Canje de deuda: el Gobierno descomprimió un vencimiento clave y apuesta a quitarle presión al dólar

A una semana de enfrentar uno de los principales vencimientos de deuda en pesos del mes, el Gobierno logró reducir casi a la mitad las obligaciones que debía afrontar a fin de julio. A través de la conversión voluntaria de un título que ajusta por el tipo de cambio oficial (dólar linked) y que vencía el próximo 31 de julio (D31L6), la Secretaría de Finanzas no solo logró patear hacia adelante los compromisos de deuda, sino que también buscó quitarle presión al dólar.

La operación se llevó adelante este martes por la tarde, y consiguió una adhesión del 45,17% de los tenedores de la letra que vencía a finales de este mes. A cambio, el Tesoro les ofreció a los inversores una nueva letra que ajusta por el dólar oficial y que paga el próximo 31 de agosto (D31G6) o un bono dólar linked que vence el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8).

“Este canje no sólo buscaba despejar parcialmente los vencimientos de fin de mes, sino reducir la presión sobre el tipo de cambio que podría resultar del rollover (refinanciamiento) de este bono al realizarse anticipadamente. Para fin de mes, quedan ahora $8,4 billones en vencimientos de pesos entre esta Lelink, Lecaps y Lecers", señaló la sociedad de bolsa Puente. De esta manera, el Gobierno redujo el riesgo de que parte de la liquidez del pago de este bonos termine canalizándose hacia el dólar.

En concreto, ayer la Secretaría de Finanzas informó que se recibieron 315 ofertas y se adjudicaron instrumentos por el equivalente a US$1895 millones. De ese total, US$1736 millones correspondieron a la nueva letra con vencimiento en agosto y otros US$159 millones al bono que expira en 2028. Como resultado del canje, el Tesoro rescató títulos por US$1851 millones y redujo el stock en circulación de la D31L6 a US$2247 millones.

Como resultado del canje, el Tesoro rescató títulos por US$1851 millones y redujo el stock en circulación de la D31L6

“Los tenedores mostraron un bajo incentivo para estirar sus acreencias a largo plazo. Más del 91% de la adjudicación se volcó hacia la opción con vencimiento en agosto de 2026. Apenas un 8,4% eligió el bono con vencimiento en diciembre de 2028. De este modo, la cartera económica postergó el grueso del compromiso tan solo por un mes. Quedan aún más de US$2247 millones pendientes para fin de julio. La operación logró atenuar las presiones sobre las cotizaciones financieras del dólar. Pese a ello, el mercado prefirió resguardar su liquidez y mantener coberturas cambiarias inmediatas", observó Ignacio Morales, chief investment officer de Wise Capital.

Al tomar el tipo de cambio de cierre de ayer, los vencimientos de la última licitación de julio pasaron de $11,2 billones a $8,4 billones, de acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Ahora, el mercado está a la espera de conocer las condiciones y los instrumentos a licitar el lunes 27 de julio, mientras que la subasta se llevará adelante el miércoles de la semana que viene.

“Las condiciones del mercado cambiario lucen estables, aunque el vencimiento del instrumento dólar linked de la próxima semana podría generar cierta presión pese al canje realizado ayer. Como en vencimientos anteriores, ayer el Tesoro ofreció un canje anticipado del instrumento dólar linked con vencimiento el 31 de julio, con el objetivo de adelantar el rollover y reducir la incertidumbre", agregaron desde la sociedad de bolsa Max Capital.

Sin embargo, desde la sociedad de bolsa remarcaron que el vencimiento del D31L6 podría ejercer cierta presión sobre el mercado cambiario. Al cobrarlo los inversores, parte de ese dinero podría canalizarse hacia los dólares financieros, una dinámica que se repitió en los últimos meses. La buena noticia es que el volumen negociado en los instrumentos atados al dólar cayó a los niveles más bajos desde mediados de mayo y el interés abierto en los contratos de dólar futuro dejó de crecer, en un contexto donde el dólar oficial mostró una leve apreciación.