En fotos: la intimidad del desembarco de Marcelo Tinelli en la pantalla de América

escuchar

Este miércoles, Marcelo Tinelli formalizó su llegada a América y lo hizo por partida doble: con la firma de su contrato y con una entrevista exclusiva a LAM en la que reveló algunos de los proyectos con los que desembarcará en el canal.

El presidente de LaFlia llegó al canal junto a su hija Candelaria y, según le explicó a Ángel De Brito, debieron mostrarle las instalaciones, porque no las conocía. Además de su rol de conductor y productor de varios proyectos, Tinelli ocupará el cargo de director artístico de la emisora.

Marcelo Tinelli en el día en que formalizó su desembarco en América TV Gerardo Viercovich

Candelaria Tinelli acompañó a su padre a la recorrida por el canal Gerardo Viercovich

Las cámaras captaron el cálido abrazo que se propinó con el presidente del Grupo América, Daniel Vila, y la distendida conversación que compartió con la actual gerenta de programación, Fernanda Merdeni, ante la atenta mirada de su mano derecha, Pablo “Chato” Prada.

Tras 17 años en la pantalla de eltrece, claramente, este es uno de los pases más importantes del año. Luego de un 2022 fallido en el que el productor y conductor abandonó el formato del “Bailando por un sueño” para intentar un cambio con Canta conmigo ahora, este año volverá a apostar a la competencia de baile entre famosos, pero seguramente con otro título.

Marcelo Tinelli y Daniel Vila Gerardo Viercovich

Dos de sus productores históricos, Federico Hoppe y Chato Prada, están trabajando en el armado de 16 o 18 posibles parejas de baile y analizando las figuras de un jurado estelar. Tinelli quiere tener entre sus filas a Pampita Ardohain, sumar a Nicole Neumann y recuperar a la histórica Graciela Alfano, aunque también sueña con tener a Marcelo Polino, Ángel de Brito y Moria Casán. El estreno será entre julio y agosto con “muchos recursos y con una gran alfombra roja por la que desfilen todas las figuras”.

Marcelo Tinelli y Fernanda Merdeni Gerardo Viercovich

Según le reveló el conductor a De Brito, el programa se emitirá en el prime time, lunes, martes, jueves y viernes y se grabará en vivo en un extenso estudio. Con respecto a los potenciales participantes, TInelli expresó: “ Ya empezamos a tirar algunos nombres de gente que puede ser muy interesante. Hay nombres que a mí me quedaron como vintage cuando los decís y otros que me dan muy desconocidos, pero me parece que hoy uno los puede formatear, trabajar para que puedan a estar al aire. Quizás son nombres que en redes sociales, en streaming o en TikTok tienen cinco o seis millones de seguidores y la gente no los conoce y realmente son muy buenos en lo que hacen. La idea es complementar eso”. También expresó su deseo de poder contar con algunos de los participantes de la última edición de Gran Hermano, como Julieta Poggio y Walter “Alfa” Santiago.

LA NACION