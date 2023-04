Carnes, pescados, frutas, lácteos y algodón: la mitad del complejo exportador podrá acceder al dólar diferencial y los economistas advierten sobre el impacto inflacionario

escuchar

El Gobierno publicó finalmente hoy el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 194/2023 que lista la cantidad de productos que podrán acceder a un tipo de cambio diferencial más alto. La lista sorprendió por su extensión: incluye a la mitad del complejo exportador argentino. De concretarse esta medida, el impacto sobre la inflación sería más alto del estimado previamente, aunque los economistas también proyectan que el Ministerio de Economía limitará en la práctica la cantidad de exportadores que podrán acceder a este esquema.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el miércoles pasado el comienzo de un nuevo Programa de Incremento Exportador, en el cual se permitirá que los exportadores de soja accedan a un tipo de cambio de $300 hasta fin de mayo, una medida se hará extensiva a otros productos, con un plazo hasta fin de agosto. El equipo de Massa proyecta que ingresarán US$9000 millones a través de este programa.

Entre los nuevos productos que estarán incluidos, según el DNU, figuran animales vivos; carne; pescados y crustáceos; leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; plantas vivas; hortalizas y tubérculos alimenticios; frutas; cítricos, melones y sandías; café, té, yerba mate y especias; cereales; gluten de trigo; azúcares; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; madera; carbón; corcho; seda; landa y algodón.

En la letra chica del DNU, sin embargo, el Ministerio de Economía estableció varias restricciones. El artículo 8º dice: “Amplíase, de manera extraordinaria y transitoria, el Programa de Incremento Exportador creado por el Decreto Nº 576 del 4 de septiembre de 2022, para aquellos sujetos que cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos por la normativa emanada del Ministerio de Economía (...), teniendo en cuenta la capacidad de abastecimiento en el mercado local, el nivel de empleo generado y el cumplimiento a los acuerdos de precios sectoriales, y que hayan exportado en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de este decreto (...)”.

Dólar soja Shutterstock

Estos requisitos limitarán en la práctica el acceso real al beneficio, según coinciden los economistas, porque, de lo contrario, proyectan que tendrá un impacto inflacionario mayor. Esto se debe a que los productores tenderán a aumentar los precios de sus productos también en el mercado doméstico, y es por eso que el Gobierno busca contenerlos con un nuevo programa de Precios Justos.

“En el DNU metieron la mitad de las exportaciones argentinas, están todos los productos de la industria alimenticia. Potencialmente, es como si hubieran devaluado. Esto tiene un impacto para toda la cadena de producción local, como vimos en los programas anteriores. Por ejemplo, con el dólar soja, hubo un incremento en los precios de los alimentos balanceados que hay que darle a las vacas y eso impactó en la cadena de la leche. Pese al acuerdo de precios que impulsó Economía, se generó una distorsión terrible dentro de la cadena y eso se trasladó a precios”, dijo Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma.

El analista indicó que la medida es “una olla a presión” sobre la inflación. “Se generan distorsiones adentro de la cadena. Por más que quieran ponerle una tapa a la olla, adentro le meten emisión monetaria y distorsiones en la cadena. En el mejor de los casos están los acuerdos de precios, pero no se sostienen en el tiempo. Por eso estimo que en el DNU pusieron grandes títulos y después van a ir viendo qué se incluye en el programa. Aun así, el 110% de inflación anual que proyecta el mercado es el escenario optimista, antes de conocer la letra chica del decreto. Para nosotros, la inflación tiene un piso de 120% y el PBI va a caer al menos 4% ”, agrega Caamaño.

El economista Guido Lorenzo, de la consultora LCG, coincide en que el nuevo programa tendrá un impacto distinto a los anteriores, donde solo se incluía a la soja. “El tipo de cambio diferencial se va a extender a los productos de consumo doméstico e impulsará los precios al alza. Por lo tanto, la inflación mensual puede promediar el 7% en los próximos meses. No vemos un escenario de inflación mensual de dos dígitos, pero siempre está atado a lo que pueda suceder en los mercados financieros”, dijo.

La yerba está incluido dentro del Programa de Incremento Exportador Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

“ Es una porción más grande del índice de precios al consumidor (IPC) del que se creía. El Gobierno priorizó la falta de reservas, que es más urgente que atacar el problema inflacionario. Es una devaluación, no se puede poner de otra manera. Sacrifica la inflación por tener algo de aire en reservas y que no se complique la cuestión cambiaria. Para los que importan no hay devaluación, pero cada vez tienen más problemas para importar y miran el dólar libre”, agregó Lorenzo.

De la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina cree que Economía va a “afinar la lista” de productos que entran al beneficio. “E n principio entran un montón de cosas, pero después está el filtro de Precios Justos. De lo contrario, se toma mucho riesgo por pocos dólares. Creemos que el Gobierno aprobará mucho menos en la práctica, porque si no, el riesgo de una aceleración inflacionaria va a ser alto en un contexto ya muy complejo con un piso de 6% mensual”, dijo.