Caputo anticipó una inflación de 4,5% en mayo y confirmó que la época de tasa real negativa terminó

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a hablar por segunda vez en público en la semana y anticipó que la inflación de mayo, que el Indec dará a conocer mañana, podría estar en 4,5%. Luego volvió a elogiar al presidente Javier Milei y ratificó que la “época de tasa real negativa culminó”, después de que su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunciara una tasa efectiva mensual de referencia de 4,25%.

El ministro comenzó su disertación hablando en pasado acerca de la crisis. “La probabilidad de salir ilesos de esto era bajísima”, dijo, luego de hacer una reseña de la herencia recibida, donde mencionó el déficit consolidado del Banco Central (BCRA) y el Tesoro de 15% del PBI, los US$11.500 millones de reservas negativas y la deuda de los importadores por US$60.000 millones.

“Era una calamidad absoluta. Seis meses después, estar donde estamos no es un milagro, es la consecuencia de haber hecho los deberes de la manera que la Argentina nunca hizo”, dijo el ministro, para luego criticar a los economistas que dudan de su programa económico.

“Acá les dan el micrófono a algunos que no han embocado una. Pronosticaron cualquier cosa, siguen diciendo cualquier cosa y siguen dando cátedra. Tienen un ego demasiado grande o tendrán alguna razón política”, dijo Caputo, en referencia a las advertencias que hicieron unas horas antes los economistas Marina Dal Poggetto, Martín Rapetti y Daniel Artana.

“Quiero que se queden tranquilos de que están en manos de gente que entiende mucho. Recibimos felicitaciones semanalmente de todos los economistas del mundo . Hace dos semanas, uno de los que más respeto en la región, un exfuncionario de otro país, economista top de las mejores universidades del exterior, me llamó para decirme que es el mejor programa de estabilización que haya visto alguna vez y el nivel de sofisticación que tiene, no lo tiene otro. Se tomó un avión para venir a verme”, dijo Caputo, luego de presentar a parte del equipo económico que lo acompañaba, Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez.

Caputo dijo que el Presidente “es un fenómeno” y que “logró que un país entendiera la causa de nuestros verdaderos problemas, algo que no se logró en 100 años”. Luego hizo un balance de los primeros seis meses de gestión: “Pasamos de un riesgo de hiperinflación a tener créditos hipotecarios. Y el déficit, que decían que era imposible de bajar en cuatro años, se bajó en el día uno. También decían que la inflación no iba a bajar del 10%, ahora dicen que no va a bajar del 4,5%”, indicó, adelantando lo que podría ser el número de mayo.

También anticipó que el mes pasado fue el de mayor superávit fiscal y que se resolvió un 75% de la deuda heredada con los importadores. “Nosotros sí pensábamos que la inflación iba a bajar, por eso nos mantuvimos con el crawling peg del 2%. Tengan en cuenta además que logramos esta baja de la inflación, sincerando un montón de precios relativos, como alimentos, tarifas, combustibles y el tipo de cambio”, dijo.

Luego ratificó que “la época de la tasa real negativa culminó hoy” , al establecer como nueva tasa de referencia la licitación de Lecap a 90 días con tasa de 4,25%. “Es para darle la señal al mercado que la función de la tasa real negativa de los primeros meses ya cumplió su objetivo. Ahora, lo que se crea de dinero primario por los intereses de los pasivos remunerados ya no es un problema mayor. Cuando llegamos, los intereses de los pasivos remunerados representaban 40% de la base monetaria, ahora es 4%, no es un problema”, repitió.

Con relación a los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal, dijo que aun si no se aprueba, no van a cambiar su política económica. “Vamos a seguir con el equilibrio fiscal, con la ortodoxia monetaria y el país va a andar bien, se va a recuperar igualmente. No tengan más miedo a los políticos”, indicó, y recibió aplausos de los más de 100 espectadores.

“El canal de conexión entre lo político y lo económico se da esencialmente porque siempre hay descontrol macro. Ese descontrol macro ya no va a estar más. Es importantísimo que incorporen esto porque hay gente que les quiere inculcar temor”, repitió el ministro.

Caputo cargó duro con los legisladores y demás actores políticos al recomendarle a los empresarios que “no sigan creyendo que dependemos de 30 tipos que quieren que el país le vaya mal porque están en la política por negocio o de algunos piqueteros o sindicalistas que también son parte de todo este negocio”.

Finalmente, volvió arengar al sector privado para que invierta. “Nosotros primero vinimos a combatir eso. Pero segundo, piensen en el lejano plazo y piensen en la oportunidad que tienen enfrente, que ustedes son parte de la solución. No se crean más en cuentos que la solución es solo desde el sector público. No lo es. Nosotros estamos haciendo lo necesario y lo que hay que hacer y lo que nadie se animó a hacer en 100 años para que salgamos. Si ustedes le pierden el miedo a la política, la economía empieza a recuperar rápidamente”, concluyó.

