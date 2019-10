Involucrar a toda la compañía en el acompañamiento de los futuros líderes es la estrategia de Pan American Energy para captar y desarrollar jóvenes talentos.

Cómo captar a los jóvenes más talentosos y brindarles herramientas para que se desarrollen y puedan convertirse en los líderes de mañana es uno de los objetivos centrales que suelen perseguir las grandes empresas a través de sus programas de pasantías y de jóvenes profesionales. Pero más allá de esta idea, bastante compartida, Pan American Energy (PAE) viene desarrollando una exitosa estrategia para captar nuevos talentos a través del compromiso de toda la estructura de la organización y la cercanía entre el talento joven y la primera línea de la compañía.

La compañía cuenta con un Programa de Jóvenes Profesionales dirigido a flamantes graduados universitarios de todo el país y con Pasantías Nacionales e Internacionales para que los estudiantes puedan adquirir una experiencia laboral mientras continúan con sus estudios, en todos los casos con un seguimiento personalizado.

"Somos una compañía cercana, tanto los tutores, que son asignados en cada una de las rotaciones de los jóvenes, como los mentores, que son referentes de primer nivel de la organización, tienen reuniones periódicas con los jóvenes y los acompañan durante los distintos desafíos que afrontan", explica Victoria Traverso, gerente de Desarrollo de Talento de PAE.

Tanto los jóvenes profesionales como los pasantes nacionales e internacionales son ubicados en el centro de la experiencia y participan de proyectos concretos y de gran magnitud de la compañía, a lo que se le suma una serie de herramientas que no solo contribuyen a su desarrollo profesional y técnico sino también a la adquisición de competencias aptitudinales.

Victoria Traverso, gerente de Desarrollo de Talento de PAE

Capacitaciones, participación directa en proyectos, interacción con distintos equipos de trabajo, pero también un buen clima laboral y beneficios como actividades extralaborales, descuentos, gimnasio, actividades culturales, motivan a los jóvenes a elegir trabajar en la empresa privada de energía más importante de la Argentina.

"Hoy por hoy estamos incorporando a todos los jóvenes profesionales que ingresan. Se incorporan como empleados efectivos y concluido el programa conversamos con ellos para determinar cuál será su asignación final", señala Traverso.

El último Programa de Jóvenes Profesionales de PAE, que se inició en marzo y culminará en diciembre, cuenta con la participación de medio centenar de jóvenes todos graduados, quienes participan en diversos proyectos de corto plazo, de manera que puedan rotar por diferentes áreas de la compañía.

La inscripción para la 10ª edición del programa está abierta hasta principios de noviembre, con foco en las nuevas generaciones de profesionales de las carreras de Ingeniería, Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización, Recursos Humanos, o afines. Con la posibilidad de incorporarse en tres líneas de carrera -Upstream, Downstream y Corporativo- los interesados pueden ingresar a https://www.grupociadetalentos.com/pae/

Las Pasantías, en tanto, son prácticas de 20 horas semanales orientadas a que los estudiantes pueden dar el primer paso en su carrera profesional mientras continúan con sus estudios. Las pasantías duran seis meses pero se pueden renovar hasta completar un año y medio, y en estecaso son asignados a un proyecto determinado. Este año PAE incorporó a 25 pasantes nacionales y a 11 internacionales.

"Estamos convencidos que estos jóvenes son nuestros líderes del futuro, que vienen a desafiarnos y a nutrirnos. Es un aprendizaje mutuo lo que vivimos con ellos. Tutores y mentores sienten que los nuevos profesionales les amplían la mirada y se desafían mutuamente", concluye Traverso. Y para una empresa líder y en crecimiento como PAE, esa simbiosis hace la diferencia.

La experiencia PAE en primera persona

Sol, Jordan, Marcos y Agustina

"Fui pasante un año y desde el mes pasado me contrataron como efectiva. Estuve en el área de Supply Chain, que se encarga del abastecimiento de toda la empresa. Como pasante pude conocer el yacimiento de Cerro Dragón, en Comodoro Rivadavia, y darme cuenta su inmensidad, las grandes cosas que se hacen allá. PAE es un buen lugar para desarrollarse porque te da herramientas para crecer, desde capacitaciones hasta ponerte a trabajar con gente de mucha experiencia en lo que hace y con ganas de transmitirlo". Agustina, 23 años, estudiante de Ingeniería Química del Programa Pasantías.

"Vengo trabajando dentro del área comercial con la red de estaciones de servicio AXION y aprendiendo mucho sobre la parte corporativa, ya que nunca había trabajado en una empresa de esta magnitud. Lo que más valoro de PAE es cómo te capacitan, cómo te dan herramientas y cómo desde los tutores y Recursos Humanos te llevan para seguir creciendo y desarrollándote. Cuando me presenté al programa me hablaron del concepto 70-20-10, que significa que un 70% del aprendizaje lo vas desarrollando mientras hacés, a prueba y error; un 20% lo aprendés de tus pares, porque estás rodeado de personas que saben y que te dan un feedback permanente; y el otro 10% se trata de capacitaciones dentro de un aula y recibiendo contenido que te va sumando". Sol, 27 años, Ingeniera Industrial del Programa Jóvenes Profesionales.

"Arranqué en marzo el Programa de Jóvenes Profesionales y en abril ya tuve un mes entero de rotaciones. Pasé por todas las áreas del departamento comercial: Precios, Marketing, Ventas y Desarrollo de Red, donde estoy ahora. Me siento muy cómodo y acompañado constantemente. El programa lo que ofrece es un tutor y un mentor. El tutor es quien te acompaña día a día, la persona con la cual vos trabajás. Y el mentor es una persona de más trayectoria en la industria y la empresa, con la cual tenés encuentros cada uno o dos meses. Es una figura de coaching, con la cual podés hablar de tu carrera profesional y de tu desarrollo". Marcos, 25 años, Ingeniero Industrial del Programa Jóvenes Profesionales.

"Arranque la pasantía hace cuatro meses y me encuentro en el área de Integrated Supply and Trading, que se ocupa principalmente de la refinería, de la mezcla de gasolinas y de la logística, entre otras tareas. Ya pude visitar la refinería un par de veces, donde entré en contacto con el proceso de refinación. Para mí, que todavía estoy estudiando, está buenísimo. De la pasantía me llevo un montón de cosas, pero valoro especialmente cómo te empiezan a dar gradualmente más responsabilidades y cómo te hacen parte de proyectos de alto impacto". Jordan, 23 años, estudiante de Ingeniería Industrial del Programa Pasantías.