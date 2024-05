Cautela entre empresarios ante la decisión oficial de cobrar el impuesto PAIS a quienes giren dividendos

Escuchar

En el sector empresarial miran de reojo la decisión del Gobierno de ampliar el alcance del impuesto PAIS, que se aplica a la compra de divisas, a las empresas que quieran girar los dividendos atrapados por el cepo a sus casas matrices. Si bien muchos hombres de negocios y cámaras todavía no analizaron en profundidad el tema, dejaron entrever que es una medida que puede llegar a restar en lugar de sumar.

En este sentido, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, comentó que todavía no tiene muy en claro si esto podría complicar o no las inversiones en un futuro. “Evidentemente, bueno no es, porque no es conveniente que, cuando uno cree haber resuelto un problema [al poder girar los dividendos mediante el acceso al Bropeal, que originalmente era solo para importadores], al poco tiempo cambien las reglas que lo llevaron a tomar esa decisión. Pero, en definitiva, hay muchos temas de esta índole juntos”, opinó el empresario.

Madanes Quintanilla fue más allá y señaló que él compara esta situación con lo que ocurre cuando hay que hacerse una videcolonoscopía. “Yo lo asimilo a eso. La videocolonoscopía no es el problema. El problema es toda la preparación. Bueno, ahora acá estamos de a poco ingiriendo el líquido, que genera un desagrado importante, y al final del camino veremos cuál es el resultado del examen. Mientras tanto, es cuestión de sufrir un poco”, opinó el empresario.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), señaló que recién hoy tratarían en la entidad esta cuestión de la imposición del impuesto PAIS para girar dividendos al exterior. Ante la insitencia de la nacion, respondió: “No tengo aún la posición de los equipos técnicos”.

Asimismo, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), afirmaron que por el momento no hay repercusión alguna en la entidad sobre esta cuestión, algo que quizá sí exista en el transcurso de los próximos días. Otro tanto ocurrió con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en la que, consultados por la nacion, respondieron que preferían, por ahora, no opinar sobre este tema.

En tanto, el economista y empresario Gustavo Lázzari, dueño de Frigorífico Cárdenas, expresó: “Lamentablemente, siguen buscando bases imponibles Me da miedo esa señal”. Pero agregó: “Estimo que es una forma de ganar tiempo mientras se logran las reformas estructurales”.

Temas Comunidad de Negocios