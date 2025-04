Unas horas antes de casarse, Picirillo le cedió una mansión a Cirio y ahora se disparan las dudas sobre el origen de la fortuna

El viernes 24 de mayo de 2024, LA NACION informaba: “El domingo 26 de mayo, y después de un año de romance, Jésica Cirio celebrará su casamiento con Elías Piccirillo. La pareja dará el sí en una ceremonia por civil con la jueza de paz presente y rodeada de su círculo más íntimo, entre 60 y 70 personas, que dirán presente en el exclusivo hotel porteño. Entre los invitados más especiales para los tortolitos se destacan Chloe Insaurralde, la hija de seis años que Cirio comparte con el exintendente de Lomas de Zamora y la hija adolescente de Piccirillo, de 16 años.“

No fue un día más ese 24 de mayo del año pasado. Mientras los medios daban cuenta de la noticia, Elías David Piccirillo le regalaba una casa tasada en 2,8 millones de dólares a Jesica Wanda Judith Cirio, según constan los nombres en un contrato que se firmó exactamente 48 horas antes de que la pareja diga sí en el Registro Civil. Con los papeles en regla, la cesión gratuita de derechos por la propiedad y todo terminado, la pareja corrió por la libreta de casamiento.

A menos de un año, aquel regalo de bodas se convirtió en un dolor de cabeza para la desinteresada propietaria. La causa por la detención del marido de Cirio, quien a su vez está divorciada de Martín Insaurralde, el hombre que, de hecho, maneja el juego en la provincia de Buenos Aires, amenaza con ser un verdadero problema para empresarios y para no pocos vecinos conspicuos de Piccirillo en la zona del Yacht de Nordelta.

Sucede que los millones del hombre tendrían alguna relación con la importación de bienes y servicios. En aquel momento, para poder cumplir con los pagos al exterior había que tramitar las ilustres SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina. Fue un tiempo donde la discrecionalidad en la entrega de los permisos era absoluta. Nada se podía hacer sin algún aceitado engranaje político que entregara la firma final.

Con respecto de la cesión gratuita de la casa de los millones, la operación está descripta en un contrato, al que accedió LA NACION, rubricado ante el escribano Gabriel Burgueño. El profesional fue el encargado de certificar las firmas de la vedette y el millonario mediante las actas 133 y 134 del libro 51, conforme los sellos notariales F019303623, F019303623 y Anexos F004194794 y F004194794.

Formalmente se trató de una “cesión gratuita de derechos y entrega de posesión” de una acción clase A de la Asociación Residencial Yacht S.A. además de un lote de terreno en el complejo Yacht, uno de los barrios más caros de Nordelta.

Como gran parte de la urbanización ubicada en el partido de Tigre, el lote 31 no se puede escriturar. Aunque el contrato sostiene que Elías David le regaló a Jesica Wanda Judith un terreno y una acción, en realidad se trata de una suntuosa casa de dos plantas de estilo moderno, con salida a la marina y muelle para amarrar una embarcación.

“Tenemos una relación hermosa, somos súper compinches, nos levantamos, entrenamos juntos; compartimos muchas charlas, me aconseja mucho, yo lo aconsejo a él; creo que pasamos momentos muy lindos y lo más importante es que tenemos una relación sana, que creo que hoy en día es lo más difícil de tener”, sostuvo, enamorada, Cirio sobre su vínculo con Piccirillo en sus redes sociales hace un año. De ese amor único y lleno de millones quedó poco. Él está preso y ella no será quién le lleve cigarrillos a la cárcel, ya que a paso firme avanza con los trámites del divorcio.

En las últimas semanas se encendieron alarmas políticas en la zona norte del conurbano, en especial cuando el hombre quedó detenido. El nerviosismo se extendió por esos lugares de countries, barrios privados y muchos negocios.

Casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo AF

Hace pocas horas, Piccirillo se desayunó con la noticia de que el juez Sebastián Casanello lo procesó y dictó su prisión preventiva. Según la resolución, Piccirillo, junto a dos policías, estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal donde se le “plantó” cocaína y una pistola para perjudicar a un empresario con el que tendría una millonaria deuda que superaría los 6.500.000 dólares.

Del operativo ilegal participaron oficiales que cumplían funciones en la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, y ocurrió en las primeras horas del 18 de enero pasado. Por esa razón fueron detenidos Francisco Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida, después de haber cenado en el Palacio Duhau, en Recoleta, con Piccirillo. El personal de la fuerza de seguridad porteña secuestró 1.200 kilos de cocaína y una pistola nueve milímetros en el Audi A8 de Hauque.

Un par de meses después, la Justicia tiene probado que aquella maniobra fue organizada por Piccirillo, cuando todavía era marido de Cirio. Como un atleta, el empresario escapó corriendo cuando lo fueron a detener justamente a la casa de la polémica. Todo quedó registrado en las cámaras del barrio privado. De hecho, si se revisaran nuevamente las imágenes, se podría ver otro allanamiento que se realizó el sábado pasado en la lujosa casa.

El magistrado, además, fijó un embargo sobre los bienes de Piccirillo hasta cubrir la suma de $100 millones, o lo que es lo mismo, US$73.260 de acuerdo a la cotización del dólar bolsa. Una verdadera oferta para un hombre que cedió una casa de más de dos millones de dólares horas antes de casarse. Se lo acusa de los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Piccirillo se escapó corriendo por la puerta del country Captura de video

Quienes miran de cerca el proceso judicial esperan un movimiento que podría ser letal para muchos empresarios y otros tantos políticos que habrían utilizado los servicios de Piccirillo para sus negocios de comercio exterior. En una palabra, para importar. Se trata de que la Justicia se haga una pregunta básica que seguramente el lector ya se hizo a esta altura de la nota: “¿De dónde proviene la fortuna intempestiva y difícil de explicar de Piccirillo?" Si eso sucede, es posible que haya un sorteo de una nueva causa, en ese caso, por lavado de activos.

Es verdad que muchas veces los temores a las respuestas que se puedan encontrar son determinantes para que estas preguntas sencillas queden sin siquiera plantearse en sede judicial. En caso de que prime la valentía, la casa de Cirio, valuada entre US$2,5 millones y US$3 millones, podría ingresar en el llamado “período de sospecha”, una figura mediante la cual la Justicia revisa todas las operaciones de disposición de bienes que se efectuaron durante los años anteriores, cuestión de encontrar operaciones que podrían ser una suerte de pantalla para enajenar patrimonio e insolventarse.

Piccirillo durante la detención

En ese caso, la mirada puntual de esa cesión de derechos gratuitos seguramente no pasará los filtros necesarios como para poder ser explicada. Entonces, la residencia marital de Elías David y de Jésica Wanda Judith podría ser decomisada por la Justicia. Eso no es todo. Cirio aún tiene alguna cuenta pendiente en la causa que tramita en la Justicia Federal por el caso llamado YateGate, aquel entuerto amoroso en medio de un celeste mar, un barco, champagne y otra modelo, Sofía Clerici, que protagonizó Insaurralde.

Más allá del paso lento de la causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió algunos informes que también le mojan los pies a Cirio. Por caso, puso la lupa en unos plazos fijos que estuvieron a nombre de ella. Otra causa más donde se revise el origen de sus activos podría ser difícil de explicar.

Piccirillo, por ahora, seguirá preso y nos son pocos los que creen que es el mejor lugar. O al menos, el que los protege más ante la posibilidad de que el hombre pueda contar cómo hizo los millones. En su momento, cuando posaba para las fotos de la farándula, el atleta decía que no quería saber nada con la fama y prefería mantenerse a un costado. También repetía que no tiene vínculos con la política. Hoy ya es famoso y quizá, recuerde algunos vínculos con la política que decía no tener y los active como herramienta para regresar a la libertad.

