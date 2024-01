escuchar

La reunión entre el equipo económico del Gobierno y los representantes de las cámaras empresariales empezó puntual a las 15 en el salón de las Ciencias de Casa Rosada. Si bien el anfitrión fue el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, el ministro de Economía, Luis Caputo, lideró la reunión e hizo la presentación inicial de la situación. “Estamos tomando medidas que son desagradables y que van en contra de nuestras propias convicciones, como aumentar algunos impuestos. Pero es de manera transitoria hasta llegar al déficit cero”, prometió el titular del Palacio de Hacienda.

El encuentro duró casi dos horas y para la mayoría de los empresarios fue el primer “cara a cara” que tenían con Caputo, desde su asunción, excepto para la Unión Industrial Argentina (UIA), que ya había compartido un almuerzo. “Está claro que creemos en la libertad y a medida que vayamos teniendo resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos”, dijo Caputo, según informó el Gobierno. También remarcó que “la mitad del déficit está en las provincias” y que estas “tienen que entender que deben ser parte de la solución” .

Fueron invitadas nueve entidades muy diversas, desde las dedicadas a los servicios, como la de comercio y software, hasta las representantes de actividades agrícolas. El clima fue distendido y el Gobierno pidió apoyo al sector privado, que fue dado sin mayores reparos, excepto por los reclamos específicos sobre la suba generalizada de retenciones propuesta en la ley ómnibus.

Caputo y Serenellini se reunieron con representantes de cámaras empresariales para analizar la Ley Bases y el DNU Economía

“Los funcionarios aceptaron que no son medidas simpáticas, pero entienden que es el único camino. Filosóficamente, no nos cuesta nada entender, porque estamos en esa línea. Hace mucho planteamos que se necesitan reformas estructurales muy dolorosas. Hay que transitar el desierto, no sabemos si son seis meses o un año. Pero es imprescindible lograr el déficit cero. A ellos no les gusta poner retenciones o subir impuestos, pero nos dijeron que no se puede tocar la seguridad social, la policía, la salud. Por lo tanto, hay que hacer otras medidas que son desagradables hasta que se logre credibilidad interna y externa. Si hacemos las cosas correctas, la Argentina va a volar. Estamos convencidos de que ese es el camino”, dijo Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La entidad fue una de las pocas que no llevó a la mesa un planteo, aunque entiende el reclamo legítimo del resto de sus colegas sobre el aumento de la presión fiscal. Las cámaras agropecuarias y la UIA, por ejemplo, hicieron hincapié en la necesidad de moderar el aumento de los derechos de exportación.

Caputo, junto a Funes de Rioja (UIA) y Grinman (CAC) Economía

“El principal planteo de la UIA estuvo centrado en el impacto del aumento de retenciones para el sector industrial exportador, que llegan al 15%. Este impacto es directo en el valor FOB dólar de las ventas externas, que erosionará rápidamente la competitividad ganada por el nuevo tipo de cambio oficial”, dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad.

Aunque también hubo espacio para el apoyo a las políticas de reforma laboral. “La UIA reconoció los esfuerzos para alcanzar el déficit cero y el orden macroeconómico, además de resolver la deuda comercial heredada. También ratificó su apoyo al capítulo laboral de las reformas propuestas por el Gobierno y se presentará como amicus curiae ante la Corte Suprema en la causa que suspendió la aplicación del DNU”, agregó el dirigente empresarial.

En la misma línea estuvo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que habló sobre el impacto del aumento de las retenciones en las economías regionales y en las industrias pymes. “Con ese 15% de derechos de exportación más la brecha cambiaria se hace inviable competir. El ministro manifestó que es difícil ceder en ese tema. Caputo nos pidió apoyo con el tema del DNU y la ley ómnibus, y nosotros les manifestamos estas cuestiones. Verá como lo van a manejar. El tema de las retenciones dijo que es muy difícil de cambiar”, dijo Alfredo González, presidente de la entidad.

Los representantes de cámaras empresariales posaron junto a Caputo y Serenellini Economía

El empresario valoró el diálogo con el Gobierno y la creación del programa Cuota Simple, que reemplazará a partir del próximo mes al Ahora 12, el plan para incentivar el consumo. “Va a tener una tasa de 91%, más baja que la de mercado de 112%, y permite financiar en tres y seis cuotas. Hay 28 rubros incluidos y está la posibilidad de incorporar más sectores y bajar la tasa de interés, pero va a depender de la estabilidad macroeconómica que se tenga”, dijo González.

Además de Caputo y Serenellini, estuvieron presentes los secretarios de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y la Bioeconomía, Juan Pazo; de Trabajo, Omar Yasin; el titular de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, Federico Sturzenegger, y el asesor Shunko Rojas.

Del lado del sector privado, participaron además de Funes de Rioja, Grinman y González, los titulares de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Claudio Ipolitti; de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), Pablo Fiuza; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; de la Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castagnani; de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Martín Berrade; de la Comisión Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Daniel Dessein; el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raiter; su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking; y el Coordinador General del Consejo Agroindustrial Argentino, José Carlos Martins.

Pazo resaltó que en los primeros días de Gobierno se eliminaron las licencias de exportación, los cupos, y las SIRA. Además, se refirió a la decisión del Gobierno de avanzar en la derogación de regulaciones en el comercio que implicaban tiempo y dinero para las pymes.