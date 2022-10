Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, le respondió a Cristina Kirchner: “No se enojen con el cartero, el problema es la inflación”

escuchar

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), reaccionó en representación del sistema de medicina privada ante el mensaje de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien criticó el incremento de 13,8% otorgado a las cuotas de las prepagas en diciembre, que lleva a tener un aumento acumulado en el año de casi 114%, por encima de la inflación esperada del 100%.

“Desde la asunción de Alberto Fernández a la fecha, la actualización de las cuotas de medicina prepaga está por debajo de la inflación”, dijo el empresario, en diálogo con LA NACION.

Y explicó: “Desde enero 2020 a diciembre 2022, las cuotas van a haber aumentado 247,6%, mientras que la inflación proyectada, considerando 6% de inflación mensual en el último trimestre del año, da 306,5%”.

En números de “almacenero”, como describe Belocopitt, el sector perdió los primeros dos años de gobierno contra la inflación. El incremento otorgado en 2020 fue de 10% (autorizado en diciembre de ese año, luego de un año de pandemia), contra un índice de precios (IPC) de 36,1%. En 2021, el incremento en las cuotas fue de 47,8% y la inflación finalizó en 50,9%.

“La cuota de medicina prepaga está todavía muy por debajo de la inflación. Este 114% de aumentos que se autorizó este año contiene algunos incrementos que correspondían a los aumentos que no se quisieron dar en 2021″, dijo Belocopitt.

El tuit de la vicepresidenta se da en un contexto en el cual el sector está discutiendo una nueva paritaria para el año 2023. Para ello, las empresas están a la expectativa de que el Ministerio de Salud confirme si se seguirá implementando el año próximo el índice de costos de la salud, que diseñó en julio pasado, para actualizar las cuotas.

“El Gobierno no autoriza un aumento para diciembre, surge de un índice que el propio Gobierno determinó a mitad de año, cuando no quiso entrar en discusiones directas por los aumentos. Este índice de salud refleja los aumentos de los costos de los meses anteriores, que son cálculos que surgen de los incrementos ocurridos en salarios, medicamentos, insumos utilizados y el valor de los precios en general ”, agregó Belocopitt.

En concreto, desde agosto pasado, el Ministerio de Salud implementó un mecanismo con parámetros preestablecidos para fijar incrementos de manera bimestral hasta fin de año. Bajo este índice, se otorgaron subas de 11,34% en agosto, 11,53% en octubre y habrá otro aumento de 13,8% en diciembre.

“El índice de salud da el aumento, no es un pedido de las empresas. Este incremento de diciembre surge de una evaluación de los costos que hizo el Gobierno. Acá no hay que enojarse con el cartero, cuando el problema es la inflación. El sistema de salud aumentó menos que la inflación y cualquier análisis técnico científico en el mundo demuestra que se requiere subir más, por las inversiones que se hacen en investigación, tecnología y equipamiento”, insistió Belocopitt.

El presidente de Swiss Medical advirtió que los ruidos internos pueden complicar las negociaciones por las paritarias 2023. “Necesitamos saber cómo se financia esta revisión para 2023 y por eso queremos saber cómo serán los aumentos. Todavía no sabemos si esta fórmula polinómica continúa en 2023 o no, para poder firmar la nueva paritaria”, explicó Belocopitt.

“La vicepresidenta no tiene por qué saber esta situación técnica, porque no se está haciendo absolutamente nada que no tenga sustento técnico, nada fuera de los marcos de la ley”, agregó.

Ante la pregunta de si el Gobierno podría dar marcha atrás con el incremento de 13,8% otorgado en diciembre, Belocopitt afirmó que “no, porque es violatorio de la ley y de lo que corresponde; legalmente no se puede”.

De hecho, el 31 de diciembre 2020, a pocas horas de que termine el año, el Gobierno publicó una edición vespertina del Boletín Oficial para anular una resolución que había oficializado en la mañana del mismo día. Sin consignar más motivo que la “expresa decisión del Sr. Presidente”, se dejó sin efecto la autorización dada a la medicina prepaga para subir las cuotas en febrero de 2021.

“En ese entonces, el sistema fue a la Justicia y hubo una medida cautelar que dejó firme los aumentos”, recordó Belocopitt.

“Ahora, el problema es la discusión de cómo darán los aumentos en 2023 y la firma de la paritaria, porque el gremio va a ir a paro, si no. El tema es saber cómo financiamos el sistema”, dijo el presidente de la Unión Argentina de Salud.

Hoy, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo en Twitter: “Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”

“Oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario”, agregó la expresidenta.