario fruto del avance tecnológico que va a venir sí o sí, le guste a los sindicatos o no, porque si no son inviables los medios tradicionales”.

Daniel Vila junto a su esposa, la conductora Pamela David. Instagram

“América tiene muchos más periodistas, más cámaras, más móviles y más infraestructura que cualquier canal de streaming. Eso te da mayor cobertura, tenés más posibilidades de cubrir noticias y llevar información que un pequeño canal”, expresó el presidente del grupo. “La televisión no se muere. Siempre digo lo mismo: los medios nunca mueren, se transforman ”, auguró.

Contexto económico

Por otro lado, el empresario se refirió a la situación económica del país y a las medidas del presidente Javier Milei. “No soy economista, pero como empresario no veo un rebote en V a corto plazo; para eso debería haber un flujo de inversiones muy importante como en la década del 90″, consideró.

Además, dijo que más allá de que pueda haber “un crecimiento y una estabilización en un mediano-largo plazo” sigue haciendo falta resolver otros problemas como “la pobreza, el desempleo, la seguridad jurídica y la seguridad física de las personas, el narcotráfico”. “Todos esos temas son muy importantes y deben ser resuletos antes de que lleguen las inversiones”, afirmó.

“Tal vez si se dan las condiciones y hay un sistema coherente y seguridad jurídica”, analizó, y sumó: “La Argentina siempre dio oportunidades y los fondos de inversión siempre tienen en cartera una cuota para invertir en países emergentes, lo que pasa es que hay muchos con condiciones más atractivas que la Argentina”.

En esta misma línea aseguró estar “sorprendido” sobre la figura de Milei, pero no aclaró si “para bien o para mal”. “En algunas cosas no me gusta, como cuando entra en disputas o descalifica. La primera obligación es gobernar para todos los argentinos, no para los que te eligieron”, dijo.

LA NACION