Las más recientes modificaciones al Impuesto a las Ganancias impactarán a partir del mes de octubre y otros cambios recién regirán desde 2024, a raíz del proyecto del oficialismo, aprobado en el Senado.

De acuerdo al decreto 473, publicado en el Boletín Oficial, el piso para pagar Ganancias quedó determinado en los 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVyM), es decir, en los salarios brutos superiores a $1.980.000.

La medida, según la normativa, abarca a las “remuneraciones o haberes que se devenguen a partir del 1º de octubre de 2023″. Debido a que las contrataciones de trabajadores públicos y privados se rigen por el pago a mes vencido, la liquidación del mes de octubre se verá reflejada en el cobro del sueldo de los primeros días de noviembre.

Ese mes, cada trabajador verá en concreto, según su nivel de remuneración, si es alcanzado o no por el tributo. En tanto, es preciso considerar que esta modificación no tiene efecto retroactivo, lo que significa que no se modificarán los montos descontados por los salarios de enero a septiembre, a quienes perciban ahora más de $1.980.000.

La base para tributar será la misma en noviembre y hasta lo percibido en diciembre, aun cuando el salario mínimo será diferente en esos meses (el SMVM será de $146.000 y de $156.000 en cada uno de los dos últimos meses del año, respectivamente).

El piso para el Impuesto a las Ganancias es de 15 SMVyM LA NACION

¿De cuánto es el piso del impuesto a las Ganancias en septiembre?

Durante este mes, el piso mínimo para quedar exento de pagar el impuesto es de $700.870. Este se estableció para los salarios de agosto e implicó un incremento del 35 por ciento en las escalas, que es retroactivo al mes de enero de 2023 para quienes cambian de categoría.

La cantidad de trabajadores y jubilados que pagan el impuesto son 701.928, según los números que manejan en el Palacio de Hacienda.

¿Cómo se calcula el impuesto a las Ganancias?

Para calcular cuánto le corresponde pagar a las personas alcanzadas por el tributo, se deben tomar en cuenta deducciones que, según la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son “importes que restan y disminuyen la base imponible sobre la cual se calculará el impuesto a pagar”. Por lo tanto, estos los puede ayudar a liquidar gastos.

Hay tres tipos de deducciones previstas:

Obligatorias (jubilación, obra social y PAMI)

Personales (cónyuge, hijos, familiares a cargo)

Permitidas

Las deducciones que impactan ene lmpuesto a las Ganancias Archivo

Cuáles son las cuatro categorías del Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a las Ganancias se divide en cuatro categorías, que corresponden a las distintas maneras de calcular el tributo según las fuentes de las ganancias:

Primera categoría: corresponde a las rentas del suelo, es decir a las ganancias generadas por el usufructo de los inmuebles urbanos y rurales.

Segunda categoría: corresponde a las rentas del capital, que implica todos los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etc.

Tercera categoría: son los beneficios que ganan las sociedades y empresas unipersonales.

Cuarta categoría: se trata de las ganancias obtenidas por el trabajo personal.

Tras la aprobación del proyecto presentado por el oficialismo, desde 2024 la gran mayoría de los trabajadores quedarán exentos del impuesto, y solo un pequeño porcentaje de empleados, con niveles que se ubican en la parte más alta de la pirámide de ingresos, estarán incluidos un nuevo tributo llamado “Mayores ingresos”.

LA NACION